埼玉・川口で1日中楽しめる体験型サステナブル・マーケット「COMMONs MARKET」開催。26店舗出店のマーケットや有形文化財ツアーなど全タイムスケジュールを公開！

株式会社 大泉工場

株式会社大泉工場（本社：埼玉県川口市、代表取締役：大泉寛太郎）が、2026年4月12日（日）に、100%再生可能エネルギーで運営される「OKS CAMPUS」で開催する地域参加型マーケットイベント「COMMONs MARKET KAWAGUCHI 2026 SPRING」の全プログラム詳細をお知らせいたします。

当日は、通常非公開となっている国登録有形文化財の見学ツアー、和太鼓の演舞、お子様向け自転車教室など、朝から夕方まで楽しめるコンテンツをご用意します。





さらに、自然栽培の農家やクラフト作家など全26店舗が出店するマーケットをはじめ、「店主も買い手も子どもだけ」の小学生を対象としたフリーマーケット、有機農業を土から学ぶことができるワークショップ、醸造士（ブルワー）から教わる発酵飲料「KOMBUCHA」作りなど、食・暮らし・環境を体感できる体験型コンテンツもご提供します。



本リリースでは、当日のタイムテーブルとワークショップ予約情報、マーケット内で注目の出店者ストーリーを公開します。

■ 1日中楽しめる！当日のタイムスケジュール

開門と同時に始まる和太鼓の演舞を皮切りに、マーケット、ワークショップ、ツアーなどが連続で実施され、滞在しながら回遊できる1日型イベント構成です。

■ イベント当日スケジュール

【10:00】 開門の太鼓（酔鼓会 1st stage）

場所：正門・表ガーデン

内容：埼玉・川口の伝統芸能「初午太鼓」が、賑やかに開場を告げます。

【10:00 - 16:00】 ファーマーズ＆クラフトマーケット ／ COMMONs EYE

場所：表ガーデン ／ WAREHOUSE

内容：厳選された26店舗が出店するマーケットと、金銭を介さない蚤の市を同時開催。

【10:00 - 12:00】 みずいろマーケット

場所：WAREHOUSE

内容：売るのも買うのも小学生だけ！子どもたちの自立を育むフリーマーケット。

【10:30 / 12:30】 有機農業のまなび体験

場所：Micro FARM

内容：土に触れ、種から野菜作りを学ぶワークショップ（2部制）。

【11:30 - 12:30】 サステナブルツアー

場所：洋館・和館・表ガーデン・WAREHOUSE

内容：国登録有形文化財の歴史と、施設内の環境への取り組みを巡るガイドツアー。

【12:00】 酔鼓会（2nd stage）

場所：表ガーデン

内容：会場を活気づける、迫力の昼の演舞。

【13:30 - 15:30】 KOMBUCHAづくり

場所：和館

内容：醸造士から直接教わる、話題の発酵飲料「コンブチャ」作り体験。

【14:30】 酔鼓会（3rd stage）

場所：日本家屋横

内容：フィナーレへ向けて盛り上げる、本日最後の演舞。

【会場マップ】約3,000坪を有する広大な「OKS CAMPUS」を舞台に多彩なエリアを展開

【事前予約受付中】注目の体験型コンテンツ

ワークショップや体験型コンテンツは全て【事前予約制】となっております。

※空き枠がある場合は当日受付もいたします

【乗る】親子じてんしゃ教室： プロのメソッドで、親子で一緒に感動の自転車デビュー。

対象：身長95cm～125cm（幼稚園・保育園のお子様～小学3年生までのお子様）

開催時間：10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 合計6回開催

参加人数：7名／1回

参加申し込み：https://voomvoombikes.jp/7066/

【作る】KOMBUCHAづくり： はじめてでもOK！醸造士が伝授する、失敗しない「コンブチャ作り」のコツを体験。

開催時間：13:30～15:30

参加人数：6名／1回

参加申し込み：https://peatix.com/event/4929189/

【学ぶ】有機農業のまなび体験： 土に触れ、循環を学ぶ。栽培セットのお土産付き。

開催時間：10:30、12:30 合計2回開催

参加人数：20名／1回

参加申し込み：https://peatix.com/event/4929180/

【教育】みずいろマーケット： 売るのも買うのも子どもだけ！物の価値を学ぶ教育プログラム。

開催時間：10:00～12:00

出店者：事前応募制

募集要項：https://x.gd/ipln4

出店参加申し込み：https://x.gd/AkMxr

【巡る】サステナブルツアー：

開催時間：10:30～11:30

※ご予約分は満席となりました。キャンセル枠が発生した場合は［こちら(https://okstour260412.peatix.com/)］より募集いたします。

物語を紡ぐ「ファーマーズ＆クラフトマーケット」

自然栽培の農家やクラフト作家など、全26店舗が出店。その中から、コンセプトを象徴する3つの作り手を先行紹介します。

1. 【農】土と虫たちのバランスが生む、本来の野菜。

【店舗名】マーフィーズファーム(https://www.instagram.com/marfees_farm/)

【主な販売商品】自然栽培野菜・量り売り

草が生え、菌たちが共生するほぼ自然の環境で育てられた野菜。栽培期間中、農薬や化成肥料を一切使用せず、自然の力を最大限に活かした農業を模索しています。「もっと農に興味を持つ人を増やしたい」という想いから、当日は環境負荷を抑えたバラ売りや量り売りを実施。援農を通じた新しい農業の形を提案します。

2. 【食】環境への優しさと、手のぬくもりを包む。

【店舗名】mi norhodo(https://minorhodo.com/About)

【主な販売商品】クラフトグラノーラ

熊本県で25年以上、農薬に頼らない農法を続ける農家の有機素材などを厳選。パッケージには特注の紙素材を採用してプラスチック削減を徹底し、製造時のフードロス削減にも取り組む、循環型社会を意識した逸品です。

3. 【健】整体師が醸す、体の中から整える麹調味料。

【店舗名】オーガニックサロンshurapana(https://www.instagram.com/shurapana/)

【主な販売商品】無添加麹調味料

25年のキャリアを持つ整体師が、栽培期間中に農薬を使用していないお米から自ら醸した麹を使い、メキシカン麹やレモン黒麹など、独創的な無添加調味料を提供します。「体の内側からも元気になってほしい」という願いが込められた、健やかな暮らしを支える活動を発信します。

【大泉工場オリジナル企画】想いを繋ぐ新しい蚤の市「COMMONs EYE」

マーケットのフィロソフィーを体現する、金銭を介さない「譲渡」の仕組み。大泉工場の社員が愛用していた私物に対し、来場者が「どう使うか」を宣言することで物語を継承する、新しい循環の形を提案します。

■ 開催概要

■ アクセス情報

- 名称： COMMONs MARKET KAWAGUCHI 2026 SPRING- 日時： 2026年4月12日（日）10:00～16:00- 会場： 株式会社大泉工場「OKS CAMPUS」（埼玉県川口市領家5-4-1）- 入場料： 無料（ワークショップ等、一部有料コンテンツあり）- コンセプト： 「つくる」と「たべる・つかう」が混ざり合い、食・暮らし・環境の未来を共に育む地域参加型マーケット。- 後援： 川口商工会議所- 「みずいろマーケット」後援：川口市教育委員会

【公共交通機関（バス）でのご案内】

環境負荷低減のため、公共交通機関でのご来場を推奨しております。

JR京浜東北線「赤羽駅」東口より 国際興業バス［赤23］鳩ヶ谷公団住宅行にて「梛木の橋（なぎのはし）」下車 徒歩4分

埼玉高速鉄道（南北線直通）「川口元郷駅」より 徒歩30分

【お車・自転車でのご案内】

駐車場について： 会場外に臨時駐車場がございますが、台数に限りがございます（80台）。満車の際は近隣のコインパーキングをご利用いただくか、公共交通機関でのご来場をお願いいたします。

駐輪場について： 駐輪スペース（無料）を会場内に完備しております。近隣の方はぜひ自転車でのご来場をお待ちしております。

株式会社大泉工場について

株式会社大泉工場は「地球を笑顔で満たし、素敵な環境を創造する」というパーパスのもと、人と自然が調和する未来を目指し、持続可能な社会の実現に貢献するため、発酵スパークリングティー「_SHIP KOMBUCHA」の製造・販売、プラントベース・カフェの運営、ファーマーズマーケットの企画・運営など、ウェルネス・環境配慮を軸に多岐にわたる事業を展開しています。



会社名 ： 株式会社大泉工場

代表者 ： 代表取締役 大泉寛太郎

本社所在地： 埼玉県川口市領家5-4-1

設立 ： 1938年3月（1917年3月創業）

資本金 ： 20,000,000円

URL ： https://www.oks-j.com/

お問合せ ： https://www.oks-j.com/contact

事業内容：

_SHIP KOMBUCHA（コンブチャの製造・販売）／ 1110 CAFE/BAKERY ／ BROOKS GREENLIT CAFE ／ CAMPUS（スペースレンタル・JUKUBOX・OKS CAMPUS MARKET）／ Goodnature（コールドプレスジュースマシン販売・修理）／ FUTURE FUN FOOD（ポップコーンマシンの販売・修理）／ 不動産管理

※本プレスリリースに記載されている内容は、発表日現在のものです。予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。