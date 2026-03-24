代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

大栄環境株式会社

大栄環境株式会社は、2026年３月24日開催の取締役会において、代表取締役及び執行役員の異動、並びに2026年６月開催予定の定時株主総会後の取締役の異動について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

つきましては、2026年４月１日付で新経営体制へ移行し、金子 文雄は代表取締役会長兼社長に就任、下田 守彦が副社長執行役員に就任いたします。なお、2026年６月下旬開催予定の第47期定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会を経て、金子 文雄は、代表取締役会長に就任、下田 守彦は、代表取締役社長執行役員に就任する予定としております。

１． 異動の理由

当社の持続的な成長と企業価値向上を目的として、経営の継続性を確保しつつ、次世代の経営体制への円滑な移行を図るものです。創業以来培ってきた当社の経営理念と経営ビジョンを継承するとともに、変化の大きい事業環境を踏まえ、経営機動力の向上及びガバナンス強化を一層推進してまいります。

２． 代表取締役の異動（会長・社長人事）：2026年６月下旬予定

金子 文雄 代表取締役会長 （現役職名：代表取締役社長執行役員）

（注１）

下田 守彦 代表取締役社長執行役員 （現役職名：執行役員総合政策本部長（総合政策担当））

（注２）

（注１）同氏は、2026年４月１日付で代表取締役会長兼社長に就任し、2026年６月下旬開催予定の第47期定時株主総会における決議及び同日開催予定の取締役会における決議を経て、代表取締役会長に就任する予定です。

（注２）同氏は、2026年４月１日付で副社長執行役員に就任し、2026年６月下旬開催予定の第47期定時株主総会における決議及び同日開催予定の取締役会における決議を経て、代表取締役社長執行役員に就任する予定です。

≪ご参考≫

2026年６月下旬の経営体制（予定）

（取締役）

金子 文雄 代表取締役会長

下田 守彦 代表取締役社長

大田 成幸 取締役

村上 知子 社外取締役

峯森 章 取締役（監査等委員）

村井 一雅 社外取締役（監査等委員）

北嶋 紀子 社外取締役（監査等委員）

（執行役員）

下田 守彦 社長執行役員

出射 邦彦 専務執行役員 会長特命担当

鰐部 仁 専務執行役員 子会社管理担当

下地 弘章 専務執行役員 事業担当

釘宮 新一 常務執行役員経営管理本部長兼経理部長 経営管理担当

大塚 健護 常務執行役員総合政策本部長 総合政策担当

山田 眞 常務執行役員技術部長 技術担当

濱嶋 弘之 常務執行役員営業本部長 営業担当

前山 泰彦 常務執行役員兼三重中央開発株式会社常務取締役三重事業所長

三重中央開発株式会社運営担当

中村 龍男 常務執行役員関東本部長兼株式会社共同土木代表取締役

関東エリア事業担当

山口 渉 常務執行役員事業本部長兼事業部長 事業副担当

久保 昭典 執行役員営業副本部長兼関西営業部長 営業副担当

詳しくは、当社サイト（IRニュース）でご確認をお願いいたします。

https://www.dinsgr.co.jp/ir/news/