【TVer】春の新ドラマシーズン到来　2026年4月クール約40作品の予告動画を一挙配信開始

株式会社TVer

民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2026年「春の新ドラマ特集」ページを公開中です。「春の新ドラマ特集」ページでは、2026年4月クールの民放各局の新ドラマ予告動画を一挙配信しています（順次追加予定）。第1話放送前に、予告動画で気になるドラマや出演者をチェックして、“見たい！”と思ったドラマや出演者を「お気に入り登録」してください。

■TVer「春の新ドラマ特集」ページ：

https://tver.jp/specials/drama26_start4(https://tver.jp/specials/drama26_start4)

■各局の新ドラマ予告を一本にまとめた、TVer『春の新ドラマ予告イッキ見動画』

TVerでは、民放各局で放送される新ドラマの予告動画を曜日ごとに並べて、一本の動画にまとめた『春の新ドラマ予告イッキ見動画』を配信中です。また、第1話の放送・配信週ごとにまとめた動画も配信しますので、第1話の見逃しを防ぐためにもぜひご覧ください。新ドラマ情報をまとめて＆配信開始が近い順にチェックしたい方におすすめです。

春の新ドラマの予告動画をチェックして“見たい！”と思った作品には事前の「お気に入り登録」が便利です。

『春の新ドラマ予告イッキ見動画』：https://tver.jp/series/srhjkvhqed(https://tver.jp/series/srhjkvhqed)

■TVer「春の新ドラマ特集」ラインナップ

TVer「春の新ドラマ特集」で、現在本編または予告動画を配信中、および今後配信予定の番組ラインナップです。予告動画の内容は随時更新されます。

【月曜日】

『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（テレ東、3月30日（月）23時06分スタート）

『多すぎる恋と殺人』（日本テレビ、4月6日（月）24時24分スタート）

『犬飼さんは隠れ溺愛上司』（TOKYO MX、4月6日（月）25時05分スタート）

『やたらやらしい深見くん』（TOKYO MX、4月6日（月）25時20分スタート）

『スモークブルーの雨のち晴れ』（読売テレビ、4月6日（月）25時29分スタート）

『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ、4月13日（月）21時スタート）

『銀河の一票』（カンテレ、4月20日（月）22時スタート）

【火曜日】

『ぴーすおぶせーふ』（日本テレビ、毎週火曜24時59分～※配信中）

『失恋カルタ』（MBS毎日放送、3月31日（火）24時59分スタート）

『リボーン ～最後のヒーロー～』（テレビ朝日、4月14日（火）21時スタート）

『夫婦別姓刑事』（フジテレビ、4月14日（火）21時スタート）

『時すでにおスシ!?』（TBSテレビ、4月7日（火）22時スタート）

【水曜日】

『102回目のプロポーズ』（フジテレビ、4月1日（水）23時スタート）

『鬼女の棲む家』（中京テレビ、4月1日（水）24時24分スタート）

『水曜日、私の夫に抱かれてください』（テレ東、4月1日（水）24時30分スタート）

『サレタ側の復讐～同盟を結んだ妻たち～』（テレ東、4月1日（水）25時スタート）

『ボーダレス～広域移動捜査隊～』（テレビ朝日、4月8日（水）21時スタート）

『月夜行路 ―答えは名作の中に―』（日本テレビ、4月8日（水）22時スタート）

『LOVED ONE』（フジテレビ、4月8日（水）22時スタート）

【木曜日】

『女の子が抱いちゃダメですか？』（MBS毎日放送、毎週木曜25時29分～※配信中）

『よかれと思ってやったのに ～男たちの『失敗学』裁判～』（BS-TBS、4月2日（木）23時スタート）

『君が死刑になる前に』（読売テレビ、4月2日（木）23時59分スタート）

『るなしい』（テレ東、4月2日（木）24時30分スタート）

『惡の華』（テレ東、4月9日（木）24時スタート）

『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』（読売テレビ、4月9日（木）24時59分スタート）

『あの夜、社長の子供を授かりました』（MBS毎日放送、4月16日（木）24時59分スタート）

『その天才様は偽装彼女に執着する』（CBCテレビ、4月23日（木）24時58分スタート）

『ネタジョ』（MBS毎日放送、4月30日（木）25時29分スタート）

『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』（テレビ朝日、4月16日（木）21時スタート）

『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ、4月9日（木）22時スタート）

【金曜日】

『孤独のグルメ Season11』（テレ東、4月3日（金）24時12分スタート）

『週末旅の極意３ ～結婚ってしなきゃいけないもの？～』（テレ東、4月3日（金）24時52分スタート）

『刑事、ふりだしに戻る』（テレ東、4月17日（金）21時スタート）

『田鎖ブラザーズ』（TBSテレビ、4月17日（金）22時スタート）

『余命３ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日、4月24日（金）23時15分スタート）

【土曜日】

『いまどこにいるの？ 推しにGPSつけてみた』（テレビ朝日、毎週土曜24時30分～※配信中）

『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日、4月4日（土）23時スタート）

『大丸愛は選択する』（テレビ朝日、4月4日（土）24時30分スタート）

『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ、4月11日（土）21時スタート）

『時光代理人』（東海テレビ、4月11日（土）23時40分スタート）

【日曜日】

『エラー』（ABCテレビ、4月12日（日）22時15分スタート）

『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ、4月12日（日）22時30分スタート）

『ＧＩＦＴ』（TBSテレビ、4月スタート 日曜21時）

【TVer限定配信】

『不倫禁止』（フジテレビ、※配信中）

※（）内の日時は第1話放送開始日時です。第2話以降の放送時間が異なる可能性がありますので、各作品の公式サイトをご確認ください。

※上記作品以外も配信予定です。

※配信予定/内容は予告なく変更になる場合があります。また配信期間も作品ごとに異なりますので、あらかじめご了承ください。

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