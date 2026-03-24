国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2026年4月7日（火）・8日（水）の2日間、東京国際フォーラムにて「AI博覧会 Spring 2026」を開催します。本イベントは、AI・人工知能に特化した業界注目の専門イベントで、昨年の「AI博覧会 Summer 2025」では、2日で約1万人が来場しました。本プレスリリースでは、過酷な現場の重労働を革新するAIロボットや現場のストレスをゼロにする「カスハラ対策AI」、24時間稼働で人手不足を解消する「AIオペレーター」、匠の技を次世代へ残す「技術継承AI」など、AIの最先端のトレンドや進化を体験できる注目の出展社を発表します。

■国内のAI関連企業100社以上が出展！ロボットやヒューマノイドの実機展示も

会場ではAIエージェントや業務支援ツール、マーケティング領域のDXを推進するAIプラットフォーム、製造現場の高度化を支えるAIシステムなど、現場での課題解決を後押しする実践的なソリューションが一堂に会します。さらに今回は、フィジカルAI・ロボットゾーンを新設し、現場の労働力不足などの課題解決に活用できるロボットやヒューマノイドの実機展示を行います。今まさに注目すべき、AIの「活用最前線」をご紹介します。

【注目の出展社】

危険現場の重労働を革新するAI四足歩行ロボット【実機デモ】

企業名：株式会社Highlanders製品名：HLQ PRO株式会社Highlandersは、過酷な現場の重労働を革新するAI搭載四足歩行ロボット「HLQ PRO」を出展します。海外製が主流のロボット市場において、ハードウェアからソフトウェアまで自社で完結させた極めて稀な純国産プロダクトです。独自のAI歩行アルゴリズムにより瓦礫や段差などの不整地をリアルタイムに解析し、消防・防災やプラント保守といった危険現場での重量物運搬や巡回を自動化することで、人的リスクを劇的に低減します。

製造・物流現場の自動化·省人化に直結する「ヒューマノイドロボットソリューション」【ロボット／実機デモ】

企業名：株式会社 山善/INSOL-HIGH株式会社（共同出展）製品名：ヒューマノイドロボットソリューション株式会社山善とINSOL-HIGH株式会社は、「フィジカルAI」時代の社会実装を見据えた、最先端のヒューマノイドロボットソリューションを展示します。会場ではヒューマノイドロボットが商品をさまざまな角度からつかんで移動させる自律ピック＆プレイス動作のデモを行います。単なる機器の提供にとどまらず、現場の課題整理からPoC設計、立ち上げ、運用改善までの一気通貫支援により日本のものづくり産業の生産性向上と競争力強化に貢献する、現場起点の次世代自動化モデルをご体感ください。

超多軸ロボットを中心とした最新ソリューション【実機デモ】

企業名：TechShare株式会社製品名：ヒューマノイドロボット、４足歩行ロボットTechShareブースは、従来から定番の「ロボットアーム」や「自動搬送ロボット」に加え、深層強化学習シミュレーションや模倣学習などで動作開発が可能となったヒューマノイド、４足歩行ロボット、超多軸ハンドなどの超多軸ロボットを中心に、これまでの既成概念では想像できなかったPhysical AI時代の最新ロボットソリューションを多数ご紹介します。また、深層強化学習や模倣学習などの学習ベースのロボット開発技術を習得するための支援ツールやソリューションも合わせてご紹介します。

バックオフィス業務を革新する自律型「AIヘルプデスク」【実機デモ】

企業名：株式会社PKSHA Technology製品名：PKSHA AI ヘルプデスク株式会社PKSHA Technologyは、人事や総務、情報システムなどバックオフィス部門に寄せられる社内問い合わせの負担を軽減する「PKSHA AI ヘルプデスク」を出展します。AIエージェントがFAQや社内ドキュメントを読み込んで即時に回答を生成するだけでなく、適切な担当者を呼び出し、そこで解決した内容を学習して次に活かす自律的なナレッジ活用を実現します。生産性と従業員体験（EX）の向上に貢献する、真に現場で使われる「AIと人のシームレスな連携」をぜひご体感ください。

カスハラ対策で社員のストレスをゼロに【実機デモ】

企業名：AAWAI株式会社製品名：AIコールAAWAI株式会社は、AIが電話対応をこなす自動受発信電話AI「コールAI」を出展します。人間が直接クレームの矢面に立つのではなく、AIが冷静に一次対応を行うことで、現場スタッフのメンタルと安全を守り、”社員のストレスをゼロ”にします。会場では、現場に導入されているデモを実際に体験いただけます。

月間50万件の電話を捌く「自律型AIオペレーター」【実機デモ】

企業名：Gen-AX株式会社製品名：X-GhostGen-AX株式会社は、大手カード会社のコンタクトセンター（月間約50万件超の問い合わせ）にて本格導入された、生成AI活用の音声AIエージェント「X-Ghost」の実機デモを実施します。従来の機械的な自動音声（IVR）とは一線を画す、Speech-to-Speechモデルによる自然な音声対話と文脈を踏まえた応答制御を搭載。深刻な人手不足に悩むコールセンター業務を劇的に変革するソリューションです。

「AI部下」でハラスメントを防ぐ次世代マネジメント訓練【初公開】

企業名：ユームテクノロジージャパン株式会社製品名：AI マネジメント Dojoユームテクノロジージャパン株式会社は、管理職向けトレーニングパートナー「AI マネジメント Dojo」を本展で初公開します。多様なペルソナを持つ「AI部下」との1on1ロールプレイングにより、生身の部下を練習台にしない安全な試行錯誤の場を実現。現代の企業が抱える人的リスクを低減し、次世代リーダーを育成する画期的なソリューションを体験いただけます。

生成AI検索時代に対応した「GEO施策」ツール

企業名：株式会社Faber Company製品名：ミエルカGEO株式会社Faber Companyは、生成AIによる情報探索環境において自社ブランドの露出を最大化するための分析・改善ツール「ミエルカGEO」を展示します。従来のSEOの枠を超え、いかにAIに自社を選ばせるかという全く新しい「GEO施策」のPDCAを支援する新サービスです。ユーザーの検索行動がAIとの対話へと大きく変化するこれからの時代に向けた、次世代のマーケティング戦略をいち早く体感いただけます。

「匠の技」を、まるごとAIにインストール＜熟練工不足解消＞

企業名：株式会社Kiei製品名：品質・技術伝承AIエージェント株式会社Kieiは、製造業の熟練工不足を解決する、現場完結型のAIソリューションをご紹介します。過去の膨大な図面や不具合報告書をAIが学習し、設計リスクの抽出から現場での異常処置までを一気通貫でサポート。解析が困難な「紙図面」や「手書き書類」も資産化し、単なる検索ではなく事象の因果関係を理解した「熟練工のような深い洞察に基づいた回答」を可能にします。

「AI×ものづくり」の新しいかたちをご提案【実機デモ】

企業名：株式会社丸一製品名：MARUICHI AI studio株式会社丸一は、長年アパレル・雑貨製造に携わってきた自社のノウハウをもとに開発したAIデザインソフト「MARUICHI AI Studio」を展示します。商品の企画から仕様書の作成までを一貫してサポートし、「現場が考えるからこそ実現できる精度と使いやすさ」を追求している点が最大の特徴です。工場やデザイナー、ブランド担当者が同じ目線でクリエイティブを共有できる、“AI×クラフト”の新しい創造基盤を提供します。

■「AI博覧会 Spring 2026」について

2024年からスタートしたAI博覧会は今回で8回目の開催となります。今回は、新設のフィジカルAI・ロボットゾーンに加え、業務効率化に貢献するAIツールから、マーケティングを変革するAIプラットフォーム、製造現場を高度化するAIシステムまで、具体的な課題解決に繋がる多種多様なソリューションが集結します。｢自社に最適なAIは何か？｣ ｢どうすれば効果的に導入できるのか？｣といった疑問をお持ちの方へ、最新のAI製品や技術の展示を通じて、ビジネスの未来を拡大するための具体的な活用方法を提供します。

■「AI博覧会 Spring 2026」開催概要

■日時 2026年4月7日（火）10:00～18:00、4月8日（水）10:00～17:00■会場 東京国際フォーラム（東京都千代田区丸の内3丁目5番1号）主催：株式会社アイスマイリー後援：一般社団法人 日本ディープラーニング協会／一般社団法人 Generative AI Japan／一般社団法人 生成AI活用普及協会／一般社団法人 金融データ活用推進協会／一般社団法人 ソフトウェア協会／一般社団法人 リテールAI協会／一般社団法人 生成ＡＩ協会／一般社団法人 データサイエンティスト協会出展社：100社 約200製品以上カンファレンス数：40講演以上出展対象品目：ロボット・フィジカルAI、AIエージェント、生成AI、LLM、RAG構築、ファインチューニング、マルチモーダルAI、ChatGPT連携、画像生成AI、動画生成AI、議事録作成AI、画像認識、需要予測、アノテーション、AI-OCR、AI受託開発、ボイスボット、バーチャルヒューマン、エッジAI、データ分析、リスキリング、外観検査、顔認証 等公式サイト：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring-2026/

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。URL：https://aismiley.co.jp/

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー所在地：〒150-0021東京都渋谷区恵比寿西1-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F設立年月日：2018年3月9日代表者：代表取締役 板羽 晃司資本金：14,990千円URL：https://aismiley.co.jp/company/