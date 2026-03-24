【メディアツアー参加申込受付中】小松・安宅の関の文化観光施設「ATAKA TERRACE」報道関係者向けメディアツアーを3月30日13:30より開催（※グランドオープンは4月1日）

株式会社リナシェンテ

株式会社リナシェンテ（本社：石川県金沢市、代表取締役：東海林 寿典）は、石川県小松市の指定管理者として、文化観光施設「安宅の関 こまつ勧進帳の里」の運営を2026年4月1日（水）より開始いたします。あわせて同日より、同施設を「ATAKA TERRACE（あたかてらす）」(https://www.instagram.com/ataka_terrace/)の呼称でリニューアルオープンいたします。

オープンに先立ち、2026年3月30日（月）には、報道関係者を対象としたメディアツアーを開催いたします。当日は、施設概要のご紹介に加え、館内や料理の撮影、試食、個別取材対応を予定しており、安宅エリアの新たな交流拠点として生まれ変わる施設の魅力を、メディア関係者の皆さまにいち早くご案内いたします。

現在、参加申し込みを受け付けております。なお、定員に達し次第、受付を締め切らせていただきます。申込フォームは本文中をご確認ください。

・2026年3月30日（月）、報道関係者を対象としたメディアツアーを開催

メディアツアーでは、施設担当者の案内のもと、館内のレストラン・カフェ、セレクトショップ、コワーキングスペース、キッズスペース、「勧進帳ものがたり館」などを巡りながら、施設全体のコンセプトや特徴をご紹介いたします。館内外の撮影に加え、レストラン・カフェで提供予定の料理については、撮影用として実物をご用意いたします。試食や個別取材にも対応いたします。

■メディアツアー開催概要

日時：2026年3月30日（月）13:30～15:30（受付開始 13:15～）

会場：ATAKA TERRACE（安宅の関 こまつ勧進帳の里）

所在地：石川県小松市安宅町タ140-4

内容：施設紹介、料理撮影（試食可能）、個別取材対応

提供料理：

・シシコンソメスープ

・鉄職人のハンバーグ

・とろとろ小松トマトのナポリタン

・安宅漁港のシーフードドリア

・ハヤシシライス

・ATAKA オムライス

【お申し込み方法】

下記申込フォームよりお申し込みください。

（事前予約制・定員になり次第締切）

https://form.run/@asmedia-mediatour

【お申し込みに関するお問い合わせ先】

ASMEDIA株式会社

担当：長坂 紅翠香（ながさか あすか）

電話番号：050-3204-0372

Eメール：info@asmedia-japan.com

お申し込みフォームQRコード安宅の関 こまつ勧進帳の里（ATAKA TERRACE）

・「ATAKA TERRACE」について

「ATAKA TERRACE」は、石川県小松市の文化観光施設「安宅の関 こまつ勧進帳の里」をリニューアルし、2026年4月1日（水）より新たな呼称として展開する施設です。歌舞伎「勧進帳」や能「安宅」の舞台として知られる安宅の関エリアにおいて、歴史・文化・景観・食をつなぐ新たな交流拠点を目指します。

館内には、レストラン・カフェ、セレクトショップ、コワーキングスペース、キッズスペースなどを備えるほか、隣接する「勧進帳ものがたり館」とあわせてお楽しみいただけます。屋外には、日本海を望む開放的な空間やフォトスポットも整備しており、観光で訪れる方はもちろん、地域の方にも日常的にご利用いただける施設として運営いたします。

歌舞伎『勧進帳』の名場面を象った、弁慶・義経・富樫が並ぶ安宅の関の三像海をバックにした「A」のフォトスポット■施設の見どころ

・レストラン・カフェ

小松の食材を取り入れた和洋のメニューを提供し、ランチからカフェ利用まで幅広く対応します。食事は「鉄職人のハンバーグ」「とろとろ小松トマトのナポリタン」「安宅漁港のシーフードドリア」「ATAKA オムライス」「小松桶うどん」など、デザートは「桶パフェ」「平松牧場のミルクソフトクリーム」「パンケーキ」「アフタヌーンティーセット」などを用意。ドリンクバーに加え、地ビールや地酒も取り揃えます。

・書架スペース

館内には約500～600冊規模の書架スペースを設けます。書籍は、1879年創業の老舗書店・株式会社うつのみやが選定し、工芸、アート、クラフト、歴史、北前船関連、絵本などを揃えます。観光の合間やカフェ利用時など、それぞれの過ごし方に寄り添う空間です。

・コワーキングスペース

電源コンセント付きの席とテーブルを備えたコワーキングスペースを設置します。観光の合間の作業や地域の方のワークスペース利用など、多様なシーンに対応します。

・セレクトショップ

小松のものづくりを発信するセレクトショップを展開します。陶器、金属製品、木工、縫製、クラフトビール、菓子など、多彩な地域産品を紹介するほか、新たな出展や持ち込み展示にも対応します。オリジナル商品として「安宅の関キリヌキバウム」「POSTカード」「ATAKA TERRACEオリジナルトートバッグ」なども販売予定です。

・キッズスペース・休憩スペース

館内にはキッズスペースのほか、ソファやテーブルを備えた休憩スペースを整備します。観光客、地域住民、家族連れなど幅広い方にご利用いただける空間です。

・勧進帳ものがたり館

隣接する「勧進帳ものがたり館」では、歌舞伎「勧進帳」にまつわる資料や衣裳の展示、解説付きダイジェスト映像の上映、歌舞伎の衣裳や隈取、見得を体験できる展示を楽しめます。2026年4月1日（水）より入館無料となります。

・屋外の見どころ

日本海を望む開放的なロケーションも魅力の一つです。2023年に設置された3つの白い「A」のモニュメントは撮影スポットとして親しまれています。屋外にはウッドデッキや芝生エリアを備え、簡易ドッグランも設置。今後は、勧進帳の巻物をモチーフにした体験型モニュメントの設置も予定しています。



■施設概要

施設名：「安宅の関」こまつ勧進帳の里

呼称：ATAKA TERRACE（アタカテラス）

所在地：石川県小松市安宅町タ140-4

グランドオープン日：2026年4月1日（水）

開館時間：9:00～17:00

休館日：水曜日（祝日の場合は翌日、毎月1日は開館）、年末年始

駐車場：約100台

公式Instagram：https://www.instagram.com/ataka_terrace/

安宅の関 こまつ勧進帳の里（ATAKA TERRACE） 屋外スペース

【関連記事】石川県小松市・安宅の関エリアに新たなランドマーク「ATAKA TERRACE」が2026年4月1日（水）にオープン！地元食材を活かしたレストランやコワーキングスペース、ドッグランなどを備える複合施設（2026年3月19日）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000151077.html)

・株式会社リナシェンテの事業展開について

株式会社リナシェンテは、地域に根ざしたまちづくり事業を展開しています。公共施設の管理・運営やイベントプロデュースを通じて、地域社会の発展に寄与しています。理念に掲げる「ウェルビーイング経営」のもと、地域の歴史と文化を重視した観光拠点の開発にも取り組んでいます。



運営施設は以下のとおりです。

・ふるさと交流研修センター さらい(https://www.nomi-sarai.com/)（石川県能美市／指定管理者）

・カホアルペ(https://kahoalpe.jp/)（福岡県嘉麻市／指定管理者）

・加賀依緑園(https://kagairyokuen.jp/)（石川県加賀市／指定管理者）

・La RINA(https://la-rina.jp/)（石川県金沢市）

・YADO SEN-仙-KOMATSU(https://sen-komatsu.jp/)（石川県小松市）※

・信州白馬八方温泉 しろうま荘(https://www.shiroumaso.com/)（長野県白馬村／運営委託者）

・「安宅の関」こまつ勧進帳の里(https://www.instagram.com/ataka_terrace/)（石川県小松市／指定管理者）

これらの施設を通じて、地域文化の発信や、訪れる人々に多様な体験機会を提供しています。

また、物販・EC事業では、ECショップ「NOIE.」(https://noie.store/home/)を運営し、地域特産品を活用した商品企画・開発・販売や、ふるさと納税商品の展開を通じて、地域経済の活性化を図っています。

今後も、地域活性化や文化振興に貢献し、地域社会とともに成長してまいります。

※「YADO SEN-仙-KOMATSU」は、当社をはじめ、株式会社 浦建築研究所（本社：石川県金沢市本多町3-11-1、代表取締役：浦 淳）、松浦建設株式会社（本社：石川県能美市湯谷町ニ48-1、代表取締役：松浦 弥）の3社が連携し、小松市より「行政財産使用許可」を受けて運営しています。

株式会社リナシェンテ

代表者名：東海林 寿典

本社所在地：石川県金沢市八日市3-604

業種：まちづくり事業、物販・EC事業

設立：2015年10月

URL：https://www.rina-m.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

ASMEDIA株式会社

担当：長坂紅翠香

電話番号：050-3204-0372

Eメール：info@asmedia-japan.com