LGTウェルスマネジメント信託株式会社

（2026年3月24日にファドゥーツにて発表されたプレスリリースの翻訳版です。）

リヒテンシュタイン公爵家が所有する国際的なプライベートバンキング およびアセットマネジメントグループであるLGTの2025年度の業績は、極めて良好な結果となり、力強い成長と収益性の大幅な向上を達成しました。総営業収益は9％増の29億スイスフラン、グループ利益は25％増の4億4,560万スイスフランとなりました。運用資産残高は、114億スイスフランの純資産流入が下支えとなり、3,861億スイスフラン（前年比5％増）に拡大しました。当社は、資産運用における専門性のさらなる強化とデジタル機能の拡充を通じて、世代を超えたお客様に魅力的なソリューションを提供するよう引き続き務めてまいります。

2025年の世界の金融市場は、地政学的緊張の継続や経済の不確実性を背景にボラティリティが高まる局面が見られたものの、総じて堅調に推移しました。LGTはこうした環境下で、グローバル市場における既存の地位を強化し、資産クラス全体にわたる投資の専門知識を効果的に活用することでお客様への価値提供を図るなど、長期的な成長戦略を規律ある形で着実に実行しました。

グループの総営業収益は、前年比9％増の29億スイスフランとなりました。これは主として、オーストラリア・コモンウェルス銀行のプライベート・アドバイス事業の買収が年後半の業績に寄与したことによります。LGTの収益の中で最大の割合を占めるサービス部門の収益は、資産基盤の拡大とお客様の取引活動の活発化を背景に、12％増の19億7,000万スイスフランとなりました。また、トレーディング収益・その他営業収益は、12％増の6億2,170万スイスフランに拡大しました。一方、純金利収益は、各国中央銀行による追加的な利下げの影響を受け、12％減の3億770万スイスフランとなりました。

人件費は10％増の17億7,000万スイスフランとなりました。これは主に、オーストラリア・コモンウェルス銀行のプライベート・アドバイス事業の買収および、好調な事業業績に伴う業績連動型報酬の増加を反映したものです。グループの社員数は、オーストラリアでの事業買収によって加わった37人を含め、2025年12月31日時点で5,891人となり、概ね安定して推移しました（2024年12月31日時点：5,825人）。事業費・事務所費は、継続的なコスト規律を反映し、複数の開発・拡張プロジェクトが統合フェーズに移行したことを受けて、3％減の4億5,370万スイスフランとなりました。減価償却費・引当金は、3％減の1億4,740万スイスフランとなりました。

費用収益比率は、2025年末時点で76.8％となり、前年の78.0％から改善しました。グループ利益は25％増の4億4,560万スイスフランとなり、LGTの歴史上、最も高い営業業績を記録しました。

グループの自己資本は、2025年12月31日時点で55億スイスフランとなり、前年の60億スイスフランから減少しました。これは、2025年度の業績に関連して、LGTのオーナーであるリヒテンシュタイン公爵家に対し、特別配当として7億300万スイスフランが支払われたことによるものです。LGTの普通株式等 Tier1 自己資本比率は2025年末時点で19.2％と、資本基盤は非常に強固であり、流動性も高水準を維持しています。

運用資産残高は3,861億スイスフランに増加

2025年のLGTへの純資産流入額は、オーガニックベースで114億スイスフランとなりました。これは、3.1％の堅調な成長率に相当します。この成長には、プライベートバンキングとアセットマネジメントの両部門が貢献しました。2025年末時点の運用資産残高は3,861億スイスフランで、前年比で5％増加しました。この増加は、純資産流入に加え、堅調な市場パフォーマンスや運用実績、さらにオーストラリアでの事業買収により29億スイスフランの資産が加わったことによるものです。一方で、これらのプラス要因は、特に米ドルを中心とする為替変動によるマイナスの影響によって一部相殺されました。

今後の展望

地政学リスクや経済環境における不確実性が続き、金融市場の先行きも予測が難しい状況にあるものの、LGTは本年の見通しについて自信を持っています。

また、当社は、既存市場における地位の強化と、近年実施してきた成長投資からの相乗効果や規模の経済の実現を重点分野と位置付け、継続的に取り組んでいます。ドイツでは、ハンブルク、フランクフルト、ケルン、デュッセルドルフに加え、2026年初めにミュンヘンにも拠点を開設し、LGTにとって重要なドイツ国内すべてのプライベートバンキング拠点にプレゼンスを確立したことになります。さらに2025年には、LGTキャピタル・パートナーズがシンガポールに拠点を設立しました。

LGTは今後も、投資の専門性、デジタル化、および人工知能（AI）活用のさらなる強化に向けた重点的な投資を継続していきます。 また、世界各地で世代間の資産移転の重要性が増す中、LGTはファミリービジネスしての長年の経験を生かして次世代との連携を深めています。

LGT会長のマックス・フォン・ウント・ツー・リヒテンシュタイン公子は次のように述べています。「2025年度は、長期戦略を規律に則り着実に実行してきたことが、改めて成果につながっていることを示しました。厳しい事業環境にもかかわらず、当社は力強い成長を実現し、収益性を大きく向上させました。こうした成果を踏まえ、当社は今後も人材、アドバイザリー業務の質、資産運用の専門性、そしてデジタル機能の向上に向けた投資を継続的に行っていく方針です。ファミリービジネスである当社は、世代単位の長期的な視点で物事を捉えています。この長期的視点が当社の意思決定を導くとともに、お客様から寄せられる信頼の基盤となっています。」

LGT について

LGTは、リヒテンシュタイン公爵家が90年以上にわたりオーナーを務める国際的なプライベートバンキングおよびアセットマネジメントグループです。2025年12月31日現在、富裕層や金融機関のお客様から 3,861 億スイスフラン（4,873億米ドル）の運用資産残高（AUM）を管理しています。ヨーロッパ、アジア、米国、オーストラリア、中東の40 以上の拠点に約6,000名の従業員を擁しています。詳細は www.lgt.com(https://www.lgt.com/jp-en) をご覧ください。

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