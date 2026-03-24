はちみつきんかんのど飴 新生活の8日前から準備！「はちきん神社」PRイベント 開催レポート

ノーベル製菓 株式会社

ノーベル製菓株式会社（本社：大阪市生野区、代表取締役社長：馬場 敏明、以下「ノーベル製菓」）は、「はちみつきんかんのど飴」のプロモーションとして、2026年ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプ銅メダリスト・小野光希（おの みつき）選手をお招きし、『はちみつきんかんのど飴 新生活の8日前から準備！「はちきん神社」PRイベント』を開催いたしました。

イベント当日、小野選手には実際に獲得されたメダルをご持参いただき、メダル獲得時の心境や、ご自身が新社会人と同世代であることにちなんだ「この春のテーマ」や「新生活」への想いを語っていただきました。

また、会場に当日限定で設置された「はちきん神社」にて絵馬の奉納体験も行われ、この春に新生活を迎えるすべての方々へエールを送る、活気あふれるイベントとなりました。

■銅メダルを獲得したときの心境は「言葉にならないほどうれしかった」

実際に会場へ銅メダルをご持参いただき、メダル獲得時の心境についてお話いただきました。「4年間今までやってきたことが結果として実って、本当に言葉にならないほどうれしかったです」と当時を振り返りました。また、「目に見える結果として、支えてくださる方々に感謝の気持ちを伝えることができて、本当によかった」とコメント。競技会場の雰囲気について尋ねられると、「普段のワールドカップよりも国旗を持って応援してくださる方々が多くて、特別な景色でした」と語り、ミラノ。コルティナ五輪ならではの空気感を振り返りました。加えて、本番で実力を出し切るための工夫については、競技前に音楽を聴いて気持ちを落ち着かせていたことも明かしました。

■小野選手は新社会人と同世代！「少しだけ不安だけど楽しむ」

明後日に大学の卒業式を控えているという小野光希選手に、新社会人になる心境を尋ねると、「今まで以上にいろんな経験をすることになると思うので、楽しみな気持ちが大きいです」とコメントしました。

また、ご友人たちと新社会人に向けてさまざまな話をしていると明かし、「少しだけ不安な気持ちもあるんですけど、楽しんで乗り越えようと思っています」と語りました。

さらに、これから新生活を迎えるにあたり、毎日をご機嫌に過ごすためのコツを尋ねると、「ご褒美に美味しいものを食べること」と回答。グミやアイスが好きだそうで、特に「ペタグーグミ」をよく食べていることも明かしました。

■小野光希選手流！「新生活で大事だと思う8つの要素」

“小野選手流の新生活で大事だと思う要素”をはちきんの“はち”に絡めて“８つ”発表していただきました。挙げられたのは「１.楽しむ ２.努力 ３.気合 ４.礼儀 ５.自分らしさ ６.挑戦 ７.健康 ８.学び」の8つ。

この中でも特に大事にしたい要素として「楽しむ」を挙げ、その理由について「競技をする上でも軸にして大切にしていることなので、この春からも『楽しむ』ということを軸に頑張っていきたい」と語りました。

また、「健康」と「自分らしさ」も大切にしている要素の一つだといい、日頃意識していることとして「遠征にもマスクやのど飴を持っていき、常にいいコンディションで競技ができるよう気を付けています」とコメントしました。さらに「自分らしさ」については、「環境が変わり、大きな目標を終えた後のシーズンにはなると思いますが、オフシーズンも自分らしく楽しみながら、競技と私生活を両立したい」と話しました。

■「はちきん神社」へ絵馬を奉納！意気込みは「自分らしく楽しむ!!」

PRイベント後に実施したサンプリングイベントのコンテンツでもある「絵馬の奉納体験」を、小野光希選手が第一号として体験し、絵馬に新生活に向けた意気込みをご記入いただきました。「楽しむ」ということが自身にとって何より大事だといい、「競技をやっていると、痛い思いをしたり、ネガティブなことを考えてしまうこともあるんですけど、スノーボードが好きでやっているので、『楽しむ』ということを大事にしています」とコメントしました。

最後に新社会人への応援コメントを求められると、「不安なことや楽しみなことも多いと思うんですが、一緒に頑張っていけたら」と、同じ新社会人の仲間としてエールを送りました。

■「はちみつきんかんのど飴」について

はちみつにじっくり漬け込んだ、まろやかなきんかん味ののど飴です。

センターにはきんかんペーストを包み込み、やさしい甘さが広がります。

ローヤルゼリーを配合し、きんかんシロップがのどの奥までじんわりと行き渡ります。

■「ノーベル製菓」について

ノーベル製菓は、菓子から広がる「夢とロマン」を大切に、様々なお菓子を「新しい美味しさ」というカタチの夢にしてお届けしています。より多くの笑顔を求めて、口に含むと思わず笑みがこぼれる“夢の一粒”をこれからも作り続けていきます。

社名 ：ノーベル製菓株式会社

役員 ：代表取締役社長：馬場 敏明

創業 ：1929年10月2日

設立年月日 ：1947年5月10日

事業内容 ：菓子製造販売

主な製品 ：キャンデ-、グミキャンデー、錠菓、素材菓子

従業員数 ：228名（2026年3月現在）

＜公式サイトURL＞

https://www.nobel.co.jp/