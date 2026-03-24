【アモーヴァ・アセット】金融・経済を「ひとくちサイズ」で届ける新メディア「スシケイ」　本格始動

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（旧社名： 日興アセットマネジメント株式会社、以下「アモーヴァ・アセット」）は、金融・経済情報を「お寿司のようなひとくちサイズ」で、わかりやすく届ける新しい情報メディア「スシと経済 （愛称：スシケイ） 」を、本日、オフィシャルローンチしました。

「旬な経済ネタを、ひとくちサイズで」

スシケイのコンセプトは、「旬な経済ネタを、ひとくちサイズで」。

難解になりがちな金融・経済の話題を、もう少し身近なかたちで楽しめないか ― そんな発想から生まれた情報メディアです。

「知っておくと、ちょっと面白い」「誰かに話したくなる」。

スシケイでは、日々世界で起こっているさまざまなニュースやトピックの中から、思わず気になる視点や背景を切り取り、インフォグラフィックやショート動画を中心に、わかりやすくお届けします。

日常の中で気軽に目に留まり、さっと情報に触れられるようにすることで、仕事やプライベートで忙しい日々の中でも、肩ひじ張らずに、無理なく楽しめることを大切にしています。

旬な話題から、通好みのニュースまで。

スシケイは、世界の金融・経済ニュースを軽くつまみながら、ちょっと面白い気づきにも出会える、新しい経済・金融メディアを目指します。

●主なコンテンツ（予定）

世界の経済・金融ニュース解説

「チョコの値段が下がらないのはなぜ？」「ダイヤモンド急落の背景は？」など、身近な話題を切り口に、ニュースの裏側やニュースでよく目にするキーワードなどを、コンパクトに解説します。

Bitcoin Beginner’s Bible

いま注目を集めるビットコインについて、「そもそも何がポイントなのか」という基本から、知っておくと役に立つ話題まで、初心者にもわかりやすく紹介します。

LNNY（Last Night in New York）

日本が眠っている間のニューヨーク市場の動きを、ショート動画でコンパクトに解説。アモーヴァ・アセットのニューヨークオフィスの運用担当者が、前日夜の市場で注目すべきトピックをクイックにお伝えします。

From ARK’s Newsletter

アモーヴァ・アセットのパートナーである米国の運用会社・ARK Invest [1]。破壊的イノベーションへの投資に特化した同社の週刊ニュースレターから、ハイテク業界で生まれつつあるトレンドの種を拾い上げ、「知ってた？」と誰かに話したくなるポイントをお届けします。

※上記は現時点での一例です。コンテンツは今後も広げていく予定です。

●公式SNSアカウント

X（旧Twitter）[2]

https://x.com/sushitokeizai

Instagram

https://www.instagram.com/sushitokeizai/

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCv7RsOzSgZ28ZXF90wuEuYw

以 上

[1] アーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシー

[2] Xでは先行して情報発信を行っています。

アモーヴァ・アセットマネジメントについて

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社は日本が本社のグローバルな資産運用会社です。1959年に日本で設立し、現在では世界各国の個人投資家・機関投資家のお客様に多様な投資戦略を提供しています。世界200名超*の投資プロフェッショナルによる運用資産総額は約42.9兆円**。先進的な投資ソリューションでより良い明日を共創することを目指しています。アモーヴァ・アセットマネジメントは三井住友トラストグループの一員です。2025年9月に日興アセットマネジメントから社名を変更しました。詳しくは www.amova-am.com(https://www.amova-am.com/) をご覧ください。

* アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社および連結子会社の役社員を含む。

** アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社および連結子会社の連結運用資産残高（投資助言を含む）。

※記載の情報は、特に注釈がない限り2025年12月末現在のデータ。

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会