【UNI DONUTS】SNS投票で1位に輝いた春のフレーバー〈桜餅〉が、3月27日（金）より登場

株式会社GRACE

株式会社GRACE（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：沢村 優太）が展開する生ドーナツ専門店『UNI DONUTS（ユニドーナツ）』は、春のシーズナルフレーバーとして、お客さまのSNS投票で見事1位に輝いた「桜餅」生ドーナツを、2026年3月27日（金）より販売いたします。

ユニドーナツは、2023年12月に横浜・阪東橋に誕生し、現在は日本および海外に20店舗以上を展開する生ドーナツ専門店です。生地にカボチャを使用し、口の中でとろけるような、ふんわりとした「生食感」を実現。ひと口ごとに、自然でやさしい甘さが広がります。

夏には「マンゴーココ」、秋には「パンプキン」、冬には「黒ごま」など、季節に合わせた限定フレーバーを多数展開してまいりましたが、今年の春を彩るフレーバーが「桜餅」に決定いたしました！

▪️春限定フレーバー〈桜餅〉

ふんわり生地の中に、桜餡を使用した春らしいクリームと、もっちり食感の求肥を合わせました。桜の塩漬けを添え、見た目にも華やかな一品です。

甘さの中にほんのり塩味が重なり、最後まで重さを感じずに楽しめます。ひと口ごとに春の香りがふわっと広がる、上品な味わいをお楽しみください。

・販売価格

500円（税込）

・販売期間

2026年3月27日(金)～4月23日(木)（予定）

・販売店舗

UNI DONUTS 各店（ピオレ姫路・イオンモール大日・イオンモール岡崎・イオンタウンふじみ野・原宿を除く）

UNI COFFEE ROASTERY ドーナツ取扱店舗

UNI COFFEE ROASTERY BON BON テラスモール湘南

*入荷数に限りがあるため、各日、なくなり次第販売終了となります。

*事前予約・取り置き・整理券の配布は行っておりません。

本フレーバーは、2026年3月1日（日）から3月7日（土）にかけて、ユニドーナツの公式SNSで実施された投票により商品化が決定いたしました。

ユニドーナツでは、今後もお客さま参加型の企画を検討しております。あなたの一票が次の商品を決めるかも！？ 次回、「夏のドーナツ」のフレーバーや投票の実施についても、ぜひご期待ください！

■UNI DONUTSとは

一杯のコーヒーで人を元気にし、世界をリフレッシュする“Refresh the World.”を掲げる 『UNI COFFEE ROASTERY』 から誕生した生ドーナツ専門店。生地にカボチャを使用し、口の中でとろけるような、ふんわりとした「生食感」を実現。ひと口ごとに自然でやさしい甘さが広がります。



2023年7月、『UNI COFFEE ROASTERY』 店舗での販売開始直後からの反響を受け、同年12月には横浜・阪東橋に専門店としてオープン。現在は、横浜を中心に20店舗以上を展開しています。



・公式サイト：https://unidonuts.jp/

・公式X：https://x.com/unidonuts_o

・公式Instagram：https://www.instagram.com/unidonuts_o/

株式会社GRACE

創業10周年を機にReuse、Rebuild、Refreshの3つの再生をテーマに複数の事業を展開する「再生カンパニー」にリブランディング。2022年11月1日には横浜国立大学とコーヒー粕をはじめ食品廃棄物由来のセルロースナノファイバーを活用した新製品開発の共同研究契約を締結している。



また、2022年9月15日には山梨県・大月市と連携協定を締結、同年11月30日には石川県・小松市、同年12月5日に北海道・釧路市とも包括連携協定を締結、さらに2023年7月20日には茨城県・行方市と連携協定を締結するなど、近年は地方創生、産官学連携にも力を入れている。





・事業内容：リユース事業／カーリユース事業／ビジネスコンサルティング事業／DX推進事業／カフェレストラン事業

・従業員数：約650名

・会社HP：https://gr1.jp/