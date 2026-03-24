ごちゃつく電源回りをまとめてスッキリ整理するケーブルボックスを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、電源タップやケーブル、ゲーム機本体をスマートに収納できるケーブルボックス「200-CB100BK（ブラック）」と「200-CB100W（ホワイト）」を発売しました。
掲載ページ
ケーブルボックス 電源まわり Switch/Switch2収納 ABS樹脂製 難燃グレードUL94-V0 完成品 幅40.1cm 目隠しボックス タップ収納ボックス ケーブル収納 ブラック
型番：200-CB100BK 販売価格：2,254円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CB100BK
ケーブルボックス 電源まわり Switch/Switch2収納 ABS樹脂製 難燃グレードUL94-V0 完成品 幅40.1cm 目隠しボックス タップ収納ボックス ケーブル収納 ホワイト
型番：200-CB100W 販売価格：2,254円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CB100W
おすすめポイント
・電源タップやケーブルをまとめてスッキリ収納
・Nintendo Switchなどゲーム機本体も収納可能
・放熱設計＆耐熱素材で安心して使える安全構造
商品特長
散らかる配線、まとめて一掃
デスク周りやテレビ裏など、気づけば絡まり合うケーブルや電源タップ。本製品は、それらを一つにまとめて収納できるボックスです。見た目をスッキリ整えるだけでなく、掃除や管理もしやすくなり、日常のちょっとしたストレスを軽減。インテリアにも自然に馴染むデザインで、空間全体の印象をワンランク引き上げます。
ゲーム機も一緒に収納できる設計
Nintendo SwitchやSwitch2本体と電源周りをまとめて収納できる設計を採用。リビングや子ども部屋でありがちな“出しっぱなし問題”をスマートに解決します。プレイ時も収納したまま配線できるため、使い勝手を損なわず、見た目と機能性を両立した新しい収納スタイルを実現します。
開閉式でメンテナンスも簡単
ボックスは開閉式の蓋を採用しており、内部の配線整理や掃除も簡単に行えます。ケーブルの追加や配置変更もスムーズに対応できるため、環境の変化にも柔軟に対応。日々の使いやすさにこだわった設計で、長く快適にお使いいただけます。
安全性に配慮した放熱設計
耐熱素材を使用し、さらに熱がこもりにくい構造を採用。底面には放熱用スリットを設けることで、電源タップ使用時の発熱リスクを軽減します。安全性を重視した設計により、家庭でもオフィスでも安心して使用可能。見た目だけでなく“安全”も整える新しい選択肢です。
配線しやすい多方向ケーブル口
左右と上部に配線口を配置することで、あらゆる方向からのケーブル接続に対応。設置場所を選ばず、最適な配線レイアウトが可能です。見えない部分まで美しく整えることで、デスク環境やリビング空間の完成度を高めます。
商品詳細
サンワダイレクト各店掲載ページ
■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CB100BK
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CB100W
■サンワダイレクト楽天市場店
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■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店
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■サンワダイレクトAmazon店
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サンワダイレクト
社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い
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広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp
※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。