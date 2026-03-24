卓袱会建築展 / 建築家‧坂牛卓と研究室OBOG会〈卓袱会〉による２回目の作品展を神楽坂にて開催

有限会社坂牛卓一級建築士事務所

信州大学および東京理科大学で教鞭をとってきた建築家・坂牛卓と、その教え子たちによるOBOG会〈卓袱会〉有志メンバーによる建築作品展を開催いたします。

〈卓袱会〉は、坂牛氏の名前に含まれる「卓」の字を引用し、「人が和する」という思いを込めて名付けられました。建築家として活動する若い世代の意識を共有し、これからの建築のあり方を共に考える契機とすることを目的に、昨年より展覧会の企画が始まりました。本展はその第2回目となります。

今年のサブテーマは「多様性」。住宅、集合住宅、公共施設に加え、家具やマテリアルへの挑戦など、全10組による約13点の多彩な作品を展示予定です。模型、図面、ドローイング、写真など、それぞれの表現手法にもご注目ください。

また今年は初の試みとして、展示に加え、坂牛卓によるオンラインレクチャー、および出展者OBOGと坂牛卓による作品レビュー形式のオンラインゼミの開催も予定しております。

会場は東京・神楽坂の文化財貸ギャラリー「AYUMI GALLERY」。神楽坂の街歩きとあわせて、ぜひご来場ください。

■開催概要

タイトル: 第二回卓袱会建築展

会期: 2026年4月17日(日)~4月22日(水)

会場:AYUMI GALLERY (〒162-0805 新宿区矢来町114)



■開催時間

2026年4月17日(金) 15:00~19:00

4月18,19日(土,日) 11:00~19:00

4月20,21日(月,火) 11:00~20:00

4月22日(水) 11:00~15:00

◾ 会期中開催イベント

○坂牛卓レクチャー @zoom

2026年4月18日(土) 18:00~19:30

坂牛卓が近況や建築への関心について語るオンラインレクチャーです。

昨年半年チリで教鞭を執った際のエピソードや、近日出版される書籍についても語られる予定です。

○オンライン作品レビュー @zoom

2026年4月19日(日) 14:30~19:45

建築展に出展されている作品群を、坂牛卓によりレビューします。

また、ゲストクリティークとして、青山学院大学総合文化政策学部准教授の天内大樹氏が登壇します。

作品レビューのほか、出展者を２チームに分けたトークタイムも開催予定です。

オンラインレクチャー及び作品レビューのご参加お問い合わせは下記まで。Zoom URLをお送りします。

shippokukai@gmail.com(卓袱会2026年幹事宛)



■ゲスト紹介

天内大樹(あまない・だいき)

1980年生まれ。建築思想史／美学芸術学、デザイン史／デザイン論。青山学院大学総合文化政策学部准教授。東京大学大学院人文社会系研究科修了、博士（文学）。東京理科大学工学部第二部建築学科、静岡文化芸術大学デザイン学部などを経て現職。共著に『分離派建築会──日本のモダニズム建築誕生』（京都大学学術出版会、2020年）ほか、訳書にジョルダン・サンド『帝国日本の生活空間』（岩波書店、2015年）、エイドリアン・フォーティー『言葉と建築』、マーク・ウィグリー『白い壁、デザイナードレス』（以上鹿島出版会、2000年、2021年、共訳）ほか。

▼昨年第一回卓袱会建築展の様子(photo by STUDIO SEN Yuki Seshimo)

◾ 出展者リスト

坂牛卓＋中川宏文＋小川隆成 / D.A

塩入勇生＋矢崎亮大 / ARCHIDIVISION

岡崎絢＋金沢将 / Lenz Design

大村聡一朗＋中村園香 / OHMURA NAKAMURA ATELIER

根本昌汰 / mast

松原菜美子＋田中比呂夢 / mtthw

山本稜 / Spicy Architects

田名網さなえ

山田匠＋Has

山下晃弘

■出展作品情報抜粋

中川宏文+D.A.による「重像の家」

photo(C)︎Tomoyuki Kusunose

塩入勇生＋矢崎亮大 / ARCHIDIVISIONによる「KYM」

photo(C)︎ARCHIDIVISION

岡崎絢＋金沢将 / Lenz Designによる「apartment FA」

photo(C)︎LenzDesign

大村聡一朗＋中村園香 / OHMURA NAKAMURA ATELIERによる「猪之頭の家/巴の器」

photo(C)︎ Tomoyuki Kusunose

根本昌汰 / mastによる「山中の家」

photo(C)︎ STUDIO SEN Yuki Seshimo

松原菜美子＋田中比呂夢 / mtthwによる「Rediscovering Materials」

photo(C)︎ 今井浩太朗

山本稜 / Spicy Architectsによる「埼玉グランドホテル深谷」(共同設計：長岡勉/POINT)

photo(C)︎ 長谷川健太

田名網さなえによる「Letter from Cape Town」(第一回卓袱会建築展出展作品)

photo(C)︎ 田名網さなえ

山田匠+HaSによる「玉露を紹介及び試飲するための移動式家具」

玉露の産地、朝比奈の風景 photo(C)︎山田匠

○卓袱会

信州大学・東京理科大学坂牛卓研究室OBOG会。2025年より発足。昨年より卓袱会建築展を開催。

公式アカウント：https://www.instagram.com/shippokukai/