「幸せな記憶」を贈り、笑顔で送り出す。動画再生付きアルバム「ヨセドリ」がコミット楽天市場店で販売開始

株式会社コミットコーポレーション

株式会社コミットコーポレーション（本社：愛媛県松山市、代表取締役：森松直木、以下「当社」）は、動画再生機能付きメモリアルデバイス「ヨセドリ ムービーアルバム」の楽天市場店「コミット楽天市場店」をオープンし、販売を開始いたしました。

当社は、産婦人科クリニック向けサービス「BABY STORY」を通じて、お母さんの幸せと、子どもが将来自己肯定感にあふれた人生を歩むための「幸せな記憶づくり」を支援してまいりました。

ヨセドリは、その想いの延長線上に生まれたプロダクトです。

ヨセドリに込めた想い

卒園、退職、異動――人生の節目を迎え、新たな場所へ旅立つ人に、周りの人たちからの「ありがとう」「おめでとう」「がんばって」を写真と動画で届ける。

一人でも多くの旅立つ人が、幸せな記憶と一緒に新しい一歩を踏み出せるように。そして、送り出す人もまた幸せになれるように。

それが、ヨセドリの想いです。

▶ ヨセドリ商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/commit-shop/yosedori/(https://item.rakuten.co.jp/commit-shop/yosedori/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=yosedori_rakuten_open)

「送り出す人」のお悩みを解決するプロダクト

大切な人を笑顔で送り出したい。でも、寄せ書きの取りまとめは大変だし、紙だけでは気持ちを伝えきれない――そんな「送り出す側」のお悩みに応えるために生まれたのが、ヨセドリです。

写真と動画を1冊に詰め込み、アルバムを開くだけで自動再生。一人ひとりの声や表情をそのまま届けられるから、贈る側も受け取る側も幸せな気持ちになれるプロダクトです。

ヨセドリの8つの特徴

寄せ書き作りのお悩みを解決

（1）アルバムを開くだけで、動画と写真が自動再生

アルバムを開くとセンサーが検知し、動画や写真が感動的な音楽と共に自動再生。特別な操作は不要です。

（2）高画質IPSモニター

高画質IPSスクリーンで、クリアな液晶モニターに思い出が鮮明に映し出され臨場感倍増！

（3）操作もカンタン♪

直感的にわかりやすいボタンで、動画や写真の早送り／巻き戻し／スキップが簡単にできます。

（4）ドラッグ＆ドロップで簡単データ転送

USBケーブルでパソコンと接続し、データをドラッグ＆ドロップするだけ。動画・写真・音楽に対応しています。

（5）写真ポケット付き

アルバムの表面には「写真ポケット」があり、思い出の1枚やみんなの集合写真を入れれば、さらにオリジナル感UP！

（6）内ポケット付き

内側の「内ポケット」に手紙やグリーティングカードなど、思い出のアイテムを一緒に入れて保存できます。

（7）壁に掛けて飾れる

背面は掛けられる設計になっているので「壁に掛けて飾る」こともでき、より思い出をそばに感じることができます。

（8）自立するスタンド付き

写真立てとしてデスクの上などに置くこともでき、いつも目の届くところにあることで、仲間や家族を近くに感じられます。

幸せな記憶を届けたいシーン

卒園・卒業

「先生、大好きだよ！」クラスみんなの声と笑顔を1冊に詰めて。先生も子どもたちも、幸せな記憶を胸に次のステージへ。

退職・異動

一緒に頑張った仲間たちの「ありがとう」を動画で届ける。新天地でも「こんなに応援してくれた人がいる」と思える贈り物。

結婚式

新しい人生の門出に、友人一同からの祝福を。見返すたびに幸せな気持ちがよみがえる、一生もののギフト。

子どもの成長

普段はなかなか会えないおじいちゃんやおばあちゃんに、成長の軌跡が身近に感じてもらえるはず。

お誕生日やお祝い

一年の思い出をかき集めて贈れば、どんな高価なプレゼントよりもきっと想いが伝わります。

家族の思い出に

母の日や父の日に、普段は写真もなかなか撮らないけれど、記録として残してみてはいかがですか？

商品概要

商品名：ヨセドリ ムービーアルバム

価格：16,500円（税込・送料無料）

サイズ：180×115×15.5mm

ディスプレイ：4.3インチ IPS液晶

メモリ：4GB

バッテリー：650mAh

接続：USB-C

対応形式：動画（MP4, AVI, 3GP）／ 画像（JPEG 等）

保証：1年間

販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/commit-shop/yosedori/(https://item.rakuten.co.jp/commit-shop/yosedori/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=yosedori_rakuten_open)

株式会社コミットコーポレーション 代表 森松からのメッセージ

パッケージ内容

略歴：

1979年愛媛県生まれの起業家松山大学を卒業後、救急隊員としてキャリアをスタートさせ、2009年にコミットコーポレーションを創業。

創業の原点：

救急隊員として働いていた頃の経験があります。愛媛県内の消防署で救急隊員として勤務する中で、幼い子どもへの虐待や高齢の親の介護放棄といった現場に幾度も直面し、人間関係が崩壊してしまった家庭の現実を目の当たりにしました 。

代表 森松からのメッセージ

私たちはBABY STORYを通じて、「生まれてくる命に幸せな記憶を残す」ことに10年以上取り組んでまいりました。全国100以上の産婦人科クリニックで導入され、30万組以上の親御様にご利用いただく中で確信したのは、幸せな記憶は人の自己肯定感を高め、人生そのものを豊かにする力があるということです。

ヨセドリは、その想いを「贈り物」という形に変えたプロダクトです。卒園する子どもたちに、退職する仲間に、新しい門出を迎える大切な人に――周りの人たちからの愛情と感謝を、動画と写真で届けたい。

私自身、救急隊員として現場に立っていた時代に、人と人との絆の大切さを痛感しました。その原体験が、BABY STORYの創業につながり、そして今、ヨセドリという新たな形で「幸せな記憶」を届ける挑戦につながっています。

一人でも多くの旅立つ人が、幸せな記憶を胸に新しい一歩を踏み出せるように。そして、送り出す人もまた幸せになれるように。それが、私たちの願いです。

株式会社コミットコーポレーションについて

株式会社コミットコーポレーションは、産婦人科クリニックに特化した戦略コンサルティング会社です。脳科学に基づいた「心に響く愛着形成」とエモーショナルマーケティングを通じて、産婦人科クリニックの強固な経営を支援しています。

本件に関するお問い合わせ先

会社名：株式会社コミットコーポレーション

代表取締役：森松 直木

設立年月：2009年10月

所在地：愛媛県松山市北吉田町204番地1

事業内容：産婦人科医院向け戦略コンサルティング、エモーショナルマーケティングの提供

URL：https://commit.jp/

TEL：089-994-8404

Email：info@commit.jp