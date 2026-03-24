「USEN MEMBERS」会員向けに「Canvaプロ」12ヶ月間無償提供を開始

Canva Japan株式会社

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社USEN（本社：東京都品川区、代表取締役社長：貴舩 靖彦、以下、USEN）とCanva Japan株式会社（本社：オーストラリア・シドニー、代表取締役：メラニー・パーキンス、以下、Canva）は、3月25日（水）より、USENの契約者専用マイページ「USEN MEMBERS※」の会員を対象に、ビジュアルコミュニケーションとデザインのためのプラットフォーム「Canva」の有料プラン「Canvaプロ」の12ヶ月間無償提供を順次開始することをお知らせします。

本提供に際し、両社は日本の業務店市場における戦略的パートナーシップ契約を締結しました。今後は、USENの多様な業種の顧客に対応した新しい機能や、デザインテンプレートの提供を段階的に増やしていく予定です。

※USENが提供する店舗用品通販サイトの利用、各種サービスの請求金額・契約情報の一元管理が可能なマイページサービス。

■店舗のデザイン制作における課題

昨今の店舗型ビジネスにおいては、集客・プロモーション活動の強化に伴い、チラシやポスター、POPなどの販促物に加え、SNSや公式ホームページなど、多様な媒体に対応した画像加工やデザイン制作が不可欠となっています。しかし、日々の店舗運営の傍らで制作業務を行うことは、多くの時間と一定の専門知識を要し、店舗の大きな負担となっています。

こうした課題を背景に、両社は手軽かつ効率的にデザイン制作を行える「Canvaプロ」の無償提供を通じて、店舗の業務負担軽減を支援してまいります。

■「USEN MEMBERS」への「Canvaプロ」提供内容

USENの契約者専用マイページ「USEN MEMBERS」の会員向けに、年間8,300円の有料プラン「Canvaプロ」を12ヶ月間無償で提供します。

【利用可能コンテンツ】

「Canvaプロ」では、1億点以上におよぶプレミアムコンテンツ（写真、動画、イラスト、テンプレート）に加え、AI関連機能や背景透過ツール、ブランドキットなど、従来の機能をすべて利用可能です。プロ品質の販促物やSNSコンテンツを手軽に制作できます。

【利用方法】

「USEN MEMBERS」登録住所宛てに、「Canvaプロ」スターター・キットの封書を3月25日（水）より順次発送します。封書には専用のサインアップ二次元コードが同梱されており、簡単な手続きで利用を開始できます。

利用条件・注意事項：

*スターター・キット封書の送付は2026年2月28日時点で「USEN MEMBERS」に登録されている会員に限ります。その後の登録会員に対しては、メールでの案内を予定しています。

*サインアップ二次元コードから手続きいただく際は、「USEN MEMBERS」登録メールアドレスの入力が必要です。

*無償での利用期間は、サインアップ二次元コードより手続きいただいた日から起算して12ヶ月間です。

*13ヶ月目以降の有料継続については、「Canvaプロ」の12ヶ月間の無償期間終了前に「USEN MEMBERS」登録メールアドレス宛てに継続可否に関する案内を送付します。継続希望の場合は、支払情報を登録することで、「Canva」の通常の課金モデルへ移行し、有料にて引き続きサービスの利用が可能です。



■戦略的パートナーシップ契約締結について

両社は戦略的パートナーシップ契約を締結することで、日本全国の店舗型ビジネスのデザイン制作における課題解決に取り組むとともに、店舗のプロモーション活動の幅を広げ、集客強化やビジネス拡大への貢献を目指してまいります。

■両社コメント

株式会社USENメディア事業部長 恩田 泰樹

USENは「お店の未来を創造する」をミッションに掲げ、店舗運営における課題の一つであるデザイン制作の負担軽減を目指してCanva社と提携しました。「USEN MEMBERS」会員への「Canvaプロ」の無償提供により、専門知識がなくても直感的に高品質なデザイン・販促物を作成できる環境を実現します。本取り組みが、店舗様の集客力向上やDX推進に大きく寄与するものと確信しています。

Canva Japan株式会社 GTM & Alliance Lead 武田 健太郎

「Canva」は過去1年間の利用が倍増しており、ビジュアルコンテンツを創るだけでなくさまざまな形で活用するニーズも同様に高まっています。さらに「Canva」はチーム内のデザイン共有やブランドテンプレートの管理などを通じて企業内でのクリエイティブ業務の生産性を高めるコラボレーションツールでもあり、企業による採用も拡大しています。今回のUSEN社との戦略的パートナーシップにより、日本全国の「USEN MEMBERS」の店舗運営業務に欠かせないデザイン制作のため12ヶ月無償で「Canvaプロ」を提供します。60年以上店舗型ビジネスに寄り添い続けているUSEN社とともにCanvaは今後も日本中の企業の事業成長をクリエイティブとマーケティングの力を通じてより一層強力に後押ししていきます。

今後は、「Canva」とUSENの撮影サービス「おいしいフォト」「おいしい動画」を掛け合わせたクリエイティブ制作も可能となります。両社は、店舗における販促物制作の負担軽減と集客の最大化に貢献してまいります。

■USENについて

USENは、BGMサービスのリーディングカンパニーとして成長を遂げてきました。その安定的な収益基盤を柱に、デジタル技術を活用したエンターテインメント事業の推進、業務効率化ソリューションの提供（店舗BGM、アプリ、インフラ、POSレジ、配膳ロボット、保証など）を行っています。私たちは【音楽配信の会社】から、お客様の課題に応える【総合ソリューション企業】への挑戦を続けています。

会社名：株式会社USEN

所在地：東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア

代表者：代表取締役社長 貴舩 靖彦

事業内容：店舗DX事業、エンターテインメント事業、音楽配信事業、メディア事業、ロボティクス事業

URL：https://usen.com

■Canvaについて

2013年創業のCanva（キャンバ）は、ビジュアルコミュニケーションとコラボレーションのために構築された世界有数のオールインワンプラットフォームです。あらゆる人がデザインで輝けるようにするため、Canvaは世界190か国以上の大企業、中小企業、個人、学生のクリエイティブおよびデザインニーズに応えています。

デザインの第一歩を踏み出す初心者から、パワフルなツールを求めるプロのクリエイターまで、Canvaはユーザーが思いついたアイディアを美しい作品に仕上げるために必要なものを提供します。デザイナーが手がけた世界最大規模のコンテンツライブラリを基盤に、Canvaは多彩なプロダクトと独自のAIツールを搭載。個人やチームが、より直感的にクリエイティブを生み出し、協力しながらスムーズにコミュニケーションできる環境を提供します。

会社名：Canva Japan株式会社

所在地：東京都渋谷区東1-26-30 宝ビル7階

URL：https://www.canva.com/ja_jp/about/