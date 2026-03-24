【３月24日（火）販売開始】透け感ブラックで、秒映え！ “つくりすぎない束感”マスカラ「アイズ コーティングセラムマスカラ」

株式会社ピー・エス・インターナショナル

株式会社ピー・エス・インターナショナル（本社： 東京都港区、代表取締役会長兼社長兼CEO 浜口 直太）は、まつ毛と目元ケア専門ブランド「EYEZ（以下『アイズ』）https://www.eyez.co.jp/(https://www.eyez.co.jp/) 」より、新製品「アイズ コーティングセラムマスカラ」を３月24日（火）に発売いたしました。

本製品は、まつ毛のカールキープ・美しい仕上がり・セラムケアを１本で叶える、クリアブラックのコーティングセラムマスカラです。

■サロン、代理店等で導入検討の方は、以下へお問合せください。

株式会社ピー・エス・インターナショナル

アイズ担当： 宗像（むなかた）

E-mail： info@eyez.co.jp

TEL： 03-5484-3481

■公式販売サイト： favo style（ファボスタイル）

URL: https://favostyle.com/shop/product_categories/20

【トレンド】美容サロンやSNSでも注目されている「束感まつげ」

近年、まつ毛メイクでは「盛る」よりも、ナチュラルで洗練された「束感まつげ」がトレンドとなり、美容サロンやSNSでも、つくりすぎない自然な束感が注目されています。

透け感のあるブラックカラーは、まつ毛１本１本の立体感を際立たせながら、重くなりすぎない自然な印象を演出。

「アイズ コーティングセラムマスカラ」は、透け感ブラックで今どきの束感まつげを簡単に演出できるマスカラです。

１. STYLING（スタイリング）自然な束感まつげを、簡単スタイリング

透け感のあるクリアブラックが、まつげにナチュラルな束感と立体感をプラス。

サロン仕上げのような上品な目元を演出します。

軽やかなコーティング処方により、下まつ毛にも塗りやすく、ダマになりにくい仕上がり。

まつ毛を自然に際立たせ、繊細でバランスのよい目元印象に導きます。

２. COATING（コーティング）カールと束感をコートして、美しい仕上がりをキープ

Wセルロース*¹がまつげ１本１本を包み込み、フィルムのように密着。

まつげパーマやエクステのカールを整え、ふんわりとした上向きを長時間キープします。

皮脂や汗に強いウォータープルーフ仕様で、にじみや色移りも防止します。

＊¹ ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロースステアロキシエーテル（全て増粘剤）

３. CARE（ケア）美容液成分配合で、まつ毛を美しく整える

ボタニカルシルク(R)*²、オクタペプチド-２*³を配合。

さらに、EYEZ独自の植物複合成分「EYEZ Glow Shield Bio-Complex（アイズ グロウシールドバイオコンプレックス）*⁴」が、日常ダメージからまつげを守り、健やかで美しい状態へ導きます。

＊² 加水分解コメタンパク（整肌成分）

＊³ オクタペプチドｰ２（保湿成分）

＊⁴ アルニカ花エキス（整肌成分）、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス（整肌成分）、ハマメリスエキス（保湿成分）、マロニエエキス（整肌成分）

アルニカ花エキスセイヨウオトギリソウエキスハマメリスエキスマロニエエキス

製品概要

【商品名】アイズ コーティングセラムマスカラ

【内容量】６g

【原産国】日本

【販売価格】4,950円（税込）

【発売日】2026年３月24日

【全成分】水、イソペンチルジオール、エタノール、グリセリン、PVP、ポリビニルアルコール、PEG-40水添ヒマシ油、加水分解コメタンパク、ハマメリスエキス、アルニカ花エキス、マロニエエキス、セイヨウオトギリソウ花／葉／茎エキス、オクタペプチド-２、カルボマー、TEA、ヒドロキシアセトフェノン、ラウレス-21、BG、ヒドロキシエチルセルロース、

ヒドロキシプロピルメチルセルロースステアロキシエーテル、フェノキシエタノール、デヒドロ酢酸Na、カーボンブラック

■ １本３役の多機能設計

マスカラベース・マスカラ・トップコートの１本３役。

ビューラー後、そのまま仕上げとして使用でき、お湯で簡単にオフできます。

■ フリー処方

無香料／無鉱物油／シリコンフリー／パラベンフリー

まつ毛と目元ケア専門ブランド「EYEZ（アイズ）」

「EYEZ（アイズ）」は「EYE-ZONE=アイゾーン（目元・目の周り）」を意味し、デリケートなアイゾーンを優しくケア、より魅力的に魅せるための化粧品として1999年に誕生。

厳選された原料のみを使い「Made in Japan」 の高品質を誇る、サロン向けまつ毛と目元ケア専門ブランドです。

中でも、まつ毛美容液の「アイラッシュ リポゾーン」は発売と同時に目元の美しさにこだわる美容家やモデルの間で話題となり、累計出荷本数300万本突破。

ブランド誕生から25年、今では目元ケアのアイテムとして広く認知され、国内外問わず多くの方に愛用されています。

2023年には、ZOZOTOWN（https://zozo.jp/brand/eyez/ ）の「ZOZOCOSME AWARDS 2023」ナチュラル部門 スキンケア まつ毛／アイケアのカテゴリー大賞をアイラッシュリポゾーンにて受賞。

公式サイト： https://www.eyez.co.jp/

公式Instagram： https://www.instagram.com/eyez_jp/

株式会社ピー・エス・インターナショナルについて

株式会社ピー・エス・インターナショナルは1988年創業、美容と健康の企業として37年の実績があります。1990年には「リンパトリートメント」をエステ業界に普及させ認知度を上げ、2008年にはオーガニック市場に「オイル美容」を浸透させました。

2019年に独自の基準に沿った環境・社会・人に優しい製品を取り扱うECサイト「ethicame（エシカミー）https://ethicame.com/ 」をオープン。

2023年には耕作放棄地に実る「茶の実」をアップサイクルしたスキンケアブランド「采茶～SAICHA（サイチャ）https://www.saicha.jp/ 」を立ち上げました。

美容・健康・教育関連事業を通して環境と健康に配慮したエシカルなライフスタイルを提案し続けている企業です。

■株式会社ピー・エス・インターナショナルのサステナビリティに関する取り組みについて

詳細はこちらから： https://www.ps-intl.co.jp/sustainability

【会社概要】

社名： 株式会社 ピー・エス・インターナショナル

本社所在地： 東京都港区芝浦３-14-６ バリュー芝浦ビル ５F

代表： 代表取締役会長兼社長兼CEO 浜口 直太

創業： 1988年11月28日

事業内容：

（１）化粧品・雑貨・生活用品・健康食品・サプリメント等の輸入、製造、卸および販売

（２）技術者（エステティシャン）および販売員の教育指導ならびに講座運営

（３）美容と健康の教育・スクール経営

HP： https://www.ps-intl.co.jp/