Webページをなめらかなスクロール動画に一発変換！オープンソースCLIツール「Rollberry」を公開

コーレ株式会社

AIコネクティブカンパニーのコーレ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：奥脇 真人）は、任意のWebページを実際のブラウザでレンダリングし、高品質なスクロール動画（MP4）としてキャプチャできるオープンソースのCLIツール「Rollberry（ロールベリー）」を公開いたしました。

■ Rollberryとは？

「Webサイトのデザインや動きを、動画で誰かに共有したい」と思ったことはありませんか？ これまでは、画面録画のソフトを立ち上げて、自分の手でマウスを動かしてスクロールする必要がありました。Rollberryを使えば、そのような手間は一切かかりません。専用のソフトをインストールすることなく、対象のWebサイトURLを指定して簡単な命令文（npxコマンド）を1行打ち込むだけで、システムが自動的にWebページをなめらかにスクロールし、その様子を動画ファイルとして保存してくれます。

紹介サイト: https://co-r-e.github.io/rollberry-docs/

詳細ドキュメントサイト: https://co-r-e.github.io/rollberry-docs/docs

■ RollBerryの特長

1. ソフトのインストールが不要（ゼロインストール）

パソコンに新しいソフトやアプリを入れる必要はありません。普段開発などに使っている黒い画面（ターミナル）に1行入力するだけで、すぐに使い始めることができます。

2. 実際のブラウザで「見たまま」をきれいに録画

目に見えない裏側の仕組みではなく、実際に私たちが使っているのと同じブラウザ（Chromium）を自動操縦して録画します。そのため、文字のズレやデザインの崩れがなく、人間が見ている「見たまま」のきれいな状態を動画にできます。

3. 公開前の制作中サイトや、邪魔なポップアップにも対応

未公開サイトの録画OK

自動リトライ機能を備えており、手元のパソコンで開発中のローカル環境（localhost）の録画に完全対応しています。

スマホ・PCサイズの切り替え

好きな画面サイズを指定して録画できます。

邪魔なポップアップを隠す

クッキー（Cookie）の同意画面などを自動で隠して、サイト本体だけをきれいに録画できます。

4. Claude Codeなどの「AIエージェント」からも利用可能

シンプルなコマンド操作のみで完結するため、近年注目を集めている「Claude Code」などのAIエージェントから直接呼び出して実行させることができます。AIにWebサイトを作らせた後、「そのサイトの動作風景を動画で保存して」と指示するだけで録画が完了する、これからの開発スタイルにマッチした設計です。

■ どんな人におすすめ？Webデザイナー・エンジニア

作成したWebサイトの動きやデザインを、チームメンバーやお客様に手軽に共有したい方。

AIを活用する開発者

Claude CodeなどのAIエージェントと組み合わせて、開発から動作デモ作成までのフローを完全自動化したい方。

ディレクター・営業担当

制作実績の紹介動画や、マニュアル用の動画をサクッと作りたい方。

■ 開発を自動化する仕組み（CI/CD）にも対応

プロのエンジニア向けとして、「プログラムを更新したら、自動的に最新のWebサイトのスクロール動画を作成して保存する」といった自動化の仕組み（CI/CD）に組み込むことも簡単にできるよう設計されています。

■ 無料で使えるオープンソース

Rollberryは、誰でも無料で使える「オープンソース」として公開されています。私たちは、このツールがWeb制作に関わるすべての人の作業を少しでも楽にすることを願っています。

■ コーレ株式会社

コーレ株式会社は、汎用的なAIプロダクトを開発する企業です。録画からAgenticワークフローを作り、繰り返し自動処理をするBrowser Use型AI 「Copelf」、デスクトップに常駐するオールインワンユーティリティAI「IrukaDark」、AIエージェントでリモートPC群を操作するセキュアゲートウェイ「Nefia」を中心に、日本から世界へAIプロダクトを届けています。開発で培っている技術力を活かし、企業向けAIコンサルティングも展開しています。

https://copelf.com/jahttps://irukadark.com/ja/https://www.nefia.ai/ja

■ 会社概要

会社名：コーレ株式会社

英語表記：CORe Inc.

設立：2017年5月17日

所在地：東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー 18階

代表取締役CEO：奥脇 真人

取締役CTO：池田 直人

設立：2017年5月

所在地：東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18階

URL：https://co-r-e.com/