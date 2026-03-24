ローランド株式会社は、経済産業省および日本健康会議が選定する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026(大規模法人部門)」に認定されました。なお、当社における同認定の取得は、今回が初めてとなります。





健康経営優良法人2026(大規模法人部門)





健康経営優良法人認定制度は、従業員の健康管理を経営的な視点で捉え、戦略的に取り組む優良企業を顕彰する制度です。企業の健康保持・増進の取り組みを「見える化」することで、社会的評価の向上や、健康経営の普及を目的として経済産業省と日本健康会議により運用されています。





▼経済産業省「健康経営優良法人認定制度」ウェブサイト：

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html





ローランドは、従業員一人ひとりが心身ともに健康で、いきいきと働けることこそが、企業の持続的成長を支える土台であると考えています。そのため、健康診断後のフォロー体制の強化、メンタルヘルス支援、運動機会の創出など、健康保持・増進に向けた取り組みを継続的に進めてきました。今後も健康経営を継続的に推進し、社員が安心して長く働き続けられる職場環境づくりに努めてまいります。





▼ローランドの「サステナビリティ」ページ

https://www.roland.com/jp/sustainability/









■ローランド株式会社について

ローランド株式会社は、デジタルピアノ、シンセサイザー、電子ドラム、ギター関連製品、アンプ、DJ機器、映像・音響機器などを開発・製造している電子楽器メーカーです。1972年の設立以来、最先端の技術で新しい「音」を常に追求しながら、世界初、国産初の製品を数多く創出。プロ・ミュージシャンからアマチュア・ユーザーまで、世界中のクリエイティブな人々とともに未来を創る「WE DESIGN THE FUTURE」をブランド・メッセージとして掲げ、音楽や映像の新たな可能性を切り拓いています。





・会社名 ： ローランド株式会社

(東京証券取引所 プライム市場： 証券コード 7944)

・代表者 ： 代表取締役社長 CEO 蓑輪 雅弘

・ウェブサイト： https://www.roland.com/jp/





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