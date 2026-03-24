【東京都町田市】「文化芸術のまちだアンバサダー」にロックシンガーのけいたろうさんを任命しました

町田市役所

町田市では、文化芸術を軸としたまちづくりを進めるため、今後10年間の指針として、「町田市文化芸術のまちづくり計画」を策定しました。本計画では、目指す姿として「文化芸術を育み 笑顔咲くまち～町田で Let’s stART～」を掲げ、４つの基本方針（きっかけをつくる、場をつくる、未来につなぐ、共に創る）に沿って取組を展開していきます。

また、文化芸術によって“みんなの夢”を実現するプロジェクトや、文化芸術の大型イベントを開催するプロジェクトなど、注目度の高い施策も計画に盛り込みました。市民や団体、事業者など、幅広い主体と目指す姿を共有し、連携・協力しながら文化芸術でまちを盛り上げていきます。

また、本計画が2026年4月にスタートするのを前に、多くの方に親しみを持っていただくとともに、文化芸術の魅力や計画の方向性をわかりやすく伝えるため、市内在住のロックシンガー・けいたろうさんをアンバサダーに任命しました。さらに、同氏の楽曲を計画のテーマソングとして設定し、計画の推進とPRを図っていきます。

けいたろうさんのプロフィル

任命式の様子

(C)けいたろう 2025

町田市出身・在住のロックシンガー。

「町田を夢の叶うまちにしたい」という強い思いのもと、全国各地でライブ活動を展開し、その熱いパフォーマンスと発信力で市外へも町田の魅力を広く届けている。

また、コロナ禍から始めたTikTokでは25万人超のフォロワーを持つ人気インフルエンサーとしても活躍している。

TikTokアカウント：@bnv_keitaro

Instagramアカウント：＠keitaro_bnv_0507

Xアカウント：＠BNV__KEI

町田市シティプロモーションサイト「まちだで好きを続ける」でのインタビュー記事はこちら(https://keeponloving-machida.com/special/keitaro/)

文化芸術のまちだアンバサダーについて

任命期間

2026年3月24日～2032年3月31日

活動内容

SNSを活用した情報発信やイベントへの出演等を通じ、市民の皆さんが文化芸術を身近に感じ、親しんでいただけるような機会をつくっていく予定です。

「町田市文化芸術のまちづくり計画」テーマソング

(C)けいたろう 2025

けいたろうさんが歌う「ＭｙＴｏｗｎ」を、「町田市文化芸術のまちづくり計画」のテーマソングに設定しました。

この曲は、町田愛と夢への挑戦を力強く歌い上げた楽曲で、文化芸術によるまちづくりを推進する本計画とも高い親和性を有しています。挑戦や再チャレンジを後押しするメッセージは、市民の背中を押し、計画を象徴する一曲となっています。

「ＭｙＴｏｗｎ」の視聴はこちらから MyTown - YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=psjnggCH6No)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bYRqExW-ZdU ]

任命式でのけいたろうさん弾き語り

「町田市文化芸術のまちづくり計画」について

計画の表紙計画概要版文化芸術プロジェクト

"文化術を育み 笑顔咲くまち～町田でLet’s stART～”を目指す姿に掲げ、市民やまちづくりに関わる方々が文化芸術を楽しみ、町田市への愛着やまちの賑わいにつながるまちづくりを進めていきます。

計画の詳細はこちら(https://www.city.machida.tokyo.jp/bunka/bunka_geijutsu/sisetunokousoukeikaku/bunkageijutsunomachidukuri/index.html)から

東京都町田市について

町田市ロゴマーク「いいことふくらむまちだ」

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