鍵などの貴重品の受け渡しや保管に！カードキーや車のキーも収納可能な4桁ダイヤル式ロックのセキュリティキーボックスを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、鍵などの貴重品をボックス内に保管し、ドアノブやハンドルに設置できる4桁ダイヤルロック式のセキュリティキーボックスを4月中旬より新発売いたします。

鍵やカードキー、車の鍵などの貴重品をボックス内に保管できる、4桁ダイヤル式ロックを採用したセキュリティキーボックスです。U字フックをドアノブに掛けたりハンドルなどに通したりして設置できます。扉などを開けるために人が立ち会う必要がなく、訪問側も待たされることなく、鍵を保管したボックスを解錠できます。

ボックス内には、鍵を2個まで掛けられるフックを備えています。4桁ダイヤル式のため、鍵を忘れたり紛失したりする心配がなく、番号を共有するだけで受け渡しが可能です。暗証番号は任意に設定できるため、定期的な変更や担当者変更時の更新など、状況に応じて運用できます。

※本製品は防水仕様ではありません。

貴重品の受け渡しや保管に使えるセキュリティキーボックス

- 鍵やカードなどの貴重品の受け渡しや保管に使える、セキュリティキーボックスです。- 鍵なら2個まで掛けられます。他にカード類や、車のキーなどの保管にも使えます。- 収納サイズは、幅約70×奥行約90×高さ約30mmです。※本製品は防水仕様ではありません。高温、多湿、雨ざらしになる場所でのご利用はお控えください。※スキミング防止効果はありません。ご了承ください。▲ ドアのノブなどに掛けておけば、いつでも受け渡し可能▲ ボックス内には、鍵が掛けられるフックを2個装備▲ ボックス内部イメージ

シャッタードア付きの4桁ダイヤル式ロックを採用

- キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロックで、任意の暗証番号に設定することができます。- ダイヤルロックの汚れや故障から守るシャッタードア付きで安心です。▲ 4桁のダイヤル式ロックを採用▲ ダイヤルロックを汚れや故障から保護するシャッタードア付き

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。THINK ECOLOGY >（https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/）

主な仕様

※詳しい仕様については製品ページをご覧ください。

- 材質：本体：アルミ合金+ABS、U字フック部：PVC+鉄- 外形寸法/重量：幅約98×奥行約44×高さ約174mm/約470g- 収納サイズ：幅約70×奥行約90×高さ約30mm、ツル幅約48mm、ツル径約9mm

製品詳細

型番：ESLXECBOX02

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/ESLXECBOX02.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260324-01/

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一