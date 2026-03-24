建設業界のDX推進を支援するコムテックス株式会社(本社：富山県高岡市、代表取締役社長：竹脇正貴、以下コムテックス)は、同社が提供する施工管理アプリ「Kizuku／キズク」において、優れた活用により現場の効率化を実践した企業を表彰する「2025年度Kizuku利用会社MVP賞」(2社の受賞企業)を本日発表いたしました。





建設ITサービスを提供するコムテックス、「2025年度Kizuku利用会社MVP賞」を発表





施工管理アプリ「Kizuku／キズク」

URL： https://x.gd/kjXYF









■「Kizuku利用会社MVP賞」について

施工管理アプリ「Kizuku／キズク」を利用する会社を対象に、ご利用状況の数値や運用方法などをもとに「Kizuku／キズク」の機能をフル活用されている会社や、導入開始から運用定着までのスピードが速い会社を表彰しています。「Kizuku／キズク」利用会社の活用事例や運用のコツなどを共有し、本システムをさらに活用いただくことで建設業界DX化の促進に繋げていただくことを目的として取り組みを行っています。









■受賞企業の選定理由

2025年度は、2社受賞いたしました。

・株式会社ファーストホーム(山口県防府市)

選定理由：トーク機能を中心に元請・下請・孫請まで含めた情報共有体制を構築し、現場の見える化と連絡経路の簡略化により電話件数を1日50件から10件未満へ削減するなど、施工管理業務のDXにつながる活用を実践されている点から、今年度のMVPに選出されました。





導入事例： 施工管理の会話をDX化し、1日の電話件数を1/5に

URL ： https://x.gd/HdeVc





・株式会社別川製作所(石川県白山市)

選定理由：自社基幹システムとのAPI連携により受発注業務をキズク上で一元管理し、現場情報のリアルタイム共有とあわせて業務効率化とDX推進につながる活用を実践されている点から、今年度のMVPに選出されました。





導入事例： 自社基幹システムとの完全連携で業務効率化を実現

URL ： https://x.gd/7ETZ7





「Kizuku利用会社MVP賞」受賞企業の選定理由





■施工管理アプリ「Kizuku／キズク」について

「Kizuku／キズク」は、建設業界における業務効率化を目的とした施工管理アプリであり、現場の見える化、業務の標準化、コミュニケーションの円滑化を実現します。特に、職人不足や技術継承の課題解決に貢献するツールとして、多くの企業に導入されています。









■コムテックス株式会社について

コムテックスは、建設業界向けITソリューションを提供し、業界のDX化を支援しています。施工管理、電子受発注、労務管理など、さまざまなシステムを展開し、建設現場の生産性向上に貢献しています。









■会社概要

商号 ： コムテックス株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 竹脇正貴

所在地 ： 〒933-0047 富山県高岡市東中川町7-18

設立 ： 1989年4月

事業内容： 建設DXソリューションサービス、ITコンサルティングほか

資本金 ： 3,600万円

URL ： https://www.ctx.co.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

コムテックス株式会社

担当：池田

Tel ：0766-32-1777