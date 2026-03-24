【先着限定50名様】『エナジーCxO』第2回セミナー『需給調整市場 上限15円時代、収支はどう変わる？』を東京丸の内で開催

株式会社グッドフェローズ

株式会社グッドフェローズ（本社：東京都品川区西五反田7-13-5 DK五反田ビル8階、代表取締役：長尾 泰広）は、同社が運営するエネルギー業界の経営者・事業責任者向けクローズドコミュニティ「エナジーCxO」の活動の一環として、系統用蓄電池ビジネスをテーマにした実践型セミナー『需給調整市場 上限15円時代、収支はどう変わる？ ― 系統用蓄電池ビジネスにおけるEPCの役割と参入判断を解説』を、2026年4月23日（木）にfabbit会議室 丸の内で開催します。

参加は先着50名・無料（懇親会は有料：10,000円・税込）です。業界の第一線で活躍する専門家が、最新動向と実務ノウハウを解説します。

■ セミナーの背景

2026年3月より需給調整市場における上限価格の低下および前日取引化が始まり、系統用蓄電池ビジネスの収益構造は大きな転換点を迎えています。こうした環境変化が容量市場・需給調整市場・JEPXの各市場に与える影響や、EPC事業者としての参入判断をどう行うべきかは、多くの事業者にとって喫緊の課題となっています。

セミナー前半では、上限価格の低下や前日取引化が市場参加者の行動・収益にどう影響するかを、最新データをもとに解説します。後半では、販売・施工実績をもとに系統用蓄電池事業の実務プロセスと事業採算性を整理するとともに、2026年4月から需給調整市場への参入が可能となった「低圧の系統用蓄電池」がもたらす新たなビジネス機会についても取り上げます。

単なる市場動向の紹介にとどまらず、EPC事業者様の具体的な参入判断・事業戦略に直結する実践的な視点を提供します。系統用蓄電池事業への参入・拡大を検討される発電所オーナー様・EPC事業者様は、ぜひご参加ください。

■ プログラム（予定）

13:30-14:00 受付

14:00-14:10 開会のご挨拶（株式会社グッドフェローズ 石川 和宏）

14:10-15:00 講演１.「系統用蓄電池の足元の市場動向について」

デジタルグリッド株式会社 バッテリー事業部 部長 大川 雅史

15:00-15:15 休憩

15:15-16:05 講演２.「系統用蓄電池事業の実務と低圧蓄電池の新たな可能性」

株式会社エネフォワード 代表取締役 簑下 祐一

16:05-16:15 閉会のご挨拶（株式会社グッドフェローズ 石川 和宏）

16:30-18:30 ネットワーキング懇親会（任意・有料）

■ 開催概要

日 時：2026年4月23日（木）14:00～16:15（受付13:30～）

会 場：fabbit会議室 丸の内 カンファレンスルームB（東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 19階）

アクセス：JR線 東京駅 日本橋口 徒歩1分 ／ 東京メトロ東西線 大手町駅 B9b出口 徒歩1分

定員：先着50名（事前登録制）

参加費：無料（懇親会：16:30～18:30／お一人様10,000円・税込／領収書発行可）

取 材：メディアの方のご参加・取材歓迎（事前連絡をお願いします）

■ 申込方法

下記ウェブサイトよりお申し込みください。

https://energy-cxo.com/seminars/20260423

■ スピーカー（略歴）

・大川 雅史｜デジタルグリッド株式会社 バッテリー事業部 部長

2020年デジタルグリッド参画後、DGPのプロダクトマネージャーに従事。2023年にバッテリー事業部を立ち上げ、事業責任者兼運用責任者としてアグリゲーションサービス事業をリード。

・簑下 祐一｜株式会社エネフォワード 代表取締役

系統用蓄電池事業および分散型エネルギーインフラ事業を展開。特定建設業許可を有するEPC事業者として系統用蓄電池発電所の設計・調達・建設を行い、現在30棟以上・約240MW規模のプロジェクトを推進。

・石川 和宏｜株式会社グッドフェローズ 再エネGr

系統用蓄電所をはじめFIT・Non-FIT案件のマッチング事業に従事するほか、「エナジーCxO」の運営およびM&A事業部の責任者を兼務。

■ エナジーCxOについて

「エナジーCxO」は、再生可能エネルギー業界の経営者・事業責任者向けクローズドコミュニティです。株式会社グッドフェローズが運営し、定期セミナー、交流会、勉強会を通じて最新動向を共有し、ネットワーキングと戦略的パートナーシップの創出を支援しています。

■ 株式会社グッドフェローズについて

株式会社グッドフェローズは、「IT×リアルでエネルギーを『つくる』『えらぶ』『まもる』」をミッションに掲げ、「日本を代表するエネルギー企業となり、再エネ100％の実現に貢献する」ことを目指しています。業界最大級の太陽光発電関連Webサイト「タイナビシリーズ」を運営し、会員が保有する太陽光発電所は国内全体の約16％を占めています。当社は、会員に対して太陽光発電および蓄電池に関する投資・管理運営・売却の各フェーズをワンストップで支援することで、FIT太陽光発電所と系統用蓄電池の流動化・集約化・長期安定化を推進し、カーボンニュートラルの実現に貢献してまいります。

会社概要：

名称：株式会社グッドフェローズ

所在地：東京都品川区西五反田7-13-5 DK五反田ビル8階

代表者：代表取締役 長尾 泰広

URL：https://www.goodfellows.co.jp/

■ 事業サイト

・住宅用太陽光一括見積り「タイナビ」https://www.tainavi.com/

・蓄電池一括見積り「タイナビ蓄電池」https://www.tainavi-battery.com/

・産業用太陽光一括見積り「タイナビNEXT」https://www.tainavi-next.com/

・土地付き太陽光投資売買「タイナビ発電所」https://www.tainavi-pp.com/

・再エネ情報サイト「タイナビスイッチ」https://www.tainavi-switch.com/

・法人向け電気料金比較「スイッチビズ」https://www.tainavi-biz.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社グッドフェローズ（再エネ事業部：石川）

所在地：東京都品川区西五反田7-13-5 DK五反田ビル8階

TEL：03-6420-0515

Email：info@energy-cxo.com