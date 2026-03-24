auじぶん銀行株式会社

auじぶん銀行株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 健二）は、本日開催した臨時株主総会において、auフィナンシャルホールディングス株式会社を割当先とする第三者割当の方法による当社普通株式の発行を決議しましたので、下記の通りお知らせします。

1. 第三者割当増資の概要

（１） 増資の目的 資本の増強による財務基盤の安定化

（２） 募集株式の種類および数 普通株式 500,000株

（３） 払込期日 2026年3月30日

（４） 増加する資本金および資本準備金に関する事項

増加する資本金の額 12,500,000,000円

増加する資本準備金の額 12,500,000,000円

（５） 割当先および割当株数 auフィナンシャルホールディングス株式会社 500,000株

2. 第三者割当増資後の状況

（１）資本金および資本準備金、発行済株式総数

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/26860/table/526_1_25e03bbd1a701252401c78d4811350eb.jpg?v=202603240451 ]

（2）株主構成

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/26860/table/526_2_c55f28fed1c3043c002570d0504a4c39.jpg?v=202603240451 ]

以上