全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社⻑：降籏邦義）は、2026年3月23日（月）に「2026年4月編成説明会」を開催しました。本リリースでは、説明会の概要や発表内容についてご紹介します。

１．編成説明会レポート

全国無料放送中のBS12 トゥエルビは、3月23日（月）に東京・渋谷にあるワールド・ハイビジョン・チャンネル株式会社本社にて2026年4月編成説明会を実施し、多くの報道各社が参加した。

「好きを、もっと、じゆうに」らしく深く刺さる世界を届ける

冒頭では代表取締役社長・降籏邦義が、BS12のキャッチコピー「好きを、もっと、じゆうに」を改めて強調。2月に放送した自社制作ドキュメンタリー、BS12スペシャル『カリスマ亡きあとの僕たちは ～劇団唐組・テント芝居の日々～』について、「一般的にはそこまで知られていなくても、一部の方には深く刺さる世界を取り上げました。」と述べ、BS12らしさを示す例として紹介した。また降籏は11年連続増収・増益の見込みを説明し、「増収・増益を牽引しているのは放送外の事業。10年後の当社はIPとそれを届けるプラットフォームを二軸に、それらをビジネスにする機能、すなわちファンクションで繋ぐ総合メディア企業と再定義する」と語った。さらに事業開発室の新設についても、「社長直轄組織として新領域の実証試験や初期段階での事業化を推進する」と方針を示した。

出版事業を始動し、新レーベル第1弾を発表

編成・プロモーション本部長・清水友明は、「放送局として番組を届けるだけでなく、コンテンツの源泉となるIPから関わる会社を目指していく」と述べ、当社が掲げるIP起点の事業戦略について説明した。当社は今回の中期経営計画において、従来の放送中心のビジネスモデルから一歩踏み込み、映画・ドラマ・アニメ・キャラクターなどのIPを起点に、放送・配信といったプラットフォーム展開に加え、イベント、物販、広告、海外展開までを一体的に広げていく方針。その具体的な取り組みとして、今年より出版事業を開始。JR西日本と共同で小説大賞を実施するほか、自社レーベル「じゆうに文庫」を立ち上げ、第1弾作品『犬猿のセンターベルト』を3月末より配信を開始する。

プロ野球中継48試合でオリジナリティを強化 10周年の土曜洋画劇場は“月替わりテーマ”で展開

編成方針については編成部長・井上晴之介が説明。プロ野球中継は今季も48試合を予定し、主・副音声の内容の強化でオリジナリティを高める。夏は、去年に引き続き鈴鹿8耐や花火中継の実施を鋭意検討中。10周年となる土曜洋画劇場は月ごとにテーマを設定し、平日の映画枠は邦画の任侠や時代劇を中心に編成する。GWの映画編成もユニークな作品を配する予定で「連休の時期に家族で尖った映画を楽しめる時間を作りたい」と語った。また今年1月より平日15-17時に改編したアジアドラマも好評で、下期に向けて更なる改善を進めるという。

新たなレギュラー番組の選定を進行中 堀未央奈主演「ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-」が4月11日（土）より放送開始

コンテンツ開発部長・生駒裕之は、既存の看板番組に続く新たなレギュラー化を目指すと紹介。昨年12月～今年1月に制作・放送した4番組「内田有紀の洋館びより」「にっぽん清掃物語」「芸能“旬タメ”情報局」「城島茂 昭和の名曲！」の中から選定を進めているとした。ドラマ製作では、2026年は、堀未央奈主演『ディープリベンジ -顔を捨てた家政婦-』を4月11日（土）よる9時30分からスタートする。また2022年にアニメとして制作・放送された『永久少年 Eternal Boys』を実写化し、7月から放送予定。今年12月には舞台化も決定している。さらに映画・アニメ等への製作参画にも積極的で、6月公開の桜田ひよりと木戸大聖主演の映画『モブ子の恋』の予告編が紹介された。

質疑応答では出版事業の方針について質問があり、編成・プロモーション本部長の清水は「出版ジャンルは、メディアミックスが盛んなライトノベルを中心に展開。発刊は、4～6月までは月1作品7月以降は月2作品ペースへと順次拡大する計画です」と回答した。

２．BS12 トゥエルビについて

三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

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