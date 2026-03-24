点検・測量・防災の導入判断をオンラインと実演で一気に整理。産業用ドローン無料セミナーを4月9日（木）オンライン、4月15日（水）滋賀で開催

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンビジネスの最前線を支える株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、株式会社プロクルー（本社：滋賀県長浜市、代表取締役：酒井正裕）と共催で、2026年4月9日（木）にオンラインで「産業用ドローン無料オンラインセミナー」、4月15日（水）に滋賀県米原市で「産業用ドローン無料実演セミナー」を開催いたします。

建設・測量・設備点検・防災の現場では、人手不足への対応や危険箇所での安全確保、調査業務の迅速化、取得データの均質化が求められる一方で、「自社業務に本当に使えるのか」「必要な精度を確保できるのか」「どの機体と運用方法を選ぶべきか」といった導入判断に悩むケースも少なくありません。

本セミナーでは、UAV測量、インフラ点検、災害対応をテーマに、産業用ドローンの活用方法や導入時の検討ポイントを解説します。オンラインでは現場データやフライト動画をもとに基礎情報を整理し、滋賀会場の実演セミナーでは実機展示やデモフライト、個別相談を通じて、より具体的な運用イメージをご確認いただけます。

▼お申込はこちら（参加無料・事前登録制）▼

オンラインセミナー｜4月9日（木）：https://sekido-rc.com/?pid=190777781

実演セミナー（2部制・各先着20名）｜4月15日（水）：https://sekido-rc.com/?pid=190777782

オンラインで基礎を整理し、実演会で導入判断を深める2日程開催

4月9日（木）のオンラインセミナーでは、産業用ドローンの導入を検討し始めた方に向けて、UAV測量、インフラ点検、災害対応での活用方法を、現場データやフライト動画を交えてわかりやすく解説します。測量や点検の流れ、取得データの見方、導入時に確認すべきポイントを体系的に整理できるため、遠方の方やまずは情報収集から始めたい方にも適した内容です。

4月15日（水）の滋賀会場での実演セミナーでは、座学に加えて実機展示、デモフライト、飛行操縦体験、個別相談を実施します。実際の機体や取得データを確認しながら、現場導入を見据えた具体的な運用イメージを把握できる構成です。オンラインで全体像を理解し、実演会で導入判断を深めたい方にもおすすめです。

測量・点検・防災の現場で求められる活用方法を実務目線で解説

本セミナーでは、建設・測量・設備点検・防災の各分野を対象に、産業用ドローンの導入によってどのような業務改善が見込めるのかを解説します。高所や危険箇所の点検、広範囲の調査、災害時の初動確認、測量業務の効率化など、現場で求められる活用方法を事例ベースで紹介し、自社業務に適した導入の考え方を整理していただけます。

また、写真測量、レーザー測量、赤外線点検、自動巡航など、用途ごとの違いや特徴も紹介します。導入前に把握しておきたい精度、作業時間、安全性、運用負荷の観点から、業務に合った機体や運用方法を検討するための情報を提供します。

実機展示とデモフライトで運用イメージを具体化

滋賀会場の実演セミナーでは、産業用フラッグシップドローン DJI Matrice 400（マトリス 400） をはじめ、レーザー測量用モジュール DJI Zenmuse L3（ゼンミューズ L3）、写真測量用モジュール DJI Zenmuse P1、点検・調査向けマルチセンサーカメラ DJI Zenmuse H30シリーズ、遠隔自動運用に対応する DJI Dock 3 などを展示・紹介します。

点検・防災分野では赤外線点検や自動撮影、UAV測量分野では写真測量やレーザー測量など、各用途に応じた活用方法をデモフライトや解説を通じて確認できます。機体性能だけでなく、取得データや運用手順まで含めて比較できるため、導入後の業務イメージを具体的に描きやすい内容です。

こんな方におすすめ

・建設、測量、設備点検、防災業務でドローン導入を検討している方

・UAV写真測量とUAVレーザー測量の違いを整理したい方

・赤外線点検や3Dモデルを活用した設備点検を検討している方

・遠隔運用や自動巡航の導入可能性を確認したい方

・機体選定、導入費用、運用方法を具体的に相談したい方

主な紹介内容

・産業用ドローン高所点検、赤外線点検事例紹介

・UAV測量の基礎

・写真測量、レーザー測量事例紹介

・ICT施工のメリットと導入の流れ

・最新DJI産業用ドローンのスペック、性能紹介

・フライト動画解説

・実演セミナーでのデモ飛行、質問会、個別相談会、飛行操縦体験

・価格、保険、法律、資格に関する解説

部門別の主な導入メリット

・建設測量 ：写真／レーザー測量の使い分けで測量精度を向上、作業時間を短縮

・インフラ保全：高所点検・赤外線診断の省力化で足場コスト削減

・自治体／防災：初動対応の迅速化、補助金活用のポイント整理

産業用ドローン 無料実演セミナー in 滋賀 概要

［オンラインセミナー］

開催日： 2026年4月9日（木）

時間 ： 14時00分～16時00分

配信 ： Zoom

URL ： 開催の1～2日前にメールにて送付

［実演セミナー］

開催日： 2026年4月15日（水）

時間 ： ［第1部 点検／防災］11時00分～13時00分（受付：10時45分～）

［第2部 UAV測量］ 14時00分～16時30分（受付：13時45分～）

会場 ： ［座学会場（集合場所）］ プロクルードローンスクール座学会場 1F

〒521-0244 滋賀県米原市大野木1777

［飛行実演会場］ BIG BREATH BBQ&CAMP広場

定員 ： 各先着20名（定員に達し次第締め切り）

［共通］

費用 ： 無料

講師 ：

株式会社プロクルー

プロクルー マスターインストラクター

DJI CAMP ENTERPRISE インストラクター

一等無人航空機操縦士

一居 修弥

株式会社プロクルー

ドローン事業部

ドローン導入アドバイザー

北川 未来

［メディア関係者の皆さまへ］

当日は、実機展示、屋外デモフライト、測量・点検用途の取得データや活用イメージを取材いただけます。講師および主催者への個別取材をご希望の場合は、申込時に媒体名、撮影希望、インタビュー希望内容をご記載ください。



［お申込はこちら（参加無料）

▶オンラインセミナー｜4月9日（木）：https://sekido-rc.com/?pid=190777781

▶実演セミナー（2部制）｜4月15日（水）：https://sekido-rc.com/?pid=190777782

※実演セミナーは各先着20名限定の開催です。定員に達する前にお申込ください。

実務で役立つ最新情報を直接学べる機会です。

［今後の開催予定］

4月28日（火）には岐阜県岐阜市の会場で、ドローン活用についてご紹介する無料セミナーを初開催します。滋賀県に設置したドローンドックを使った遠隔からのデモフライトをご覧いただけます。

▶実演セミナー（2部制）｜4月28日（火）岐阜：https://sekido-rc.com/?pid=190777783

対象製品ラインナップ

・DJI MATRICE 400（M400、産業用フラッグシップドローン）

高精度な測量やインフラ点検、災害対応に対応する次世代産業用フラッグシップドローンです。最大59分の飛行時間と6kgのペイロードに対応し、Zenmuse H30T・L3 などの高性能センサーを搭載可能。O4 Enterprise Enhanced伝送や全天候型設計により、安定した運用を実現。自動化や遠隔操作にも対応し、現場の省力化と安全性を大幅に向上させます。

https://sekido-rc.com/?pid=186940565

・DJI ZENMUSE L3（レーザー測量用モジュール）

DJIの次世代高精度空撮LiDARシステムで、反射率10％の対象物に対しても最大950mの測距が可能な長距離LiDARを搭載しています。デュアル100MP RGBマッピングカメラと高精度POSシステムにより、地理空間データの取得を加速し、1日あたり最大100km²のカバー率を実現します。

https://sekido-rc.com/?pid=189239755

・DJI ZENMUSE P1（M400対応フルサイズセンサー搭載・4500万画素の可視光カメラ）

フルサイズセンサーカメラと交換可能な単焦点レンズを3軸ジンバルスタビライザーに搭載しています。ドローンによる航空写真測量用に設計され、精度と効率をまったく新しいレベルに引き上げます。

https://sekido-rc.com/?pid=183259193

・DJI ZENMUSE H30シリーズ（M400対応全天候型マルチセンサーカメラ）

広角カメラ・ズームカメラ・レーザー距離計・赤外線サーマルカメラ（H30Tのみ）・近赤外線（NIR）補助ライトを搭載し、最先端のインテリジェント アルゴリズムによって昼夜を問わず鮮明なデータを取得します。公共安全、エネルギー検査、水源保護、林業など、様々な業務を無理なく、快適に行うことができます。

https://sekido-rc.com/?pid=183259198

・DJI DOCK 3（Matrice 4D／4TD対応ドローンポート）

産業向け高性能ドローン Matrice 4D／4TD を搭載した DJI Dock 3 は、24時間365日のリモート操作に対応し、効率的な自動運用を実現します。さらに、新たに車両搭載によるモバイル設置に対応したことで、より柔軟な運用が可能に。さまざまな環境に適応できる設計で、監視・点検・測量など幅広い業務を支援します。

https://sekido-rc.com/?pid=185106761

・DJI MATRICE 30T（パワーと携帯性を兼ね備えた次世代の業務用ドローン）

バックパックに収まるコンパクトサイズの業務用ドローンです。Matrice 350 RTK よりも約25％小型化され取り回しが良くなった一方で、さらに小さな Mavic 3 Enterpriseシリーズ には無い防塵防滴性能を備えることで、悪天候での災害対応、捜索・救助、夜間の調査業務などに適したドローンです。

https://sekido-rc.com/?pid=178519925

・DJI MATRICE 4E（写真測量向け小型ドローン）

測量やマッピング、土木建設、採掘などの空間計測用途向けに設計されています。4/3型CMOSとメカニカルシャッターを備えた広角カメラに加えて、中望遠／望遠カメラとレーザー距離計を搭載し、高効率かつ精密なドローン測量を実現します。

https://sekido-rc.com/?pid=184313004

・DJI MATRICE 4T（インフラ点検・災害対応小型ドローン）

広角／中望遠／望遠カメラとレーザー距離計、赤外線サーマルカメラ、近赤外線（NIR）補助ライトを搭載しています。電力・救命救助・公共安全・森林保全など、幅広い業界で、業務効率を改善し新たなドローン活用を進めます。

https://sekido-rc.com/?pid=186907999

・DJI D-RTK 3（高精度測位システム）

ベースステーションとして複数のドローンを同時にcmレベルで配置したり、リレーステーションとしてドローンの飛行範囲を拡張したりできます。ローバーステーションモードとDJI Enterpriseアプリ、またDJI Terraを組み合わせて、高精度航空測量アプリケーションの包括的なソリューションを実現し、安全で正確な操作が可能です。

https://sekido-rc.com/?pid=184344691

・DJI TERRA（写真解析ソフト）

周辺環境のデータを取り込んで分析し、可視化できる簡単操作のマッピングソフトウェアです。これにより、産業分野の専門家は業務現場の事例をデジタル資産へ変換できます。

https://sekido-rc.com/?pid=141980744

・DJI Thermal Analysis Tool（サーマルアナリシスツール、赤外線画像解析ソフト）

DJIが提供する熱画像解析の無料ソフトです。R-JPEG（温度情報を含むJPEG形式）と呼ばれる、温度情報を記録した特殊なJPEGファイルを分析・処理できます。

・DJI FLIGHTHUB 2（オールインワン型プラットフォーム）

ドローンオペレーションをクラウドベースで管理するオールインワン型プラットフォーム FlightHub 2 は、リアルタイムで包括的に状況を把握し、業務をサポートします。

これにより、ドローンミッション計画、フリート管理や作成データの運用などに必要な全ての情報にアクセスし、業務で得られたデータも安全なクラウド環境に保存でき、利便性と安全性を提供します。

・TREND-POINT（i-Constructionを強力に支援する3D点群処理システム）

膨大な点群データを快適に取り扱え、豊富なフィルターによる点群データ加工や断面作成、メッシュ土量計算など、国土交通省「i-Construction」関連の各種要領や農林水産省「情報化施工技術の活用ガイドライン」に準拠した成果作成を実現。

https://sekido-rc.com/?pid=166786589

● 参加無料｜事前登録 最短60秒で登録完了

▶オンラインセミナー｜4月9日（木）：https://sekido-rc.com/?pid=190777781

▶実演セミナー（2部制）｜4月15日（水）：https://sekido-rc.com/?pid=190777782

セキドはこれまで全国で1,950回以上のセミナー・イベントを開催し、延べ21,000名以上にご参加いただき、自治体・インフラ事業者・建設測量会社を中心に導入支援を行ってきました。本イベントもその実績を踏まえ、現場ニーズに基づいた実用的な体験をご提供します。

ドローンを使った業務効率化がわかる無料セミナー／イベント開催中

セキドでは、より多くの事業者の方にドローンを使った業務効率の改善を実現していただくため、業務用ドローンや関連ソリューションをご紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しております。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ご興味をお持ちのイベントにはぜひお気軽にご参加ください。

・今後開催予定の無料セミナー／イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

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【株式会社プロクルーについて】

株式会社プロクルーは、2002年に滋賀県長浜市で創業し、2018年より産業用ドローン事業に本格参入した専門企業です。国土交通省認定のドローンスクールとして、延べ3,000名以上の国家資格取得を支援しています。測量・点検・撮影などの実務に直結する技術者育成と安全運用を徹底的にサポートしています。撮影・点検・測量などの業務受託、ドローン販売、導入コンサルティングまでワンストップで提供し、多くの企業や自治体のドローン活用を支援。ICT施工や赤外線点検など、建設・インフラ分野での高度な利活用にも力を入れています。また、日本全国で飛行可能な許認可を取得し、様々な現場での安全な運用実績があります。

「安全な飛行技術の育成」と「ドローンによる業務のデジタルトランスフォーメーション（DX）」を通じて、現場の課題解決と業務効率化を推進する、それがプロクルーのミッションです。

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株式会社プロクルー ドローン事業部

住所：滋賀県米原市大野木1777 BIG BREATH

URL：https://procrobo.com/

E-mail：info@e-ohmi.net

［本社］

〒526-0829 滋賀県長浜市田村町1281-8 長浜バイオインキュベーションセンター

E-mail：info@e-ohmi.net

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【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となり、東京 虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しています。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を構成し、研究・開発を進めています。



［セキド 産業用ドローン相談窓口］

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東京都港区西新橋2丁目35番5号

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受付時間：平日 10:00～17:30



［セキドオンラインストア］

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［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



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