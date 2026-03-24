【なでしこリーグ】地域とともに歩むクラブの取り組みを紹介する連載企画「なでしこリーグがつなぐ地域の絆～愛されるシンボルを目指して～」を発信

一般社団法人日本女子サッカーリーグ

日本女子サッカーリーグ（なでしこリーグ）は、リーグ公式サイトにて各クラブの地域貢献活動を紹介する連載企画「なでしこリーグがつなぐ地域の絆～愛されるシンボルを目指して～」を展開しております。

本日、新たに南葛ＳＣ ＷＩＮＧＳの取り組み記事を公開いたしました。

本企画は、各クラブが地域に根ざし、スポーツを通じて人と人をつなぐ活動や、地域社会への貢献を行っている姿を広く発信することを目的としています。

今回ご紹介する「南葛ＳＣ ＷＩＮＧＳが学校へ届ける“夢の入口”」は学校訪問型プログラム「翼DREAM」を通じて、子どもたちにサッカーの楽しさや挑戦する心を届ける地域密着活動を展開しています。

選手自らが学校へ足を運び、子どもたちと直接触れ合うことで、スポーツを通じた学びや地域とのつながりを創出しています。

本取り組みは、クラブと地域双方の関係性を深めながら、子どもたちの新たな挑戦や成長のきっかけを生み出しています。

なでしこリーグは、今後も「地域の絆」企画を通じて、各クラブの魅力と地域とのつながりを発信してまいります。

▼記事はこちら

https://www.nadeshikoleague.jp/serial/2026/0324_1034.html

▼その他掲載記事はこちら(https://www.nadeshikoleague.jp/serial/bond/)

■なでしこリーグについて

なでしこリーグは、日本女子サッカーのアマチュア最高峰のリーグとして、「サッカーと幸せになる」というビジョンのもと、地域に根ざしたクラブ運営と競技力向上の両立を目指しています。

■なでしこリーグ公式HP：https://www.nadeshikoleague.jp/

■なでしこリーグ公式Ｘ：https://x.com/Nadeshiko_L

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