「カードを守るように、小さな命も守りたい」カードサプライブランド『カードの鎧』、猫の日に137件の支援を達成。動物支援活動へ寄付

株式会社サニーデイマーケット

トレーディングカード用サプライブランド「カードの鎧」を展開する株式会社サニーデイマーケット（所在地：埼玉県春日部市、代表取締役：鈴木俊介）は、2026年2月22日の「猫の日」に実施いたしましたチャリティープロジェクトの結果、総額3,017円を「公益財団法人どうぶつ基金」（所在地：兵庫県芦屋市、理事長：佐上邦久）へ寄付いたしましたことをご報告いたします。

■プロジェクト実施の背景：二つの「守る」を繋ぐ

当社は「あなたと創る、モノ語り。」をスローガンに、大切なカードを保護する（プロテクトする）製品をお届けしています。この「大切なものを守りたい」という想いは、カードプレイヤーが共に暮らす猫たちを守りたいと願う気持ちとも共通するものと考えました。

また、当社の人気商品であるハイパードライスリーブに「さくら・ピンク」というカラーがある縁もあり、殺処分ゼロを実現するための「さくらねこTNR活動」を推進する「公益財団法人どうぶつ基金」への支援を決定いたしました。「カードを守るように、小さな命も守る一助になりたい」という願いを込め、猫の日当日の販売1件につき22円を寄付する取り組みを実施いたしました。

カードの鎧スリーブ ハイパードライ さくら・ピンク

■寄付の結果と、SNSで広がった支援の輪

本プロジェクトを通じて、全国のプレイヤーの皆様より計137件の温かいご支援をいただきました。計算上の寄付金（3,014円）に弊社からの端数調整分を合わせ、総額3,017円を寄付いたしました。

実施期間中、SNS上ではユーザーの皆様より多くの反響をいただきました。

「自分の買い物が保護猫の支援に繋がるのが嬉しい」

「カードも猫も大切にしたい。素敵な取り組みなのでぜひ継続してほしい」

といったポジティブな声を多数いただき、本プロジェクトが当社とユーザーの皆様を繋ぐ、新たな絆となりました。

■ 寄付の概要

寄付金額： 3,017円（当日販売分137件に、弊社からの寄付を上乗せして算出）

寄付先： 公益財団法人どうぶつ基金

寄付完了日： 2026年3月5日

算出方法： 2026年2月22日の販売個数（137件） × 22円

【公益財団法人どうぶつ基金について】

どうぶつ基金は、1988年に横浜で設立された民間・非営利の動物愛護団体です。

活動資金のすべてを民間からの寄付でまかなっており、飼い主のいない猫の無料不妊手術「さくらねこTNR（※）」、多頭飼育崩壊の犬・猫の無料不妊手術、里親探しの支援、写真コンテストの開催、啓発活動や署名活動等を行っています。

URL ：https://www.doubutukikin.or.jp/(https://www.doubutukikin.or.jp/)

■ 今後の展望

金額としては小さな一歩ではございますが、137名の皆様からお預かりした「守りたい」という確かな手応えを感じております。当社は今後も、カードゲームを愛するコミュニティと共に、動物福祉の向上に貢献できる活動を継続してまいります。

【カードの鎧／株式会社サニーデイマーケットについて】

株式会社サニーデイマーケットは、埼玉県春日部市を拠点に、トレーディングカード用サプライブランド「カードの鎧」を展開するメーカーです。SNSやイベントを通じてユーザーの「生の声」を直接聞き、企画からアフターケアまで一貫して自社スタッフが担当。「大切なカードを安心して使い、保管したい」というコレクターやプレイヤーの想いに応えるため、アウタースリーブやマグネットローダーなど、品質と使い心地にこだわった製品を開発しています。ユーザーの「好き」という気持ちやポジティブな挑戦を支え続けるパートナーであることを目指しています。

URL：https://sunnydaymkt.co.jp/yoroi/(https://sunnydaymkt.co.jp/yoroi/)