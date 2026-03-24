富士薬品、埼玉県飯能市と包括連携協定を締結

株式会社富士薬品

医薬品の開発から製造・販売までを行う複合型医薬品企業の株式会社富士薬品（本社：埼玉県さいたま市 代表取締役社長：高柳 昌幸、以下「富士薬品」）は、2026年3月24日（火）、埼玉県飯能市と包括連携協定を締結いたしました。

富士薬品は飯能市と連携し、主に配置薬販売の事業活動を通じて次の5項目に取り組みます。それにより、防災・災害対策の強化や市民の健康づくりを推進し、もって地域の活性化に貢献することを目指します。

同日、飯能市役所において協定締結式を行いました。

【連携協定5項目】

（左から、飯能市 市長 新井 重治氏、富士薬品 配置事業本部 配置営業統括部 第2営業部 部長 伊庭 圭之助）（1）防災・災害対策に関する事業：

災害への備えとして、自治体への配置薬の設置を支援し、災害発生時にはこれを防災用救急箱として無償化します（※1）。加えて、中長期で避難所が開設された場合には、飯能市の要請に応じて避難所へ医薬品を無償提供します。また、ご契約いただいているお客様のもとを営業員が定期的に訪問する配置薬販売の「廻商」の仕組みを生かし、お客様のお宅を訪問した際に、飯能市からの防災・災害対策に関する情報チラシを配布する活動も行います。

（2）市民の健康増進に関する事業：

配置薬の営業員は厚生労働省の定めにより、原則として登録販売者（※2）の資格を有しています。この専門知識を生かし、営業員がお客様のお宅を訪問した際に、OTC 医薬品の適正使用の啓発や、生活習慣病や季節ごとの疾患予防を啓発する情報提供を行います。また、近隣のお住まいの方に健康情報に関するチラシ配布も行います。

（3）地域・暮らしの安全・安心に関する事業：

熱中症による健康被害防止のため、環境省／気象庁が発表する「熱中症特別警戒アラート」が発表された際には、富士薬品が運営する飯能市内の調剤薬局・ドラッグストアに、危険な暑さから避難できる場所としてクーリングシェルター（指定暑熱避難施設）を開設します （※3）。また、公民館等をお借りしての健康講話の実施や、飯能市が主催するイベントや防災フェスタへの参加など、地域社会の安全・安心につながる取り組みを行います。

（クーリングシェルター対応店舗：ドラッグセイムス飯能永田店、飯能ペペ南口店、東飯能店、飯能緑町店、飯能岩淵店、飯能東吾野店、飯能原市場店、セイムスタツミ薬局）

（4）高齢者等の見守りに関する事業：

ご高齢の方などがいらっしゃるお宅を訪問した際に、声掛け・お困りごとの相談や、季節にあわせた健康情報の提供を行います。また、市内を営業車にて巡回している際、徘徊が疑われる方を見かけた場合、市のガイドラインに則り、捜査に協力するなど見守り活動に協力します。

（5）その他、目的の達成に必要な事業：

上記以外にも、防災・災害対策の強化や市民の健康づくりの推進と、地域の活性化に資する取り組みを飯能市と協議し、必要と判断された場合は実施してまいります。

（※1）「配置薬」をご契約中のお客様が被災された場合、従来無償で提供しています。

（※2）登録販売者とは、一般用医薬品（OTC医薬品）の販売に必要な専門資格。医薬品の専門の知識を持ち、薬剤師しか販売できない第1類医薬品を除く一般用医薬品を販売することができます。

（※3）開放時間は各店舗の営業時間に準じます。

【協定の背景】

飯能市では、「未来へつなぐ、緑と笑顔の飯能」の実現に向け、市民との対話と協働を重視したまちづくりが進められています（※4）。また、多様化する地域課題に取り組み、市民サービスを向上させるには、民間活力を導入していく必要があると考え、観光、教育、健康づくり、防災など様々な分野での課題解決に向け、民間企業や大学などとの積極的な公民連携を推進しています。

一方、富士薬品は、「とどけ、元気。つづけ、元気。」のスローガンのもと、ひとの元気なくらしを支え続けることを使命に掲げ、配置薬販売をはじめ、ドラッグストア・調剤薬局の展開、医薬品の開発・製造を通じて、地域の人々の生活に寄り添う良質なサービスの提供に努めています。中でも配置薬販売は、飯能市のご家庭や企業を合わせ、現在約2,000軒のお客様にお使いいただいています。そして昨今は、事業活動によって地方自治体が取り組むまちづくりを支援すべく、地方自治体との連携協定を推進しています。

こうした中で富士薬品は、配置薬販売の事業を通じて多くの飯能市民の生活に接していることに加え、お客様のもとを一軒一軒訪問する配置薬販売の営業スタイルが飯能市の取り組みのお役に立てると考え、この度、同市との連携協定の締結に至りました。自治体との連携協定は、これにより41例目となります。

富士薬品は飯能市と協働し、防災・災害対策の強化や市民の健康づくりを推進し、地域活性化と市民サービスの向上に努め、ひいては地域社会への貢献を目指してまいります。

（※4）「第5次飯能市総合振興計画 後期基本計画（令和4年度～令和7年度）

https://www.city.hanno.lg.jp/material/files/group/4/5date.pdf

【富士薬品について】

富士薬品は、1930年富山県富山市における配置薬販売業の創業からスタートし、現在では配置薬販売事業に加えて、ドラッグストア・調剤薬局事業、医薬品製造事業、医療用医薬品販売事業を展開する複合型医薬品企業です。スローガン「とどけ、元気。つづけ、元気。」のもと、富士薬品グループ全体で日本全国に1,273店（2025年3月末時点）を展開する「セイムス」ブランドを中心としたドラッグストアと、全国に広がるラストワンマイルを埋める配置薬販売ネットワークを生かし、誰もが豊かな人生を送れる社会の実現に向けて、人々の暮らしのあらゆる場面で寄り添い、元気な生活を支え続けてまいります。

【株式会社富士薬品 会社概要】 URL：https://www.fujiyakuhin.co.jp

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62253/table/244_1_64b0aebe161e91f5d359b25d6066d238.jpg?v=202603240451 ]