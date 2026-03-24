首元をジェルで長時間冷やして猛暑日を涼しく！水に濡らせば何度でも使える「ジェルヒエール」をLife on Productsより新発売

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。

Life on Productsでは2026年夏の新作「ジェルヒエール」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。

ジェルでひんやりが長時間続く付け襟タイプのネッククーラー

水で濡らすと、生地の中の高保水ポリマーが水分をしっかり保持。

冷蔵庫で冷やせばさらに冷たく爽快に！

濡らしても水が垂れない仕様で繰り返し使え、長時間冷感が持続します。

付け襟のようなデザインで首元に馴染み、目立ちにくい点も◎。

ボタン付きで、首回りに合わせて2段階の調節が可能です。

Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「ジェルヒエール」LCACL005

価格：880円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcacl005/

POINT1■長時間何度でもひんやりが持続

高保水ジェル入りの生地で、

水に濡らすと水分を保持してしっかり冷却。

繰り返し水に濡らしてご使用いただけます。

POINT2■首回りに合わせて調節可能

ボタン付きで装着が簡単。

サイズを2段階から調節が可能です。

手軽に使え日常使いに◎。

POINT3■濡らしても水が垂れずしっかり保水

高保水ジェルが水分をしっかり閉じ込めるため、

濡らしても水が垂れない仕様。

冷蔵庫で冷やせば冷感アップでより爽快に。

POINT4■スマートな付け襟仕様

首元に自然に馴染むデザインのため、

目立ちにくく通勤時にも気兼ねなく

ご使用いただけます。

POINT5■濡らすだけの手軽な仕様

外出先で暑さを感じた時に、水に濡らすだけで

冷感を得られる手軽な仕様。

乾燥時は薄くて軽く、かさばらないため、

毎日バッグに入れておきたいアイテムです。

商品仕様

ペールブルー（PL）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/398_1_e6d00308968477d355d1ab494cf3f24a.jpg?v=202603240451 ]

販売情報

■2026年3月24日（火）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始

https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcacl005

■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始

ブランドコンセプト

ー暮らし、イロドルー

あなたの心を愉しさでイロドル。

日々手にとるモノ、 目に触れるモノ

様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を

「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。

ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、

潤い、心満たされる時間と体験になるように。

モノがあるよろこびを。

ココロ満たされるよろこびを。

会社概要



[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供