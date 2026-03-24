首元をジェルで長時間冷やして猛暑日を涼しく！水に濡らせば何度でも使える「ジェルヒエール」をLife on Productsより新発売

写真拡大 (全10枚)

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市　代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。


Life on Productsでは2026年夏の新作「ジェルヒエール」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。


ジェルでひんやりが長時間続く付け襟タイプのネッククーラー




水で濡らすと、生地の中の高保水ポリマーが水分をしっかり保持。


冷蔵庫で冷やせばさらに冷たく爽快に！


濡らしても水が垂れない仕様で繰り返し使え、長時間冷感が持続します。


付け襟のようなデザインで首元に馴染み、目立ちにくい点も◎。


ボタン付きで、首回りに合わせて2段階の調節が可能です。



Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「ジェルヒエール」LCACL005
価格：880円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcacl005/




POINT1■長時間何度でもひんやりが持続

高保水ジェル入りの生地で、


水に濡らすと水分を保持してしっかり冷却。


繰り返し水に濡らしてご使用いただけます。








POINT2■首回りに合わせて調節可能

ボタン付きで装着が簡単。


サイズを2段階から調節が可能です。


手軽に使え日常使いに◎。








POINT3■濡らしても水が垂れずしっかり保水

高保水ジェルが水分をしっかり閉じ込めるため、


濡らしても水が垂れない仕様。


冷蔵庫で冷やせば冷感アップでより爽快に。








POINT4■スマートな付け襟仕様

首元に自然に馴染むデザインのため、


目立ちにくく通勤時にも気兼ねなく


ご使用いただけます。







POINT5■濡らすだけの手軽な仕様

外出先で暑さを感じた時に、水に濡らすだけで


冷感を得られる手軽な仕様。


乾燥時は薄くて軽く、かさばらないため、


毎日バッグに入れておきたいアイテムです。







商品仕様




ペールブルー（PL）


[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/398_1_e6d00308968477d355d1ab494cf3f24a.jpg?v=202603240451 ]


販売情報


■2026年3月24日（火）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始


　https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcacl005



■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始



ブランドコンセプト





ー暮らし、イロドルー



あなたの心を愉しさでイロドル。



日々手にとるモノ、 目に触れるモノ


様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を



「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。



ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、


潤い、心満たされる時間と体験になるように。



モノがあるよろこびを。


ココロ満たされるよろこびを。



会社概要





[社名]　　　ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者]　　代表取締役　池田 祐一
[設立]　　　2003年7月29日
[本社]　　　大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ]　　https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容]　「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
　　　　　　お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供