【株式会社地域新聞社】東京証券取引所スタンダード市場への市場区分変更に関するお知らせ
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株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役社長：細谷 佳津年、以下「当社」といいます）は、2026年3月24日付で、当社株式の市場区分が東京証券取引所グロース市場から同取引所スタンダード市場へ変更されましたので、お知らせいたします。
これもひとえに、株主の皆様をはじめ、多くの関係者の皆様からのご支援の賜物と心より感謝申し上げます。
当社は、今後も中長期的な企業価値向上および株主価値の最大化を目指し、成長戦略「Strategic Plan」に基づく経営方針のもと、時価総額40億円を一つの通過点として、時価総額100億円規模の実現を目指してまいります。
今後とも変わらぬご高配を賜りますようお願い申し上げます。
配信元企業：地域新聞社
株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役社長：細谷 佳津年、以下「当社」といいます）は、2026年3月24日付で、当社株式の市場区分が東京証券取引所グロース市場から同取引所スタンダード市場へ変更されましたので、お知らせいたします。
これもひとえに、株主の皆様をはじめ、多くの関係者の皆様からのご支援の賜物と心より感謝申し上げます。
当社は、今後も中長期的な企業価値向上および株主価値の最大化を目指し、成長戦略「Strategic Plan」に基づく経営方針のもと、時価総額40億円を一つの通過点として、時価総額100億円規模の実現を目指してまいります。
今後とも変わらぬご高配を賜りますようお願い申し上げます。
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