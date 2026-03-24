AVIREXの公式リユースプロジェクトの基盤として、リコマースオペレーティングシステム「Retailor（リテーラー）」が採用されました

Free Standard株式会社

Free Standard株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：張本貴雄）が提供するリコマースオペレーティングシステム「Retailor（リテーラー）」が、株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）が展開するミリタリーを起源としたブランド「AVIREX（アヴィレックス）」の公式リユースプロジェクトの基盤として採用されたことをお知らせいたします。

本プロジェクトの第一段階として、2026年3月18日（月）より、お客様が愛用されたAVIREX製品の下取りを開始いたします。

■ 実施背景：世代を超えて愛される「価値」をブランドが保証する

AVIREXの製品は、厳しい軍規定をクリアする確かな品質と、着込むほどに味わいが増す耐久性が特徴です。長年愛用されるプロダクトだからこそ、ブランド自らがその価値を保証し、次のお客様へと繋いでいく「公式リユース」の仕組みを構築します。

今回の採用により、これまで個人の売買に委ねられていた二次流通をブランドが公式に管理。真贋の保証や、ブランドの基準を満たしたメンテナンスを施した「公式認定リユース」を提供することで、お客様に安心して「循環」に参加いただける環境を整えます。

■ 本プロジェクトの特徴：公式リペアサービス「Resew」との連動による品質保証

AVIREX製品の中でも、特に長年愛用されるレザー製品やフライトジャケットに対し、ブランドとしての責任を持ったメンテナンス体制を構築します。AVIREXのアイデンティティであるレザー製品やフライトジャケットの価値を次世代へ繋ぐため、ブランド公認のメンテナンス体制を整えています。

・「Resew」のノウハウを活かした正規リペア

収集されたアイテムのうち、レザー製品やフライトジャケットはAVIREXが展開する公式リペアサービス「Resew」の公式パートナーへ送られます。「Resew」の知見と技術をリユース工程に反映し、ブランドの正規基準に基づいたメンテナンスを実施します。

・専門職人の手による機能回復と価値の再構築

袖口のリブ交換やレザー破れの補修など、製品の寿命を延ばすために必要なリペアを専門職人が行います。公式ならではの確かな品質を保証した「認定リユース品」として再生させることで、お客様が安心して次の一着へと繋げる仕組みを構築します。

■ 実施概要

実施期間：2026年3/18(水)～4/30（木）

対象ブランド： AVIREX

対象カテゴリー：トップス・ジャケット（アウター）・パンツ・オールインワン・スカート・ワンピース・帽子・バッグ

下取り実施方法：WEB申込

URL：https://www.avirex-usa.com/feature/454.html

ご利用方法：

STEP 1：お申込みフォームから情報を入力。宅配キットをご自宅にお送りします。

STEP 2：キットに対象アイテムを詰めて発送（送料無料）。

STEP 3：専門スタッフが1点1点丁寧に査定。

STEP 4：結果はメールにてお知らせします。ご了承いただけましたら、期間限定m.tポイントを付与させていただきます。

※ポイント期限は180日にて失効いたします。

■AVIREXについて

「AVIREX（アヴィレックス）」は1975年に米空軍正式指定業者として誕生したフライトジャケットをアイデンティティとしたミリタリーブランド。国を守るため、愛する人たちを守るため、果敢に大空に挑んだアヴィエーターたちを称える「空の王様」をブランド名にしているとおり、パイロットたちの命を守るフライトジャケットの開発に心血を注いできた。

映画「トップガン」の衣装監修により、日本のファッション界にミリタリーという分野を生み出した草分け的存在である。長きに渡る歴史とミルスペックに基づく技術が物語る、そのウエアは世界各国で支持されている。

【AVIREXオフィシャルサイト】

https://avirex-usa.com

【AVIREX Instagram】

https://www.instagram.com/avirex_jp/

■Free Standardについて

社名：Free Standard株式会社

代表者：張本 貴雄

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目19番9号 第一暁ビル6階

設立年：2020年

事業概要：

消費財の一次生産者であるブランド・メーカーが独自の二次流通市場を構築可能にするリコマースオペレーティングシステム「Retailor（リテーラー）」を提供する会社です。リテーラーでは、ブランド独自のリユースサイト構築から、必要に応じて商品収集・真贋確認・商品メンテナンス・保管・撮影・登録といった機能をセミカスタマイズで提供することが可能です。

会社URL：https://freestandard.co.jp/