【桜咲く蘘國神社】お花見は東京・九段の蘘國神社へ。

蘘國神社

東京・九段の蘘國神社は、古くより桜の名所として知られています。広い境内にはたくさんのお花見スポットがあり、参拝時にお花見が楽しめます。

境内にはソメイヨシノを中心にしだれ桜や早咲きの河津桜など、さまざまな種類の桜が約500本ほど植えられています。桜の季節には、内苑はあたり一面が桜色に染まり、遊就館前の桜並木や神池庭園の水面に映る桜も見どころです。また、東京管区気象台が桜の開花・満開を観測する標本木もあることでも有名です。

桜の季節、名所のひとつ、蘘國神社へお詣りください。

今年も夜間限定「夜桜詣」を開催

3月26日(木)から31日(火)までの6日間、幻想的な夜の桜が楽しめる「夜桜詣」が開催されます。

幻想的な桜の風景を楽しめるこの催しには、昨年も多くの人が訪れています。

期間中午後6時から午後8時までの間、通常は夜間閉められる神門の扉が開放されます。内苑へは入れませんが、神門からライトアップされた桜と社殿の幽玄な景色を眺めることができます。神門の向こうには静かで厳かな世界が広がり、日中とは異なる特別な雰囲気を堪能できます。

日時：3月26日(木)～3月31日(火) 各日午後6時～午後8時

桜の開花状況により、日程が変更になる可能性があります。

詳しくは蘘國神社公式ホームページにてご確認ください。

桜の季節の季節の蘘國神社では様々な催しも

キッチンカーの出店

外苑憩いの庭では期間限定でキッチンカーの出店があるので、軽食を楽しみながらゆっくり桜を眺めることができます。

日時：3月13日(金)～4月8日(水) 各日午前11時～午後5時頃

奉納演芸

3月29日(日)正午、境内能楽堂では寄席などで披露される伝統芸能が、（公社）落語芸術協会により奉納されます。今回の奉納演目は「落語」と「太神楽曲芸」。観覧は無料です。

日時：3月29日(日) 正午

出演：落語／桂小文治、太神楽曲芸／翁家和助・小花

奉納プロレス「大和神州女祭り」

境内相撲場の特設リングにて、今年は史上初の女子プロレス団体による奉納が行われます。選手たちの白熱した試合は必見です。

開催は3月29日（日）、開場が午前11時15分、試合開始は正午となります。観覧は有料となりますため、お問い合わせは下記までご連絡ください。

日時：3月29日(日）

主催：（株）マリーゴールド

お問い合わせ：シカゴファクトリー

電話：028-688-5374

奉納夜桜能

東京最古といわれる蘘國神社の能楽堂で行われるのは「奉納夜桜能」。当代きっての能楽師、狂言師によって披露される贅沢な演能と美しい夜桜の共演を楽しむことができます。

今年は4月6日(月)、7日(火)の午後6時10分開場、6時45分開演を予定。入場は有料でチケットが必要なため、詳細の確認と申し込みは下記にご連絡ください。

日時：4月6日（月）、7日（火）

開場：午後6時10分、開演：午後6時45分

主催：フジテレビジョン、（一社）夜桜能

お申込み：サンライズプロモーション東京

電話：0570-00-3337

奉納大相撲

境内相撲場で行われる「奉納大相撲」には、日本相撲協会所属の力士が来場します。

横綱以下の力士が来場し、始めに行われるのは、場所中の安全や興行の成功はもちろん、国家安泰、五穀豊穣をも祈念する祭事「土俵祭」。また横綱以下幕内力士の土俵入りも行われます。4月13日(月)開催、入場は無料です。

日時：4月13日(月)

※開催時間は蘘國神社の公式ホームページなどにてお知らせします

※満員の場合は入場制限があります

主催：（公財）日本相撲協会

期間限定の頒布品も

蘘國神社ではこの季節だけの頒布品も準備しておりますので是非お求めください。

期間・数量限定で頒布される「花みまもり」。

初穂料は1,500円。

桜の時期より頒布されます（3月20日～）。

春季限定の切り絵と刺繍の朱印。

奉納大相撲と、戦争で亡くなった軍馬の慰霊像をモチーフにして、桜があしらわれています。