4月17日（金）から開催する体験型展示イベント 「きみょい植物展in六甲ガーデンテラス」の特設サイトがオープン！本日よりWEBチケットを発売！

阪神電気鉄道株式会社

六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）は、自然体感展望台 六甲枝垂れ（設計者：三分一博志）にて4月17日（金）から開催する「きみょい植物展in六甲ガーデンテラス ～宇宙植物が生息する都市伝説ガーデン～」の特設サイトを本日公開し、WEBチケットを発売いたします。

本イベントでは、UFO目撃情報など都市伝説が数多く存在する六甲山に、宇宙人が作った「宇宙植物」が生息しているという設定のもと、奇妙で少し可愛い“ウソみたいな植物”たちを展示。目があるヒマワリに、笑うキノコ、怪文書をばら撒く花など、様々な宇宙植物を観察・体験できる「都市伝説ガーデン」となります。

イベントの企画・制作は、「面白くて変なことを考えている」をモットーにジャンルにとらわれない発想でコンテンツを生む制作会社「株式会社人間」と、「みっともない」「つまらない」など世の中のあらゆるネガティブ要素『ない』をあえて面白がって企画を考える「ない株式会社」が担当。両社がタッグを組み、“不気味さ”や“怪しさ”といった都市伝説特有の違和感を、ポップで体験的なエンターテインメントへと昇華させ、怖さと面白さが同居する都市伝説らしい没入空間を創出しています。

本イベントの開催によって、関西はもちろん、全国の皆さまに自然溢れる六甲山へ遊びに来ていただくきっかけを作りたいと考えております。開催直前の4月上旬には、「きみょい植物展」のオリジナルグッズ・限定メニューの情報公開を予定しておりますので、ぜひご期待ください。

■きみょい植物展 in六甲ガーデンテラス

～宇宙植物が生息する都市伝説ガーデン～

【開催日時】

2026年4月17日（金）～8月16日（日）

10：00～21：00（20：30 最終受付）

【開催場所】自然体感展望台 六甲枝垂れ

【入場料金】

大人（中学生以上） 1,000円

小人（4歳～小学生） 500円

※価格は税込です。3歳以下のお子様は無料。

【主催】六甲山観光株式会社

【企画・制作】株式会社人間、ない株式会社

※天候等で臨時休業・イベント内容の変更を行う場合あり。

※展示内容は、都市伝説をもとにしたフィクションです。

特設サイト公開！

「きみょい植物展」で検索。

https://www.rokkosan.com/gt/kimyoishokubutsuten/(https://www.rokkosan.com/gt/kimyoishokubutsuten/)

■ストーリー

本イベントでは、UFOの目撃情報も多く、「ターボババア」や「スカイフィッシュ」といったUMAに関する都市伝説も残る六甲山を舞台にオリジナルの都市伝説的世界観を構築。「六甲山に基地を構える宇宙人が、人類を観察するための生態デバイス“宇宙植物”を自然に潜ませている」という設定のもと、六甲ガーデンテラスに広がる本物の「自然」と、本イベントで用意した都市伝説的な「不自然」が混在する中で、奇妙さと面白さを体験できる没入型イベントです。

■六甲山で語られる都市伝説・怪奇現象

■宇宙植物の一部ご紹介

会場となる「自然体感展望台 六甲枝垂れ」では、10種類以上の宇宙植物を観察・体験することができます。

今回はその中から5種類をご紹介。どれも六甲山に由縁がある、奇妙で少し可愛い宇宙植物です。六甲枝垂れには、その他にも多彩な宇宙植物がまだまだ潜んでいますので、ぜひお越しください。

六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/03/e5c66c40b24a750e166775aa0839df5929912bc0.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1