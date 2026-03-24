【無料ウェビナー】人事スキルで年収は上がるのか？副業・転職に活かす具体ステップを解説

株式会社給与アップ研究所

株式会社給与アップ研究所（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋 恭介）は、2026年4月2日（木）21:00より、「人事評価スキルを収入とキャリアに変える方法」をテーマとした無料オンラインウェビナーを開催いたします。

本ウェビナーでは、HR領域における副業・転職市場の実態と、人事評価スキルを活かして年収を上げるための具体ステップを、最新調査データを交えて解説します。

■ なぜ今「人事スキルで稼ぐ人」が増えているのか

「このままのキャリアでいいのか不安」「スキルはあるのに収入が上がらない」

こうした悩みを持つ方が増える中、今注目されているのが人事評価スキルの収益化です。

実際に、

■ 評価制度コンサルの単価は時給5,000円以上

■ 専門人材は不足している

■ 副業・独立で活用する人が増加

といった市場環境が広がっています。

■ 一方で「スキルが収入につながらない」現実もある

一方で、スキルがあっても収入につながらない人が多いのも事実です。

副業人材に関する調査では、約4割が「月5万円未満」という結果が出ており、多くの人が「スキルを活かしきれていない」状態にあります。

出典：副業人材の案件獲得に関する実態調査（株式会社給与アップ研究所）

つまり、

- スキルはあるが稼げない- 活かし方が分からない

というギャップが存在しています。

■ 実は「企業側の評価制度」にも大きな課題がある

さらに、企業側の実態を見ると、こんなデータもあります。

約半数の企業が「人事評価制度は業績に直結していない」と感じている

※出典：人事評価制度の運用実態と成果連動に関する調査（株式会社給与アップ研究所）

制度はあるが、成果につながっていない。この“形骸化”が多くの企業で起きています。

つまり今の市場は

個人：スキルを活かしきれていない

企業：評価制度を使いこなせていない

という「両側の課題」が存在しています。

■ 年収が上がる人・上がらない人の違い

同じ人事スキルを持っていても、年収が上がる人 副業で収益化できる人 転職で市場価値を高める人には共通点があります。

それが、「経営者目線で評価を説明できる力」です。

単なる知識ではなく、「使えるスキル」に変えられるかどうかが、収入の差を生みます。

■ セミナー概要

こうした「スキルが収入につながらない」「評価制度が機能していない」という課題を解決するために開催するのが、本ウェビナーです。

「なぜうまくいかないのか」から「どうすれば変わるのか」までを体系的に解説します。

■ 本ウェビナーで得られること

[表: https://prtimes.jp/data/corp/80381/table/117_1_0e67e4ec09461e0a2b92b8af3f9c221a.jpg?v=202603240451 ]セミナーのお申し込みはこちら（無料） :https://tokon.seminarone.com/20260303_1seminar/event

本ウェビナーでは、

- 人事評価スキルで収入を上げる考え方- 副業・独立につながるスキルの磨き方- 転職市場で評価される人事スキルとは- 高単価案件を獲得するためのステップ

を具体的に解説します。

■ このような方におすすめ

■ セミナーのお申し込みはこちら（無料）

- 年収を上げたいが、何を学べばいいかわからない方- 副業・独立に興味がある方- 転職市場で評価されるスキルを身につけたい方- 人事スキルを“仕事”として活かしたい方

個人としての市場価値を高めたい方はもちろん、

副業・転職・キャリアアップを考えている方は、ぜひご参加ください。

■ 調査レポート無料ダウンロード

セミナーのお申し込みはこちら（無料） :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_0YkMf0-8QnWReG8ra1abYw#/registration

なお、本記事でご紹介したデータは一部抜粋となります。

より詳しい調査内容やデータについては、以下より無料でご覧いただけます。

■ さらに深く学びたい方へ

無料調査レポートDLはこちら :https://www.salary-up.com/archives/download_cat/report

本ウェビナーの内容をより具体的に学び、実務に落とし込みたい方向けに講座もご用意しています。

■ 無料相談のご案内

認定講座の詳細はこちら :https://www.salary-up.com/school/

「自分のスキルでどれくらい収入が上がるのか知りたい」「副業・転職として成立するか相談したい」

という方に向けて、無料相談も実施しています。

キャリアの方向性から収益化の可能性まで、状況に合わせて具体的にご案内いたします。

無料相談はこちら :https://timerex.net/s/3133/7bbe3463【会社概要】

株式会社給与アップ研究所

所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南一丁目20番15号 アトリウム恵比寿南一丁目ビル 1階

設立：2021年1月

資本金：37,750,000円

代表者：代表取締役 高橋 恭介

URL：https://www.salary-up.com/

事業内容：

- 生成AI評価制度「壁打ち」プラン- 「営業まるごとDX」工数予実伴走支援サービス- 給与コンサルタント認定講座