中古パソコンPCバル、『新生活応援フェア』を開催中。最大15%OFFのフェア対象品に加え、最大20%OFF（※割引併用時）の限定商品を追加。人気商品を含むセール対象アイテム数をさらに拡大。

株式会社バルテック

株式会社バルテック（本社：東京都新宿区）のグループ会社、株式会社バルテックフィールドサービス（本社：東京都新宿区）が運営する中古パソコンの販売サイト「PCバル」（https://www.smaphodock24.jp/used/(https://www.smaphodock24.jp/used/)）では、4/30までの期間限定で、『新生活応援フェア』を開催中。最大15%OFFのフェア対象品に加え、注目の限定商品を追加致しました。特別価格の第12世代ノートPC、さらにPCバル各店限定1台で第10世代ノートパソコンが割引併用により最大20%OFFでのご提供です。より充実したセールラインナップでお客様のニーズに対応します。

■セール内容

進学や就職等で新たにパソコンを必要とされる方のニーズが高まるこの時期、通勤通学に便利なモバイルノートPCを中心に約200台のフェア対象商品が10%OFFでお求めいただけます。

新生活応援フェア対象商品はこちら(https://www.smaphodock24.jp/used/item_list.php?search_keyword=%E6%96%B0%E7%94%9F%E6%B4%BB26)

さらにPCバル各店店頭でのご成約限定企画『学割』も好評展開中! 新たなステージに進まれる学生の皆様を応援するため、全商品を対象にご成約時に学生証等のご提示で5%OFFを適用、フェア対象品ご購入の場合最大15%OFFで学生の皆様の新生活を応援致します。

またフェア限定の特別商品も登場！

フェア限定・第12世代ノートPCはこちら(https://www.smaphodock24.jp/used/item_list.php?sc1=124)

各店1台限定・第10世代ノートPCはこちら(https://www.smaphodock24.jp/used/item_list.php?sc1=124)

使用する場面によっては最新機種にも劣らないハイスぺックな第12世代ノートパソコンが特別価格で、さらにPCバル各店1台限定で性能と価格のバランスが取れた第10世代ノートPCが15%OFF・学割適用なら最大20%OFFと、見逃せないラインアップです。

セール対象商品以外にも、PCバルの中古パソコンにはこんな特徴が。

■「PCバル」3つの安心

（https://www.smaphodock24.jp/used/）

１．全台システム要件適合・常時約800～1,000台クラスのWindows11搭載PC

コスパ重視の第8世代からハイスペックの第12・第13世代まで、常時約800～1,000台クラスのWindows11搭載中古パソコンをご用意!

Windows11搭載中古ノートパソコン(https://www.smaphodock24.jp/used/item_list.php?sc1=25)

Windows11搭載中古デスクトップパソコン(https://www.smaphodock24.jp/used/item_list.php?sc1=24)

もちろんパソコン修理店が母体のPCバルならでは、取扱商品は仕入れ後にパソコン整備士の資格を持った店長とスタッフが、独自の検査基準・項目に基づき状態をチェック後入念に整備。長く使える・故障の少ない状態でお届けできるようメンテナンスした上で販売しています。安定性と体感速度に影響するコンポーネンツはSSD＋RAMメモリ8GB以上を標準構成※とし、プロが手掛けたリフレッシュPCとして高度化・高速化するパソコンの使用環境に対応しお客様満足度の向上を目指しています。

※一部標準構成外の商品もございます。

２．お客様に寄り添った情報掲載・商品説明

実機を見て触れる事のないWEBページ掲載商品を安心してお選び頂くため、商品のスペック情報はもちろん通常使用が可能でも少し気になるかも…という部位の状態を含め、お選びいただく際に安心頂ける情報提供を目指しています。店頭展示中の商品については、スタッフにお声がけ頂ければ実機をご案内しながらお客様にご納得頂ける丁寧なご説明を心掛けています。

３．安心保証&充実サポート

購入時から最大6ヶ月間の保証※が中古PCに付いてくる！パソコン修理専門店を10年以上全国に展開するPCバルならではの修理技術が可能にする手厚いサポートです。保証期間内中の修理ではお客様の費用負担はゼロ(適用条件あり)！ 保証期間終了後に故障が発生した場合でも、症状状態ご予算に応じ当社の技術スタッフが最善のご提案を致します。

※中古PCの保証適用条件はWEB保証書へのアクセスまたは(紙)保証書でご確認ください。

※商品により保証期間が異なります。詳しくは各商品ページをご確認ください。

◆会社概要

□株式会社バルテックフィールドサービス

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの施工、保守、修理

パソコン修理サービス店のフランチャイズ展開

URL：https://www.smaphodock24.jp/