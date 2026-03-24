AIによるPDF自動墨消しサービス『KTSアルカナ』製品版をリリース お客様の声を反映し、使いやすさをバージョンアップ！
川田テクノシステム株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：工藤 克士）は、建設・インフラ分野を中心にご好評をいただいてきた墨消しAI「KTSアルカナ」試供版において、多くのお客様のご意見をいただきました。
これらの声を反映し、機能と精度を強化した製品版「KTSアルカナ」を、このたび正式にリリースいたしました。
≪「KTSアルカナ」でできること≫
「KTSアルカナ」は、PDFをアップロードするだけで、氏名・住所・電話番号などのテキスト情報に加え、顔写真、車両ナンバープレート、さらに検出が難しいとされる印鑑などの画像データを検出、墨消しまで一括で行います。
また、文脈を考慮した検出も可能で、「中野駅」は地名、「中野さん」は個人名として判別するなど、実務に即した処理が行えます。
複数のPDFをまとめて処理できるため、担当者が作業に張り付く必要が無く、処理中の時間をほかの業務に充てられます。
≪幅広い業務で求められる“墨消し作業”の負担に着目≫
書類を外部に公開・提出する際に必要なPDFの墨消し作業は、建設・インフラ分野に限らず、教育・医療・一般企業など、多様な現場で必要とされています。
これらの作業を人の手で一枚ずつ行う場合、時間や手間がかかるだけでなく、見落としのリスクも避けられません。
こうした課題を、『現場の手作業を、少しでも減らしたい』と言う思いから開発されたのが「KTSアルカナ」です。
≪今後の展望≫
本サービスは、建設・インフラ分野での利用を主軸としながら、医療機関や教育機関、一般企業など、個人情報を適切に扱う必要のある、幅広い領域への展開を見込んでいます。
今後は、実際の運用を通じた利用シーンの広がりとともに、安心して利用できる、実務に即したサービスとして、安定的な提供を進めてまいります。
■仕様
・価格：99,000円（税込）／3000ページ～ ※3000ページ単位で契約可能
・1ファイルあたりのアップロード制限：3000ページ または 2GB
■システム概要
システム名：KTSアルカナ
提供会社名：川田テクノシステム株式会社（KTS）
特設ページ：https://www.kts.co.jp/ktsarcana_debut
特許出願番号：特願2025-138754
■会社概要
会社名：川田テクノシステム株式会社
代表者：工藤 克士
所在地：東京都千代田区神田須田町1-25
TEL：03-5657-0510
URL：https://www.kts.co.jp/
事業内容：システム開発（自社製品）、SI／コンサルテーション、橋梁設計
■本件に関するお問合せ
会社名：川田テクノシステム株式会社
TEL：03-6367-5641
E-Mail：kts-arcana @kts.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345007/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345007/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345007/images/bodyimage3】
配信元企業：川田テクノシステム株式会社
これらの声を反映し、機能と精度を強化した製品版「KTSアルカナ」を、このたび正式にリリースいたしました。
≪「KTSアルカナ」でできること≫
「KTSアルカナ」は、PDFをアップロードするだけで、氏名・住所・電話番号などのテキスト情報に加え、顔写真、車両ナンバープレート、さらに検出が難しいとされる印鑑などの画像データを検出、墨消しまで一括で行います。
また、文脈を考慮した検出も可能で、「中野駅」は地名、「中野さん」は個人名として判別するなど、実務に即した処理が行えます。
複数のPDFをまとめて処理できるため、担当者が作業に張り付く必要が無く、処理中の時間をほかの業務に充てられます。
≪幅広い業務で求められる“墨消し作業”の負担に着目≫
書類を外部に公開・提出する際に必要なPDFの墨消し作業は、建設・インフラ分野に限らず、教育・医療・一般企業など、多様な現場で必要とされています。
これらの作業を人の手で一枚ずつ行う場合、時間や手間がかかるだけでなく、見落としのリスクも避けられません。
こうした課題を、『現場の手作業を、少しでも減らしたい』と言う思いから開発されたのが「KTSアルカナ」です。
≪今後の展望≫
本サービスは、建設・インフラ分野での利用を主軸としながら、医療機関や教育機関、一般企業など、個人情報を適切に扱う必要のある、幅広い領域への展開を見込んでいます。
今後は、実際の運用を通じた利用シーンの広がりとともに、安心して利用できる、実務に即したサービスとして、安定的な提供を進めてまいります。
■仕様
・価格：99,000円（税込）／3000ページ～ ※3000ページ単位で契約可能
・1ファイルあたりのアップロード制限：3000ページ または 2GB
■システム概要
システム名：KTSアルカナ
提供会社名：川田テクノシステム株式会社（KTS）
特設ページ：https://www.kts.co.jp/ktsarcana_debut
特許出願番号：特願2025-138754
■会社概要
会社名：川田テクノシステム株式会社
代表者：工藤 克士
所在地：東京都千代田区神田須田町1-25
TEL：03-5657-0510
URL：https://www.kts.co.jp/
事業内容：システム開発（自社製品）、SI／コンサルテーション、橋梁設計
■本件に関するお問合せ
会社名：川田テクノシステム株式会社
TEL：03-6367-5641
E-Mail：kts-arcana @kts.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345007/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345007/images/bodyimage2】
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