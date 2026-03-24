全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、韓国ドラマ「その男の記憶法」を3月28日（土）ひる1:00から、毎週土曜日に2話連続で放送いたします。

１．番組概要・あらすじ

「女神降臨」ムン・ガヨン×「客 －ザ・ゲスト－」キム・ドンウク主演！過剰記憶症候群によって、1年365日、8760時間を全て記憶する “超ド級のキャスター”と、情熱的に気ままに生きる ʻトップ女優ʼの予測不可能、統制不可能な切ないラブロマンス。■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/korea/sonootoko-kioku/archive-sonootoko-kioku/■番宣映像：■画像クレジット：ⓒ2020MBC

２．放送スケジュール

3月28日（土）放送スタート毎週土曜 ひる1:00～3:00 2話連続放送 (全23話 /韓国語・日本語字幕)

３．キャスト

役名：キャストイ・ジョンフン：キム・ドンウクヨ・ハジン：ムン・ガヨンユ・テウン：ユン・ジョンフンヨ・ハギョン：キム・スルギチェ・ヒサン：チャン・ヨンナム

４．スタッフ

演出：オ･ヒョンジョン、イ・スヒョン脚本：キム・ユンジュ、ユン・ジヒョン

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。