【無料ウェビナー】人事スキルで年収は上がるのか？副業・転職に活かす具体ステップを解説
株式会社給与アップ研究所（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋 恭介）は、2026年4月2日（木）21:00より、「人事評価スキルを収入とキャリアに変える方法」をテーマとした無料オンラインウェビナーを開催いたします。
本ウェビナーでは、HR領域における副業・転職市場の実態と、人事評価スキルを活かして年収を上げるための具体ステップを、最新調査データを交えて解説します。
■ なぜ今「人事スキルで稼ぐ人」が増えているのか
「このままのキャリアでいいのか不安」「スキルはあるのに収入が上がらない」
こうした悩みを持つ方が増える中、今注目されているのが人事評価スキルの収益化です。
実際に、
■ 評価制度コンサルの単価は時給5,000円以上
■ 専門人材は不足している
■ 副業・独立で活用する人が増加
といった市場環境が広がっています。
■ 一方で「スキルが収入につながらない」現実もある
一方で、スキルがあっても収入につながらない人が多いのも事実です。
副業人材に関する調査では、約4割が「月5万円未満」という結果が出ており、多くの人が「スキルを活かしきれていない」状態にあります。
出典：副業人材の案件獲得に関する実態調査（株式会社給与アップ研究所）
つまり、
- スキルはあるが稼げない
- 活かし方が分からない
というギャップが存在しています。
■ 実は「企業側の評価制度」にも大きな課題がある
さらに、企業側の実態を見ると、こんなデータもあります。
約半数の企業が「人事評価制度は業績に直結していない」と感じている
※出典：人事評価制度の運用実態と成果連動に関する調査（株式会社給与アップ研究所）
制度はあるが、成果につながっていない。この“形骸化”が多くの企業で起きています。
つまり今の市場は
個人：スキルを活かしきれていない
企業：評価制度を使いこなせていない
という「両側の課題」が存在しています。
■ 年収が上がる人・上がらない人の違い
同じ人事スキルを持っていても、年収が上がる人 副業で収益化できる人 転職で市場価値を高める人には共通点があります。
それが、「経営者目線で評価を説明できる力」です。
単なる知識ではなく、「使えるスキル」に変えられるかどうかが、収入の差を生みます。
■ セミナー概要
こうした「スキルが収入につながらない」「評価制度が機能していない」という課題を解決するために開催するのが、本ウェビナーです。
「なぜうまくいかないのか」から「どうすれば変わるのか」までを体系的に解説します。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/80381/table/117_1_0e67e4ec09461e0a2b92b8af3f9c221a.jpg?v=202603240451 ]
セミナーのお申し込みはこちら（無料） :
https://tokon.seminarone.com/20260303_1seminar/event
■ 本ウェビナーで得られること
本ウェビナーでは、
- 人事評価スキルで収入を上げる考え方
- 副業・独立につながるスキルの磨き方
- 転職市場で評価される人事スキルとは
- 高単価案件を獲得するためのステップ
を具体的に解説します。
■ このような方におすすめ- 年収を上げたいが、何を学べばいいかわからない方
- 副業・独立に興味がある方
- 転職市場で評価されるスキルを身につけたい方
- 人事スキルを“仕事”として活かしたい方
■ セミナーのお申し込みはこちら（無料）
個人としての市場価値を高めたい方はもちろん、
副業・転職・キャリアアップを考えている方は、ぜひご参加ください。
セミナーのお申し込みはこちら（無料） :
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_0YkMf0-8QnWReG8ra1abYw#/registration
■ 調査レポート無料ダウンロード
なお、本記事でご紹介したデータは一部抜粋となります。
より詳しい調査内容やデータについては、以下より無料でご覧いただけます。
無料調査レポートDLはこちら :
https://www.salary-up.com/archives/download_cat/report
■ さらに深く学びたい方へ
本ウェビナーの内容をより具体的に学び、実務に落とし込みたい方向けに講座もご用意しています。
認定講座の詳細はこちら :
https://www.salary-up.com/school/
■ 無料相談のご案内
「自分のスキルでどれくらい収入が上がるのか知りたい」「副業・転職として成立するか相談したい」
という方に向けて、無料相談も実施しています。
キャリアの方向性から収益化の可能性まで、状況に合わせて具体的にご案内いたします。
無料相談はこちら :
https://timerex.net/s/3133/7bbe3463
【会社概要】
株式会社給与アップ研究所
所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南一丁目20番15号 アトリウム恵比寿南一丁目ビル 1階
設立：2021年1月
資本金：37,750,000円
代表者：代表取締役 高橋 恭介
URL：https://www.salary-up.com/
事業内容：
- 生成AI評価制度「壁打ち」プラン
- 「営業まるごとDX」工数予実伴走支援サービス
- 給与コンサルタント認定講座