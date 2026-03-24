横浜発の洋菓子ブランド「パティスリーストラスブール」の新店舗が港南台バーズに2026年4月2日（木）オープン

有限会社フロムワン

■ 地域に寄り添う、新たな拠点が港南台に誕生

これまで培ってきた技術と、厳選した上質な素材を元に、

定番商品から季節商品まで幅広く取り揃えた新店舗が、港南台バーズ1階にオープン致します。

JR港南台駅から徒歩1分という利便性の高い立地にて、

地域の皆様に気軽に立ち寄って頂ける、日常に寄り添うパティスリーを目指します。

■ 「もう一度食べたくなる」お菓子づくり

ストラスブールが大切にしているのは、「また食べたい」と思って頂けるお菓子をつくること。

その為には、小さな手間も惜しまず、作り手の情熱とたゆまぬ努力を重ねています。

飽きのこない奥深い味わいは、素材選びから全てが始まります。

季節のフルーツ、上質なバターや小麦粉、卵。

一つ一つの素材に妥協しない姿勢は、ストラスブールの信念そのものです。

お菓子を口にした瞬間の美味しさはもちろん、

身体にもやさしいと感じて頂ける“安心”を込めて、日々お菓子づくりに向き合っています。

■ 人気商品・ラインナップ

港南台バーズ店では、ストラスブールを代表する商品を多数ご用意致します。

プチガトーイメージアントルメ：生デコレーション苺飾り \4,104(5号)

ケーキ（プチガトー／アントルメ）は、旬の素材を活かした華やかなケーキをラインナップ。

日常使いから特別な日まで幅広く対応します。

バウムクーヘン REY \303(カット) / \756(１山) / \1,890(３山) / \3,132(５山)

「バウムクーヘンREY」は、しっとりとした口当たりと、素材の風味を最大限に引き出した看板商品。贈答用としても人気の高い一品です。

リング＆リング \303(単品)/ \1,944(6個入)

ブランドを象徴するスペシャリテ。軽やかな食感と上品な甘さが特徴です。

リーフパイ「菓子の葉」 \303(単品) /\1,026(3枚入) / \2,052(6枚入)

サクサクとした食感と発酵バターの豊かな香りが広がる、定番人気の焼菓子です。

和三盆ロール \1,620 ※長さ23cm

和三盆糖のやさしい甘みが広がる、しっとりとしたロールケーキ。

焼菓子ギフト（KOMOREBI【コモレビ】 No.3） \3,348

贈り物や手土産に最適な詰め合わせも豊富に取り揃えています。

■ 店舗概要

店舗名：パティスリーストラスブール港南台バーズ店

オープン日：2026年4月2日（木）

所在地：〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台3-1-3 港南台バーズ1F

営業時間：10:00～20:00

定休日：施設に準ずる

電話番号：045-349-3837

アクセス：JR港南台駅より徒歩1分

URL：https://stras.jp

広報：新田玲子（nitta@stras.jp）