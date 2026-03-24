株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー

「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47 都道府県に3,600 超の店舗、海外ではアジアを中心とする６エリアに98 店舗（2025 年12 月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開する株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：松本清雄）は、プライベートブランド「matsukiyo」より、肌に寄り添う新シリーズ「matsukiyo メディヴェール（MEDIVEIL+）」を展開いたします。４月９日（木）よりシリーズ全６種を、全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストアで販売開始します。

■肌のための新しい選択肢。「matsukiyo メディヴェール（MEDIVEIL+）」誕生

「matsukiyo メディヴェール（MEDIVEIL+）」は、日常的に使いやすい処方とデザインにこだわった、肌に寄り添うアイテムを展開する新シリーズです。

数多くの美容商品を開発してきた「matsukiyo」だからこそ、肌へのやさしさや、身体への影響を考慮して商品を選びたいというニーズが高まっている、虫よけ剤や皮膚用薬の商品群に着目。ヒーローアイテムは、虫よけ剤を敬遠していた方にも心地よくお使いいただけるよう、保湿成分を配合したスプレータイプの虫よけ剤です。虫よけ剤は、肌の色むらや手触りを損なう虫刺されから、肌を守るためのファーストステップ。従来のイメージを覆す、まるでフレグランスのようなこだわりの香り設計で、肌をいたわりながら快適な屋外での時間をお届けします。

メディヴェールシリーズは、肌に寄り添ったトータルプロテクション※１を通じて、肌のための新しい選択肢を提案します。

※１ 目的に応じて活用できる医薬品・医薬部外品を揃えています。

■商品特長

●虫よけ剤、かゆみ止め、背中ニキビ治療薬、汗かぶれ治療薬など幅広いラインナップ

●香りと保湿成分などのこだわりの成分を配合した処方設計の虫よけ剤

●デザイン性にもこだわった、日常シーンで取り入れやすい仕様

■新商品について

４月９日（木）より全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストアで販売開始します。

■防除用医薬部外品 matsukiyo メディヴェールシリーズについて

matsukiyo メディヴェール 虫よけふんわりミスト

販売名：アース虫よけHJ２(p) ／アース虫よけHJ２(f)

分類：防除用医薬部外品

・４種のうるおい成分配合（ヒアルロン酸Na・コラーゲン・セラミド※３・ビタミンC※４）

・微細なミストで、全体に均一に広がりやすい設計

・虫よけ効果が12 時間持続する処方※５

香り：フルーティーピオニー／フレッシュフリージア

容量・価格：100mL／1,518 円（税込）

※３ ステアロイルフィトスフィンゴシン ※４ アスコルビン酸

※５ 蚊成虫に概ね11~13 時間。適宜塗り直すこと

matsukiyo メディヴェール 虫よけウォータースプレー

販売名：サラテクトマイルドKm

分類：防除用医薬部外品

・４種のうるおい成分配合（ヒアルロン酸Na・コラーゲン・セラミド※３・ビタミンC※４）

・生後６か月からご使用いただけます

香り：ペアーブロッサム

容量・価格：200mL／1,518 円（税込）

※３ ステアロイルフィトスフィンゴシン ※４ アスコルビン酸

■医薬品 matsukiyo メディヴェールシリーズについて

販売名：MV デオEX クリーム

分類：指定第２類医薬品

・汗などによるかゆみ・かぶれに

・べたつかないクリームタイプ

効能・効果：湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

容量・価格：20g／1,298 円（税込）

販売名：セナプリーマ

分類：第２類医薬品

・赤みを伴う背中などのにきびに効く組織修復・殺菌成分配合。

・背中にも噴射しやすい、逆さでも使えるスプレータイプ

効能・効果：にきび

容量・価格：100mL／1,408 円（税込）

販売名：MV かゆみ止めジェルローション

分類：指定第２類医薬品

・皮膚炎・虫さされによる黒く残る※６かきこわしに

・ピンポイントでも広範囲でも、塗り広げやすいジェルローションタイプ

効能・効果：かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、じんましん、あせも、虫さされ

容量・価格：25g／1,408 円（税込）

※６ かゆみを伴うかきあとなどに

＜マツキヨココカラ＆カンパニー お客様相談室＞

フリーダイヤル：0120-845-533 受付時間 9:00～22:00 （年中無休）