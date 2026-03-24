一年に一度のクラフトビールの祭典！TOKYO CRAFT BEER WEEK 2026 開催決定！4/20(月)～4/29(水・祝)

23 CRAFT COMPANY合同会社

TOKYO CRAFT BEER WEEK実行委員会は、TOKYO CRAFT BEER WEEK 2026を2026年4月20日(月)～4月29日(水・祝)の10日間で実施します。「ビールに出会う。ビールで出会う。日本とお店と出会える10日間」をコンセプトに掲げ、代々木公園神南一丁目 BE STAGEでのOFFICIAL EVENTや飲食店を巡ることで、多様性溢れるクラフトビールや人との出会い、街や地域、東京や日本、世界と繋がる、新たなコミュニティの形成と交流の促進を目指しています。

公式ホームページ：https://tokyocraftbeerweek.jp/

TOKYO CRAFT BEER WEEK 2026の楽しみ方

イベントの詳細

OFFICIAL EVENTで日韓TOPブルワリーの限定コラボビールを楽しむ！

公式イベントとして、2日間にわたって「代々木公園神南一丁目 BE STAGE」を舞台に、限定コラボビールが楽しめるフェスを開催。日本と韓国のTOPブルワリー12社がイベントのために作った「6つの限定コラボビール」を販売します。また人気ストリートブランド”XLARGE”と人気スケートショプ”Instant”監修のスケボー体験会・コンテストが楽しめるコーナーや、韓国のグルメ・エンタメがお楽しみいただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/148094/table/9_1_a0b5dd23348a167d652d287af0db789d.jpg?v=202603240451 ]TOKYO CRAFT BEER WEEK 2026 参加飲食店でクラフトビールを楽しむ！

首都圏のビアパブ・ビアバーなどの約150店舗の飲食店でクラフトビールを楽しもう！特別なイベントや、限定メニューもチェック！参加店舗をまとめたオリジナルマップを片手に、スタンプラリスタンプラリーに参加して豪華な景品もGET！

・首都圏のビアパブ・ビアバーなどの飲食店がTOKYO CRAFT BEER WEEK 2026を盛り上げてくれます！

・タップテイクオーバーやペアリングなどの「特別なイベント」や「限定メニュー」がもりだくさん！

・「スタンプラリー」では参加店舗を巡ってスタンプを貯めると、豪華景品が当たります！（景品内容は後日発表いたします）

※詳細は公式サイトをご確認ください。

＜※飲食店様向け＞公式サイトで参加飲食店登録をしよう！

TOKYO CRAFT BEER WEEK 2026の公式サイトに参加飲食店登録（登録無料）を行って、ビールファンをお店に集客しましょう！

・飲食店の基本情報の登録が可能です。ご登録いただければオリジナルマップに掲載されます！登録はこちら(https://tokyocraftbeerweek.jp/lineregistration.html)から

・TOKYO CRAFT BEER WEEK 2026に関する「スタンプラリー参加登録」「イベント登録」「限定メニュー登録」も可能です。

・ぜひ一緒にTOKYO CRAFT BEER WEEK 2026を盛り上げてください！

TOKYO CRAFT BEER WEEK 2026 概要

イベント名 ：TOKYO CRAFT BEER WEEK 2026

開催期間 ：2026年4月20日(月)～4月29日(水・祝)

主催 ：TOKYO CRAFT BEER WEEK 実行委員会

協力 ：クラフトビア アソシエーション（日本地ビール協会）

TRANSPORTER BEER MAGAZINE

WEBサイト：https://tokyocraftbeerweek.jp/

Instagram ：https://www.instagram.com/tokyo_craft_beer_week/

Facebook ：https://www.facebook.com/TokyoCraftBeerWeek/

OFFICIAL EVENT「SHIBUYA CROSS-CULTURE FEST」概要

イベント名 ：SHIBUYA CROSS-CULTURE FEST

主催 ：代々木公園STAGES

共催 ：一般社団法人渋谷未来デザイン / TOKYO CRAFT BEER WEEK 実行委員会

協力 ：XLARGE / Instant / TRANSPORTER BEER MAGAZINE / クラフトビア・アソシエーション（日本地ビール協会）

開催日時 ：2026年4月25日(土)12:00～21:00・4月26日(日)11:00～20:00

WEBサイト：https://tokyocraftbeerweek.jp/fest2026/

チケット ：https://tokyocraftbeerweek-fest2026.peatix.com