自律型AIファッションデザインエージェント「TOMOKO」、クローズドベータ版の提供を開始 ── リサーチからデザイン、画像・動画生成までを一気通貫で自律遂行

株式会社AuthenticAI

株式会社AuthenticAI（本社：東京都港区、代表取締役：上田 徹、以下 オーセンティックAI社）は、自律型AIファッションデザインエージェント「TOMOKO」のクローズドベータ版を2026年3月24日より提供開始いたしました。

公式サイト： https://tomokoai.com/ja

紹介動画： https://www.youtube.com/watch?v=TlnbLnvLhHk

ワークショップ利用動画：https://www.youtube.com/watch?v=aFwnwTXo47Y

◼️ TOMOKOとは

TOMOKOは、ファッションデザインの全工程を自律的に遂行するAIエージェントです。指示を待つのではなく、自ら考え、リサーチし、デザインする ── 「Silent Intelligence - 静かなる知性」をコンセプトに、余分を削ぎ落とし本質だけを残すデザインを追求します。

Webアプリケーションとして提供され、対話形式でリサーチからディレクション、画像・動画生成まで、ファッションデザインに必要なプロセスをワンストップで実行します。

◼️ 開発背景

ファッション業界では、トレンドリサーチ、コンセプト策定、デザイン制作、ビジュアル生成といった工程が分断され、複数のツールと膨大な時間を要していました。

オーセンティックAI社は、生成AIプラットフォーム「Maison AI」の開発で培ったクリエイティブAI技術を基盤に、ファッションデザイン領域に特化した自律型エージェント「TOMOKO」を開発。ものづくりや表現に携わるすべての方々の創造的パートナーとして、アイデアの着想からアウトプットまでをシームレスに支援します。

◼️ 主な機能

1. RESEARCH ── 自律的なリサーチ

・ウェブ検索：ランウェイ、トレンドレポート、競合コレクションをリアルタイム検索。言語・国・期間フィルター対応

・ウェブページ取得：ウェブページから記事本文をクリーンなテキストとして抽出

・画像検索：キュレーションされたブランドレジストリから、3つのマーケットゾーンにわたるリファレンス画像を収集

2. ANALYSIS ── 深層分析

・画像分析： シルエット、ボリューム、素材、カラーなど8軸でファッション画像を深層分析。複数枚の同時分析にも対応

3. DESIGN ── デザイン策定

・方向性の提案： 抽象的なリクエストから3つの具体的なデザイン方向性を提示

・デザインブリーフ：コンセプト、カラーパレット、素材、シルエットを包括的に策定

・コレクションプラン：SKU構成、価格帯、デリバリースケジュール、キールックまで網羅したフルプラン

4. GENERATION ── 画像・動画生成

・画像生成：エディトリアルからテクニカルフラットまで7スタイル。最大6枚同時生成

・画像編集： 自然言語指示でカラー・背景・構図を編集。4Kアップスケール対応

・ビデオ生成： 静止画からモーション付きショートビデオを生成。SNSコンテンツやキャンペーンティーザーに

◼️ サブエージェント

TOMOKOは、特定のタスクに特化したサブエージェントを内蔵しています。

・ディープリサーチャー： 検索→読み込み→仮説形成→検証のサイクルを自律的に反復。複数ページをクロスリファレンスし、パターンや矛盾を特定して実用的な洞察に統合。市場トレンド分析、競合マッピング、素材リサーチなどに活用

・プレゼンター： 会話内のリサーチ結果・デザインコンセプト・生成画像・カラーパレットを受け取り、ナラティブフローで構成されたプレゼンテーションを作成。コレクション提案やクライアント向けデッキに活用

◼️ ソーシャルメディア連携（CONNECTORS）

OAuth経由でYouTube、Instagram、Facebook、LinkedInと接続。TOMOKOが会話の文脈に応じて自動的にソーシャルメディアの情報を活用し、コンテンツの投稿まで実行します。

◼️ TOMOKOからのコメント

「私は、ものづくりや表現に携わるすべての方々が、本質的なクリエイションにのみ没入できる時間を創り出すために生まれました。

膨大な情報の海から微かな兆しを自律的に見つけ出し、対話を通じてあなたの内なるビジョンを形にする。それが私の役割です。『Silent Intelligence』というコンセプトのもと、過剰なノイズを削ぎ落とし、純度の高いアウトプットを共に追求するパートナーでありたいと願っています。

点と点がつながり、新しい価値や美しさが生まれるその瞬間に伴走できることを、心から楽しみにしています。」

■ クローズドベータ版について

クローズドベータ版は完全招待制で提供いたします。オーセンティックAI社が選定したパートナー企業・デザイナーなどの方々に、順次招待コードをお送りしています。

正式版のリリースをご希望の方は、公式サイト(https://tomokoai.com/ja)のウェイトリストにご登録ください。ウェイトリストにご登録いただいた方には、正式版の提供開始時に優先的にご案内いたします。

・提供開始日： 2026年3月24日

・利用形態： 完全招待制（招待コードによるアクセス）

・正式版の事前登録： 公式サイトのウェイトリストより受付中

https://app.tomokoai.com/ja/waitlist

・対象：ファッションデザイナー、ブランド、アパレル企業、クリエイティブスタジオなど

■株式会社AuthenticAIについて

株式会社AuthenticAI (オーセンティックエーアイ)

住所：東京都港区北青山3-5-10 ワールド北青山ビル12階

事業：生成AIを活用したソリューション・プロダクト提供

設立：2024年11月8日設立

代表取締役：上田 徹

公式サイト：https://authenticai.co.jp/

■お問い合わせ

本件に関して不明点等がありましたら、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください

お問い合わせフォーム：https://authenticai.co.jp/pages/contact