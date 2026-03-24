Dexibellブランドの独自技術″T2L″のソフト音源第2弾「T2L Electric Piano」3/24発売、3/31まで31%OFF 19,800円
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345012/images/bodyimage1】
株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部（東京都・中央区）では、真のエレクトリックピアノのリアリズムを追求した究極のVST/スタンドアローン音源、Dexibell「T2L Electric Piano」を2026年3月24日（火）より発売いたします。
ニュースリリース
https://dirigent.jp/blog/release-t2l-electric-piano
またそれを記念して、イントロプライス・セールとして「T2L Electric Piano」および先行発売の「T2L Piano」を、期間限定で31%OFFにてご提供いたします。
「T2L Electric Piano」は、先行して発売されご好評を得ているアコースティックピアノ音源「T2L Piano」と同じく、Dexibell独自のハイブリッド・エンジン「T2L（True to Life）」技術を採用した、初のエレクトリックピアノ音源ソフトウェアです。
48 kHz/24 bitの高解像度サンプリングと、高度なリアルタイム・フィジカルモデリングを融合。ハンマーの打撃音、キーオフのノイズ、ペダルの共鳴といったメカニカルな挙動まで精密に抽出・再現します。PCのCPUやRAMへの負荷を最小限に抑えながらも、本物の楽器のようにプレイヤーのタッチに反応し、息づくような圧倒的なリアリズムを提供します。
主な特長
7種類の象徴的なEPモデルを収録
温かみのある「EP Mk1」、パンチの効いた「Stage EP Digital」、ファンキーな「Clav」、力強い「Electric Grand」、滑らかな「EP Mk2」、透明感のある「FM Digital EP」、独特の歪みを持つ「Wurly」を搭載。ジャンルを問わず活躍します。
圧倒的な表現力と軽量化を両立
大容量のマルチサンプルや多数のベロシティーレイヤーに依存せず、演奏に合わせて動的にサウンドを再結合。省メモリー・低CPU負荷で快適な動作を実現。
妥協のないサウンドクオリティー
24 bit/48 kHzの高音質設計。無制限の同時発音数と、音色切り替え時にも音が途切れない「シームレス・チェンジ」に対応しています。
製品情報
製品名：T2L Electric Piano
ブランド：Dexibell
価格：28,600円（税込） → 19,800円（税込）【2026年3月31日までイントロプライス・セール】
JAN：4534217436476
対応フォーマット：VST2 / VST3 / AAX / AU / CLAP / スタンドアローン
対応OS：Windows（10/11以降） / Mac（macOS 10.13以降・Apple Silicon対応） / Linux（Debian/Ubuntu 20.04以降）
「T2L Piano」に続き、現代の制作環境に最適化されたワールドクラスのサウンドを、ぜひご自身のDAWでご体感ください！
【期間限定】イントロプライス・セール：31%OFF！
「T2L Electric Piano」の発売を記念して、先行発売の「T2L Piano」と併せまして、いずれも31%OFFの19,800円（税込）にてご提供いたします。
期間：2026年3月24日（火）～ 3月31日（火）
対象製品：T2L Electric Piano / T2L Piano
セール価格：28,600円（通常価格）→ 19,800円（税込）
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部（東京都・中央区）では、真のエレクトリックピアノのリアリズムを追求した究極のVST/スタンドアローン音源、Dexibell「T2L Electric Piano」を2026年3月24日（火）より発売いたします。
ニュースリリース
https://dirigent.jp/blog/release-t2l-electric-piano
またそれを記念して、イントロプライス・セールとして「T2L Electric Piano」および先行発売の「T2L Piano」を、期間限定で31%OFFにてご提供いたします。
「T2L Electric Piano」は、先行して発売されご好評を得ているアコースティックピアノ音源「T2L Piano」と同じく、Dexibell独自のハイブリッド・エンジン「T2L（True to Life）」技術を採用した、初のエレクトリックピアノ音源ソフトウェアです。
48 kHz/24 bitの高解像度サンプリングと、高度なリアルタイム・フィジカルモデリングを融合。ハンマーの打撃音、キーオフのノイズ、ペダルの共鳴といったメカニカルな挙動まで精密に抽出・再現します。PCのCPUやRAMへの負荷を最小限に抑えながらも、本物の楽器のようにプレイヤーのタッチに反応し、息づくような圧倒的なリアリズムを提供します。
主な特長
7種類の象徴的なEPモデルを収録
温かみのある「EP Mk1」、パンチの効いた「Stage EP Digital」、ファンキーな「Clav」、力強い「Electric Grand」、滑らかな「EP Mk2」、透明感のある「FM Digital EP」、独特の歪みを持つ「Wurly」を搭載。ジャンルを問わず活躍します。
圧倒的な表現力と軽量化を両立
大容量のマルチサンプルや多数のベロシティーレイヤーに依存せず、演奏に合わせて動的にサウンドを再結合。省メモリー・低CPU負荷で快適な動作を実現。
妥協のないサウンドクオリティー
24 bit/48 kHzの高音質設計。無制限の同時発音数と、音色切り替え時にも音が途切れない「シームレス・チェンジ」に対応しています。
製品情報
製品名：T2L Electric Piano
ブランド：Dexibell
価格：28,600円（税込） → 19,800円（税込）【2026年3月31日までイントロプライス・セール】
JAN：4534217436476
対応フォーマット：VST2 / VST3 / AAX / AU / CLAP / スタンドアローン
対応OS：Windows（10/11以降） / Mac（macOS 10.13以降・Apple Silicon対応） / Linux（Debian/Ubuntu 20.04以降）
「T2L Piano」に続き、現代の制作環境に最適化されたワールドクラスのサウンドを、ぜひご自身のDAWでご体感ください！
【期間限定】イントロプライス・セール：31%OFF！
「T2L Electric Piano」の発売を記念して、先行発売の「T2L Piano」と併せまして、いずれも31%OFFの19,800円（税込）にてご提供いたします。
期間：2026年3月24日（火）～ 3月31日（火）
対象製品：T2L Electric Piano / T2L Piano
セール価格：28,600円（通常価格）→ 19,800円（税込）
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
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