トヨタファイナンスとTMN、モバイル型決済端末「UT-P11」の販売で協業拡大

株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス

電子決済サービスの株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス（本社：東京都中央区、代表：大高 敦、グロース市場：5258、以下TMN）は、トヨタファイナンス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表：西 利之、以下 トヨタファイナンス）との従来の取組みに加え、TMNのモバイル型決済端末「UT-P11」の販売で協業を拡大することをお知らせします。

UT-P11イメージ

TMNは、2008年にトヨタファイナンシャルサービスと三菱商事の共同出資により設立され、トヨタファイナンシャルサービスの完全子会社であるトヨタファイナンスとはTMNの電子マネーサービス開始当初から電子マネー決済ゲートウェイサービスの提供等で協業してきました。

従前から提供している電子マネー及びQR・バーコード決済ゲートウェイサービスに加え、今般、TMNのオールインワンモバイル型決済端末UT-P11がトヨタファイナンスに採用され、2026年度以降、トヨタファイナンスを通じて全国のトヨタ販売店等に導入される予定です。

またトヨタレンタカー店には据え置き型決済端末「A8700（PAX社製）」を導入し、トヨタファイナンス加盟店へのインフラ提供を拡大します。

TMNのクラウド型決済サービスは、TMNオリジナル決済端末だけでなく、他社製含め多種多様な決済端末にも接続可能なため店舗の決済環境に合わせてハードウェアを選択できることが特徴です。また顧客ニーズの変化に合わせた決済ブランドの追加等にも柔軟に対応できるため、変化する市場環境においても顧客利便性を維持することができます。

TMNは今後もパートナー企業や流通小売事業者のニーズに応えられるサービスを提供し続け、キャッシュレス化拡大に寄与するとともに、よりよい消費環境の実現に貢献していきます。

決済端末 UT-P11について

決済端末UT-P11は、電子マネー、クレジット、QR・バーコード、共通ポイントなど多種多様な決済に対応可能なオールインワンモバイル型決済端末です。レシートプリンターも一体となっており、テーブル会計やイベント会場での支払いなど様々なシーンで活用可能です。旧モデル「UT-P10」では飲食店や小売店のほか、自動車販売店や鉄道、イベント会場など多数の導入実績があり、2025年発売のUT-P11においてもあらゆるシーンでニーズが高まっています。

UT-P11詳細はこちら：https://www.tm-nets.com/service/thinclient/TMN_UT-P11.pdf

決済端末 A8700（PAX社製）について

A8700は、電子マネー、クレジット、QR・バーコード決済に対応したオールインワン据置決済端末です。磁気リーダーとディスプレイを店舗側と支払者側の両側に配置することで、レジ周りの煩雑さや省スペース化を実現します。また、オートカッター付きの高速印字プリンターを搭載しています。

A8700詳細はこちら：https://www.paxjp.co.jp/products/countertop/a8700

トヨタファイナンスについて

トヨタファイナンスは、トヨタグループの金融会社として、「モビリティ金融サービス会社」への変革を目指しています。「期待を超える金融サービスで、モビリティ社会の未来とお客さまの笑顔を創造すること」を企業理念に掲げ、自動車系金融会社ならではのユニークかつ最適なソリューションでお客さまの金融ニーズにお応えしています。

トヨタファイナンスコーポレートサイトはこちら：https://www.toyota-finance.co.jp/

トランザクション・メディア・ネットワークスについて

決済インフラを基盤にデータを活用した流通支援を行う会社です。国内で初めてクラウド型電子決済を商用化して以来、電子マネーを中核に、クレジットカードやQR・バーコード決済など多様な決済手段を一括接続できるゲートウェイ事業(https://www.tm-nets.com/service/thinclient/)を展開。現在はスーパーやドラッグストアなど幅広い業態で導入され、110万台超の端末が接続、年間約4.9兆円の決済を支える基盤を築いています。

この決済ネットワークを活かし、クラウドPOSやハウスプリペイドなどを通じて購買データを収集・統合・分析する「情報プロセシング事業(https://www.tm-nets.com/service/info-processing/)」を推進。流通小売事業者の販促最適化や収益改善を支援しています。

＜会社概要＞

株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス

代表者：代表取締役 大高 敦 （グロース市場：5258）

本社所在地：東京都中央区日本橋2-11-2 太陽生命日本橋ビル18階

事業内容：電子決済サービスの開発及び提供

情報プロセシングサービスの開発及び提供

設立：2008年3月

資本金：61億6510万円（2025年3月末時点）

URL：https://www.tm-nets.com/

※「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。