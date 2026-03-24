ゲットワークス、鎌倉製作所と共同でハイブリッド空調機AirXの実証試験を実施。井戸水を活用した高効率冷却空調で年間消費電力を80%低減。

株式会社ゲットワークス

コンテナ型データセンター事業を手掛ける株式会社ゲットワークス（本社：東京都千代田区、代表取締役：中澤 秀則、以下「ゲットワークス」）は、新潟県湯沢町にて株式会社GXテクノロジー（本社：新潟県湯沢町、代表取締役：瀧澤 泰三、以下「GXテクノロジー」）と共同で運営するコンテナ型データセンター「湯沢GXデータセンター」にて、株式会社鎌倉製作所（本社：東京都港区、代表取締役：堀江威史、以下「鎌倉製作所」）がコンテナ型データセンター向けに新たに開発したハイブリッド空調機「AirX」を導入。実証試験を実施しました。

生成AIサービスの普及に伴い、サーバーの消費電力が肥大化する中、データセンターには高発熱のサーバーを低消費電力で効率的に冷却することが強く求められています。

立地や季節により気候が大きく変動する日本において、一辺倒の冷却能力でサーバールームを冷やしてしまうと消費電力の無駄が生じ、PUEの上昇、CO2排出量の増加にも繋がります。

今回ゲットワークスが導入した「AirX」は外気・地下水・直膨の3種類の冷却機構を使った複数のモードを備えており、外気温や冷風の供給温度によって運転モードを自動切換えすることで常に最小限の消費電力で最適な冷却能力を産み出します。

実証試験では実際にコンテナ型データセンター内で60kW（最新の空冷GPUサーバー4台分）以上の熱負荷を発生させ、AirX1台で冷却。外気と地下水のみの運転でも送風温度は15℃から20℃を維持、室内の高温側と低温側の温度差であるΔtは最大で20℃を上回り、高負荷なAI向けサーバーにも十分な効果が期待できることを確認しました。

ゲットワークスは、今回の検証を経て「AirX」の追加導入を進め、高負荷サーバーをターゲットとしたAI・ITインフラ構築に力を入れ、また、引き続き鎌倉製作所との連携を強化し、より効率的な冷却機構を持つコンテナ型データセンター開発を進めてまいります。

今回の「ハイブリッド空調AirX」の実証試験や今後の取り組みについて、WEBやメールでお問い合わせいただけるほか、3月24日～25日に東京都立産業貿易センター浜松町館で開催される「Data Center Japan 2026」(https://f2ff.jp/event/dcjapan)の展示会場にて当社スタッフから詳しく紹介いたします。ご興味のある方は是非ご来場ください。

■Data Center Japan 2026公式サイト(https://f2ff.jp/event/dcjapan)

※来場には公式サイトからの事前登録が必要です

【ブース小間番号】

ゲットワークス：5F 5A-05

鎌倉製作所：2F 2B-14

【株式会社ゲットワークスについて】 https://www.getworks.co.jp/

当社コンテナ型データセンターは2013年に1台目を発表後、多種多様の実証実験を行いながら発展を続けてまいりました。単にコンテナでのデータセンターの構築だけではなく、省エネ・再生可能エネルギーの活用をテーマとして各自治体と協力の上、様々な再エネ（雪、水、外気）活用に取り組んでおります。

設置場所の環境（気候、電力等）や、お客様のニーズに対応した様々なタイプの構築を続け、2026年1月時点において、300台以上（20ft：270台以上、40ft：30台以上）の構築実績がございます。大手企業様、電力系企業様、病院様など要件の厳しいお客様への納入実績もございます。設置場所の選定から、各種工事（土木、電力、通信）や申請業務まで対応可能です。各種補助金や助成金にも対応しており、近年活用されるお客様が増えてきております。

またAIや高速演算のニーズ増によりサーバー3,000台以上、GPU1万枚以上の設置・運用実績がございます。完全自社設計・国内生産により短納期・コストダウンを実現しており、お申し込みから最短10日で納品・稼働が可能です。

会社名：株式会社ゲットワークス

設 立：2002年8月

資本金：6,010万円

本 社：東京都千代田区神田神保町3-25-8F

代表者：代表取締役 中澤 秀則

【株式会社GXテクノロジーについて】 https://www.gxtec.co.jp/

当社は再生可能エネルギー100%のデータセンター運営を目指した取り組みを行っております。バイオマス発電、太陽光発電をはじめ、外気冷却、水冷却など多種のエネルギーを活用しております。

会社名：株式会社GXテクノロジー

設 立：2023年9月

資本金：1,000万円

本 社：新潟県南魚沼郡湯沢町土樽233-1

代表者：代表取締役 瀧澤 泰三

【株式会社鎌倉製作所について】 https://www.kamakura-ss.co.jp/

当社は、１９５１年の設立以来、産業用屋上換気装置「ルーフファン」におけるリーディングカンパ二ーとして、多くのお客様にご愛顧頂いてまいりました。また、近年は地下水を利用した空調機「GEO-AQUA System」もご利用頂いております。

これら長年培ってきた、空調技術と地下水利用の技術を応用して、近年需要が拡大しているコンテナ型データセンター用途のハイブリット空調機「AirX(TM)」の開発*を進めてまいりました。今後、データセンター業界の更なる発展の為、貢献してまいります。

会社名：株式会社鎌倉製作所

設 立：1951年6月

資本金：9,800万円

本 社：東京都港区北青山2丁目7番10号

代表者：代表取締役 堀江 威史