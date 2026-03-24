【ラフラ】肌も髪も心もほぐれるような「癒し美容*」。RAFRA（ラフラ）はヒーリングビューティーブランドとして新たなステージへ

ラフラ・ジャパン株式会社

ラフラ・ジャパン株式会社が展開する、天然精油100％の癒し＊1の香りと天然由来成分にこだわり、心地良いスキンケアを展開する「RAFRA（ラフラ）」は、ブランドコンセプトをアップデート。肌も髪も心もほぐれるような「癒し美容*」を届けるヒーリングビューティーブランドとして、新たなステージへと歩みを進めます。

＊香りの心地良い美容のこと ＊1香りの心地良さのこと

ラフラ誕生とこれまでの歩み

フランス語の「生き生きとさせる・リフレッシュする・爽快にする」を意味する「rafraîchir（ラフレシール）」から名づけられたラフラは、1999年、「肌につける化粧品は少ない方が良い」というシンプルケア発想で誕生しました。

2001年にはオレンジの香りの「オールインワンゲル」を、2004年にはクレンジングバームの元祖として「バームオレンジ」を発売。2021年にブランドリニューアルを果たし、2022年には美容液オイルクレンジング「オイルセラムクレンジング」を発売しました。香りの良さ、使い心地の良さ、肌へのやさしさでご好評いただき、これまで数多くのアワードを受賞。さらに高い製品リピート率を得ており、多くのお客さまに支持されてきました。

ラフラは、シンプルケアブランドから「ヒーリングビューティーブランド」へ

2026年春、ラフラはこれまで培ってきたブランドの想いと製品づくりへのこだわり、そしてお客様から寄せられた声と時代のニーズをもとに、肌も心もストレスフリー*にする「スキンケア」ブランドから、肌・髪・体までトータルにケアする「ヒーリングビューティーブランド」として進化します。

毎日忙しくがんばっている人とたちに。日々気付かないうちにさらされているストレスから解放*され、天然オレンジ精油※の心地良い香りでリフレッシュ＆リラックスできるように。

やさしい使い心地の天然由来成分と、香りや温感など五感に寄り添う心地良い使用感で、自分を大切にする時間を届ける ──。

そんな癒しのひとときを与えるブランドとして「癒し美容*¹」を掲げ、今後展開を広げてまいります。

※香気成分 ＊使い心地の良さによる ＊1香りの心地良い美容のこと

五感に寄り添う、ラフラの心地良さ

毎日忙しくがんばっている人たちに。天然オレンジ精油※の心地良い香りでリフレッシュ＆リラックスを。やさしい使い心地の天然由来成分と、香りや温感など五感に寄り添う心地良い使用感で、自分を大切にする時間を提供します。肌・髪・全身、そして心までストレスフリー*へ。

※香気成分 ＊使い心地の良さによる ＊1炭酸ガス（噴射剤）

ラフラの天然オレンジ精油へのこだわり

─ 肌と心は密接に繋がっている ─

ブランド誕生からラフラの“カギ”となってきたのは「肌と心との繋がり」。それを実現するために選んだのが天然の「オレンジ精油※」でした。

甘くフレッシュなオレンジの香りは、明るい気分へと誘い、リフレッシュ＆リラックスしたいときにぴったりです。ラフラは、人工香料は一切使用せず、精油100％の植物の持つエネルギーを凝縮しました。

このオレンジ精油の魅力を活かし、スキンケア・ヘアケア・ボディケアへと展開しています。

※香気成分

新しいラフラから、新ヘアケアシリーズ誕生

“ご自愛ケア”が注目される今、ヘアケアにもやさしさはもちろん、香りによる癒し、そして仕上がりの良さといった機能性も求められています。ラフラは天然由来成分に徹底的にこだわり、癒し*と仕上がりを両立した新ヘアケアシリーズを誕生させました。

ブランドのこだわりであるオレンジ精油の心地良いリラックス感のある香りに加え、天然由来では難しいとされていた美容液成分の高配合と使い心地の良さの両立を実現しました。

忙しい毎日を送るがんばりすぎるみなさまのバスタイムを、至福のリラックスタイムへと誘い、髪も心もほぐれるような「癒し美容*¹」を提供します。

＊香りの心地良さのこと ＊1香りの心地良い美容のこと

髪も心もほぐれるような「癒し美容*」アロマ美容液シャンプー＆トリートメント

● 洗うたび、自分の髪が好きになる。美容液成分で満たす、贅沢ヘアケア

まるで美容液のようなシャンプー＆トリートメントがパサついた髪に濃密なうるおいを与えます。ヘアケアで髪も自分もいたわる時間へ。

〈正式発売〉

2026年3月24日（火）正式発売。

アロマ美容液シャンプー＆トリートメント『アロマセラムシャンプー モイスト』『アロマセラムトリートメント モイスト』を、全国のバラエティストア、一部ドラッグストアにて同日より順次発売いたします。

なお、ラフラ公式オンラインショップでも販売中です。

〈商品概要〉

ラフラ アロマセラムシャンプー モイスト(https://rafra.co.jp/products/0102861)

400ml 1,980円（税込）

天然精油100％

〈深呼吸したくなるヒーリングオレンジの香り〉

水分・油分のバランスが崩れやすい頭皮環境を整えながら、髪のダメージを集中補修。豊かな泡立ちでスムーズに洗い上げ、うるおいを閉じ込めたなめらかな手触りに。

ラフラ アロマセラムトリートメント モイスト(https://rafra.co.jp/products/0102871)

400g 1,980円（税込）

天然精油100％

〈深呼吸したくなるヒーリングオレンジの香り〉

髪のダメージやパサつきが気になる髪にも、なめらかに伸び広がり、髪のダメージを集中補修。うるおいを閉じ込めて、熱で修復し、艶やかでまとまりのある髪へ。

合成香料、合成着色料*¹、鉱物油、石油系界面活性剤、パラベン（防腐剤）、シリコーン*²、サルフェート、アルコール フリー

※保湿・エモリエント・ヘアコンディショニング成分の合計、水を含む ＊香りの心地良い美容こと ＊1製品の色は原料によるものです ＊2「ラフラ アロマセラムシャンプー モイスト」のこと

● 洗呼吸したくなるヒーリングオレンジの香り

“オレンジアロマの癒し”にこだわり続けるラフラ。バスルームで使っている間にふわっと心がほどけるような香り立ちを目指し、オレンジの魅力を引き立てる精油をかけ合わせ、ヘアケアシリーズだけの香りを調香しました。オレンジやベルガモットの爽やかさの奥に、ゼラニウムやイランイランの穏やかさが重なり合う「ヒーリングオレンジ」の調香は、甘すぎず、苦みのない、思わず深呼吸したくなるような香り。洗うたび、やさしい香りに包まれ、バスタイムが心地良い“癒し”の空間へ。

※オレンジ果皮油 ※1ベルガモット果皮油 ※2マンダリンオレンジ果皮油 ※3ローマンカミツレ花油 ※4ユーカリ葉油 ※5ニオイテンジクアオイ油 ※6イランイラン花油

●アロマ美容液シャンプー＆トリートメント特別サイト

https://rafra.co.jp/pages/aroma-serum-shampoo-cp

〈商品ラインアップはこちら〉

https://rafra.co.jp/collections/%E3%82%AA%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%BC