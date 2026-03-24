弁護士が開発したAI口コミ返信ツール「口コミ返信アシスタント」をリリース。守秘義務に配慮した返信案を右クリックで自動生成

株式会社miso口コミ返信アシスタント ― 弁護士が開発したAI口コミ返信ツール

株式会社miso（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：水越 聡）は、Googleマップの口コミに対してAIが返信案を自動生成するChrome拡張機能「口コミ返信アシスタント」を正式リリースいたしました。

サービスサイト：https://mi-so.org/kuchikomi/

詳細を見る :https://mi-so.org/kuchikomi/

■ 開発の背景

Googleマップの口コミは、来店や来院の意思決定に大きな影響を与えます。一方で、口コミへの返信は多くの事業者にとって大きな負担になっています。

特に低評価の口コミに対しては、「下手に返信すると炎上する」「かといって放置すると印象が悪い」というジレンマを抱える事業者が少なくありません。医療機関においては、返信の内容次第で守秘義務違反や医療広告ガイドライン違反のリスクも発生します。

こうした課題を解決するため、弁護士自らが返信ルールを設計したAI口コミ返信ツールを開発しました。

口コミを選択して右クリックするだけ。3ステップで返信案が完成

■ サービスの特徴

1. 右クリックだけで返信案を生成

使い方は非常にシンプルです。Googleマップ上の口コミテキストを選択して右クリックするだけで、AIが返信案を自動生成します。生成された返信案は自動でクリップボードにコピーされるため、あとは貼り付けて投稿するだけです。

2. 弁護士が設計した返信ルール

返信案の生成ルールは、弁護士が法的リスクを踏まえて設計しています。守秘義務に抵触する表現（来院・来店の事実の言及、個人情報への言及など）は自動的に排除されます。感情的・攻撃的な表現や法的措置の示唆など、炎上リスクのある表現も使用しません。

3. 19業種に対応した最適化

クリニック、歯科、飲食店、美容サロン、ホテル、不動産、士業など、19業種それぞれに最適化された返信ルールを搭載しています。さらに、事業者独自のルール（例：「当院は小児科なので、お子様に関する記述は一切しない」）をカスタム設定することも可能です。

4. Googleマップ以外にも対応

テキストを選択できるWebサイトであれば、食べログ、ホットペッパー、Googleビジネスプロフィールなど、あらゆる口コミサイトで利用可能です。スマートフォン・タブレット用のWebアプリ版も用意しており、外出先からも返信案を作成できます。

5. データを保存しない安全設計

口コミデータはサーバーに一切保存されません。AI生成時のみ一時的に使用され、処理完了後は破棄されます。

19業種に対応した返信ルールと独自ルールのカスタム設定が可能

■ 対応業種一覧（19業種）

【医療系】クリニック・病院 / 歯科医院 / 薬局 / 整骨院・整体 / 動物病院 / 介護施設

【サービス業】飲食店 / 美容・サロン / ホテル・旅館 / ジム・フィットネス / 学習塾・スクール / 保育園・幼稚園

【専門サービス】弁護士・士業 / 不動産 / 自動車販売・修理 / 建設・リフォーム

【その他】小売・物販 / EC・ネットショップ / 一般企業・店舗

■ 料金

月額2,980円（税込3,278円）

・返信回数無制限

・14日間の無料トライアルあり（期間中の解約で課金なし）

・API設定などの技術的な作業は不要。ライセンスキーを入力するだけで利用開始

■ 今後の展開

Google Business Profile APIとの連携による口コミの自動取得機能、返信履歴の管理ダッシュボード、新規口コミのリアルタイム通知機能などの追加を予定しています。

詳細を見る :https://mi-so.org/kuchikomi/

会社名：株式会社miso

会社名：株式会社miso

メール：kuchikomi@mi-so.org

URL：https://mi-so.org/