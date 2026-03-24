◇チャージ機能を中心に提供してきたhanicaアプリに、定期券の予約機能を新たに追加

◇通学定期券の各種証明書もスマホから提出でき、窓口に並ばず手続きできます。

◇発券は、お近くのhanica自動定期券発行機で、スムーズにご購入いただけます。





阪急バス株式会社（本社：大阪府豊中市、社長：三田 和司）は、ICカード「hanica（ハニカ）」のスマートフォンアプリ 『hanicaアプリ』 に、定期券の購入予約ができる新機能を追加し、2026年4月1日（水）よりサービスを開始いたします。





本サービスは、hanicaアプリから通学定期券等の購入申請を行い、承認後に表示される二次元コードを「hanica自動定期券発行機」にかざすことで、窓口に並ぶことなくスムーズに定期券を購入できるサービスです。また、hanicaアプリではスマートフォンからのチャージ機能もご利用いただけるため、定期券予約とあわせて、より便利にhanicaをご利用いただけます。





今後も阪急バスでは、お客様の利便性向上・サービスの充実を図り、より便利で快適な移動サービスの提供に努めてまいります。





サービス概要

◆スマートフォンアプリ「hanicaアプリ」から定期券の購入申請を行い、承認後に表示される二次元コードを「hanica自動定期券発行機」にかざすことで、窓口に並ぶことなく定期券を購入できるサービスです。

◆本サービスの主な特長は次のとおりです。





通学定期券購入時の窓口来所が不要になります

◇従来、通学定期券の新規購入等には承認手続きのため案内所・営業所への来所が必要でしたが、本サービスではhanicaアプリ上で申請手続きが可能となり、窓口に来所することなく定期券をご購入いただけます。





自動定期券発行機でスムーズな購入が可能に、購入できる時間帯も拡大

◇hanica自動定期券発行機で発券・購入が可能となるため、従来よりも長い時間帯で定期券をご購入いただけるようになります。（hanica自動定期券発行機の設置場所はこちら）





通勤定期券の購入予約にも対応

◇通勤定期券についてもhanicaアプリから事前に購入内容の入力が可能となり、発行機で個人情報等の入力操作を省略できるため、よりスムーズに定期券をご購入いただけます。





○『hanicaアプリ』 のロゴマーク





サービス開始日

◆2026年 4月1日（水）





対象定期券

◆通学定期券・スクールパス（新規・継続）

◆通勤定期券（新規・継続）

※小児定期券、特割定期券、グランドパス、阪神バス定期券は、当サービスの取扱対象外です。





ご利用の流れ

STEP1 hanicaアプリで定期券情報を入力

hanicaアプリから定期券の購入申請を行い、利用区間など必要事項を入力します。

通学定期券等の場合は、通学証明書等の画像をアップロードします。





STEP2 発券予約二次元コードを取得

申請後、発券予約用の二次元コードがアプリに表示されます。

※承認手続きが不要な通勤定期券および通学定期券（年度内での継続購入）等については、申請後すぐに二次元コードが発行されます。

※承認手続きが必要な通学定期券等については、当社で内容確認を行うため即日～3営業日程度のお時間をいただきます。





STEP3 hanica自動定期券発行機で発券

hanica自動定期券発行機に二次元コードをかざし画面案内に従って支払い手続きを行うことで定期券を発券できます。





hanica自動定期券発行機の設置箇所





アプリの詳しいご案内

サービスの詳細は、以下の公式サイトおよび紹介動画をご参照ください。

■『hanicaアプリ』専用サイト： https://www.hankyubus.co.jp/hanica_app/index.html

■サービス紹介動画： https://youtu.be/6HBXSrQNzq0





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阪神バス株式会社 https://www.hanshin-bus.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/03/9225b589a0f6667a87953bb3b256b6417a9e5162.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

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