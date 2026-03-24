Bits AI Security Analystが脅威調査に要する時間を最大98%削減

Datadog Japan合同会社

ニューヨーク - クラウドアプリケーション向けにAIを活用したオブザーバビリティおよびセキュリティプラットフォームを提供するDatadog, Inc.(https://www.datadoghq.com/ja/)（NASDAQ: DDOG） は本日、Bits AI Security Analyst(https://www.datadoghq.com/ja/product/ai/bits-ai-security-analyst/)の提供が開始されたことを発表しました。Datadog Cloud SIEM(https://www.datadoghq.com/ja/product/cloud-siem/)の一部として提供される本AIエージェントは、これまでアナリストが数時間を要していた調査を、最短で30秒まで短縮します。

セキュリティオペレーションセンター（SOC）のアナリストは、調査業務の増加にすでに追いつくことが難しい状況にありますが、エージェント型攻撃の増加によりこの問題はさらに深刻化し、セキュリティ部門への負担は一層高まっています。これらの要因により、すべてのセキュリティ脅威を人手だけで確実に調査、トリアージ、修復することはもはや不可能となっています。

Bits AI Security Analystは、SOCの上級アナリストと同等の専門知識と人間では対応しきれない規模と速度を組み合わせることで、これらの課題を解決します。人間では処理しきれない広範かつ大量のデータソースに対して調査分析を行いながら、実際の状況に基づいた高精度な判断を提供します。これにより、アナリストは自身の調査能力を拡張し、より重要な防御に関する業務に集中することが可能になります。

Datadogのセキュリティプロダクト担当バイスプレジデントであるティム・クヌーセンは以下のように述べています。

「従来のSIEMでは、キューが増え続け、コンテキストの関連付けや補完に時間がかかるため、企業はますますリスクにさらされています。加えて、セキュリティ人材の不足も深刻です。Datadog Cloud SIEMとBits AI Security Analystは、アラートの調査を自律的に実行し、セキュリティおよびオブザーバビリティのシグナルを活用することで、正確かつ説明可能な判断を提供し、対応時間を大幅に短縮します。」

従来型のSIEMを使用する場合、チームはアラートの確認、調査の実施、証拠の収集、結果の分析、必要に応じたエスカレーションに数時間を要することがあります。一方、Bits AI Security Analystを活用するDatadog Cloud SIEMでは、これらすべてのステップを数分で自律的に完了でき、平均解決時間（MTTR）を90%以上削減することが可能です。

- より迅速な検知と対応：自律的な調査により、アラート疲れを軽減し、平均検知時間（MTTD）および平均解決時間（MTTR）を短縮します。これらは、マシンレベルの速度で進行する攻撃への対応において極めて重要です。- 包括的な可視性の確保：クラウド、アイデンティティ、EDRなどにまたがる攻撃対象領域全体を統合的に可視化し、さらにオブザーバビリティのテレメトリを組み合わせることで、重要な脅威や攻撃を特定し対処できます。- エンタープライズレベルのスケーラビリティ：Cloud SIEMにネイティブ統合されているため、SOCチームは数千のインテグレーション、統合されたユーザーエクスペリエンス、RBACなどのセキュリティ制御を活用し、AIの利用を迅速に拡張できます。これにより、エンタープライズレベルの可視性、セキュリティ、制御を実現します。

DatadogのChief Product Officerであるヤンビン・リーは以下のように述べています。

「Fortune 500企業の4社に1社が、脅威、脆弱性、設定ミスの検知、優先順位付け、修復のためにDatadog Securityを活用しています。当社はすでに信頼されるセキュリティパートナーであり、特に生成AIを悪用した攻撃が増加する中、今日の高度な脅威に直接対応するためにCloud SIEMの機能を継続的に進化させています。現代の攻撃に対抗するためには、明確に調査し報告できるインテリジェントで自律的なシステムがSOCには必要です。Bits AI Security Analystはまさにそれを実現します。常時稼働するシニアSOCアナリストのチームメンバーとして機能する、信頼できるAIエージェントです。」

Bits AI Security Analystは現在一般提供中です。

詳細については、以下をご覧ください：

https://www.datadoghq.com/product/ai/bits-ai-security-analyst/

Datadogについて

Datadogは、クラウドアプリケーション向けにAIを活用したオブザーバビリティおよびセキュリティプラットフォームのリーディングカンパニーです。DatadogのSaaSプラットフォームは、インフラストラクチャ監視、アプリケーションパフォーマンス監視、ログ管理、ユーザーエクスペリエンス監視、クラウドセキュリティなど、多数の機能を統合および自動化し、お客様のテクノロジースタック全体にわたる統合されたリアルタイムの可視性とセキュリティを提供します。Datadogは、あらゆる規模および業界の組織に利用され、デジタルトランスフォーメーションやクラウド移行の推進、開発・運用・セキュリティ・ビジネスチーム間のコラボレーション促進、アプリケーションの市場投入までの時間短縮、問題解決までの時間短縮、アプリケーションおよびインフラの保護、ユーザー行動の理解、主要ビジネス指標の把握を支援しています。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、新製品および新機能の利点に関する記述を含め、米国1933年証券法（Securities Act of 1933）第27A条および米国1934年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）第21E条に規定される「将来予想に関する記述」が含まれています。これらの将来予想に関する記述は、当社の新製品および新機能の利点に関する記述が含まれますが、これらに限定するものではありません。実際の結果は、将来見通しに関する記述とは異なる可能性があり、「リスクファクター」の見出しの下に詳述されているリスクをはじめ、2026年2月18日に米国証券取引委員会に提出したForm 10-Qの四半期報告書を含む米国証券取引委員会への提出書類および報告書、ならびに当社による今後の提出書類および報告書に記載されている、当社が制御できない様々な仮定、不確実性、リスクおよび要因の影響を受けます。法律で義務付けられている場合を除き、当社は、新しい情報、将来の事象、期待の変化などに応じて、本リリースに含まれる将来の見通しに関する記述を更新する義務または責務を負いません。