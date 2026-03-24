【琵琶湖ホテル】京都生まれの生花店「ちきりやガーデン」と贈る新企画　びわ湖の絶景と季節を愉しむ「フラワーワークショップ」がスタート

京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社

琵琶湖ホテル（所在地：滋賀県大津市、総支配人：前田義和）では、2026年度の年間催事として、眼前に広がるびわ湖の情景とともに、季節の移ろいを花で楽しむ「フラワーワークショップ」を全4回開催いたします。

初回は2026年4月27日（月）に開催、お母さまへの日頃の感謝を伝える「母の日」に向けて、普段はなかなか言葉にできない“ありがとう”の気持ちを、色鮮やかな花々に託して贈る特別なワークショップ体験をぜひお楽しみください。

第１回 母の日ワークショップイメージ

本ワークショップは、雄大なびわ湖を望む開放的なロケーションを背景に、日常を離れ、創作に没頭する心豊かな体験をご提供します。講師には、京都で80年の歴史を紡いできた生花店「ちきりやガーデン」を迎え、プロの視点から花材の組み合わせや色彩のバランスを学びます。贈る相手を想いながら花を吟味する充足感は、作り手にとっても心温まるひとときに。完成した作品は直接発送もでき、湖畔の穏やかな空気感とともに大切な方へ「ありがとう」の想いを届けます。

『母の日ワークショップ』開催概要

■会場：「イタリアンダイニング ベルラーゴ」（琵琶湖ホテル2階）

■開催日：2026年4月27日（月）※7日前17：00までの要予約

■時間：14：00～16：00

■料金：お一人様5,000円

※料金には、ワークショップ参加費、花材費、スイーツ、お飲み物、消費税、サービス料が含まれます。

■定員：15名様（先着）

詳細を見る :https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/experience/article/flowerworkshop/

■びわ湖の景色を望むレストランで、季節を味わうティータイム

会場は、びわ湖の煌めきを一望する「イタリアンダイニング ベルラーゴ」。高い吹き抜けがもたらす開放感あふれる店内で、美しい景色を眺めながら、創作の時間をお過ごしいただけます。ワークショップの後は、パティシエが本イベントのために仕立てた「いちごのアシェットデセール」をご用意、香り高い紅茶とともに優雅なティータイムをお楽しみください。窓の外に広がる豊かな自然、プロの技術、そしてホテルの美食。これらが響き合う体験を通じて、当ホテルはこれからも「琵琶湖ホテルならでは」の魅力を発信してまいります。

■2026年度開催スケジュール

1. 【春】 4月27日（月）：母の日に贈るフラワーボックス作り

2. 【夏】 7月27日（月）：お子様歓迎！ハイドロカルチャー作り

3. 【秋】 10月2日（金）：ゆらめく灯りに癒やされるボタニカルキャンドル作り

4. 【冬】 12月4日（金）：フレッシュなモミの木を使用した本格クリスマスリース作り

※開催日や内容は変更になる場合がございます。詳細は、追ってお知らせいたします。

ちきりやガーデン

1946年に京都で創業した歴史ある生花店。琵琶湖ホテル館内にも店舗を構え、長年の経験から培われた確かな審美眼と、現代の感性を融合させた空間装飾やウェディング演出を数多く手掛けています。プロの確かな技術と、植物への愛情あふれる丁寧な指導に定評があり、各地でワークショップも展開。今回のコラボレーションでは、湖畔の景観に調和する洗練されたデザインを提案します。

琵琶湖ホテル

【所在地】〒520-0041 滋賀県大津市浜町2-40

【アクセス】京阪びわ湖浜大津駅より徒歩約5分、JR大津駅よりシャトルバスで約5分

【階数】地上1階～地上12階（客室4階～12階/175室）

【公式URL】 https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/(https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/)

※リリースに掲載している写真はすべてイメージです。