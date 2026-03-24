「春こそ、はじめよう。ゆとリズム通勤」を４月１日（水）から４月３０日（木）の期間限定で実施

東急株式会社

当社は、２０２６年４月１日（水）から４月３０日（木）までの期間限定で、快適な通勤を体感いただくために、朝のピーク時間帯を避けてご乗車いただいた方にＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ※１を加算するサービス「春こそ、はじめよう。ゆとリズム通勤」（以下、本サービス）を実施します。

本サービスは、「電車とバスで貯まるＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ」に登録したうえで、東横線・目黒線・東急新横浜線・田園都市線・大井町線・池上線・東急多摩川線各駅※２の自動改札機を所定の時間帯に通勤定期券で入場し、渋谷駅・代官山駅・中目黒駅・目黒駅・大井町駅・五反田駅・蒲田駅、または相互直通運転先の他社線各駅※３の自動改札機から出場された方にＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴを加算するものです。

入場駅および入場時間に応じて、１日あたり３０ポイントから最大７０ポイントのＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴを加算するとともに、オフピーク通勤を習慣化していただきやすいよう、週２日以上の参加で継続ボーナスとして１００ポイントまたは２００ポイントを加算します。また、東急線沿線全体でお得に快適な通勤を体感いただけるよう、今回は対象路線を拡大し、大井町線・池上線・東急多摩川線を新たに追加します。



当社はこれまで、早朝時間帯の快適な通勤を促す「田園都市線早起き応援キャンペーン（国土交通省実証事業）」（第１弾）、朝型通勤の習慣化を応援する「東急線の朝トク！オフピークチャレンジ」（第２弾）、朝のピーク時間帯後も対象に含めることで多様な通勤スタイルを後押しする「はじめよう！ゆとリズム通勤」（第３弾）を実施してきました。

第３弾の効果検証の結果では、１日平均約１，０００名のお客さまが新たにオフピーク時間帯に移行（全線で約１％の混雑率緩和に相当）し、サービス終了後も多くのお客さまにオフピーク通勤を継続いただいていることが確認できました。また、若年層や女性の利用が増加し、特に朝のピーク時間帯後においては、その傾向がより顕著であることが分かりました。これを踏まえ、幅広い年代のお客さまにご参加いただけるよう、第３弾に引き続き、朝のピーク時間帯前（始発～７：００または７：２０）だけでなく、ピーク時間帯後（９：３０～１３：００）にご乗車いただいた方もポイント加算の対象とします。

本サービスは、鉄道事業を通じて通勤スタイルの多様化を後押しし、働き方改革の推進や子育てしやすい社会の実現を目指すものです。加えて、通勤時間帯の分散による需要の平準化は、ピークに合わせて車両などの資産を保有する鉄道事業者にとって、資産の適正化や効率的な運用、設備投資の最適化に資するものであり、中長期的な鉄道事業の持続可能性向上にも寄与します。

今後も当社は、地域社会やお客さまとともに、日々の通勤がより快適で柔軟なものとなるよう取り組みを進めるとともに、鉄道を通じてお客さまの生活の質の向上に貢献していきます。

※１ ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴは、東急カード株式会社が発行するクレジットカード「ＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤ」と東急株式会社が発行する共通ポイントカード「ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ ＣＡRＤ」および

東急株式会社が提携するクレジットカードに加算されるポイントサービスです。

※２ 東横線渋谷駅・代官山駅・中目黒駅、田園都市線渋谷駅、目黒線目黒駅、大井町線大井町駅、池上線五反田駅・蒲田駅、東急多摩川線蒲田駅を除く。

※３ 東急線の入場対象駅の自動改札機から入場し、一度も改札を出場することなく、他社線各駅の自動改札機から出場した場合もポイント加算の対象となります。

【別紙】

■「春こそ、はじめよう。ゆとリズム通勤」について

（１）概要

東横線・目黒線・東急新横浜線・田園都市線・大井町線・池上線・東急多摩川線の各駅※１の自動改札機を所定の時間帯に通勤定期券で入場し、渋谷駅・代官山駅・中目黒駅・目黒駅・大井町駅・五反田駅・蒲田駅、もしくは相互直通運転先の他社線各駅※２の自動改札機から出場された方にＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴを加算するサービス。

※１ 東横線渋谷駅・代官山駅・中目黒駅、田園都市線渋谷駅、目黒線目黒駅、大井町線大井町駅、

池上線五反田駅・蒲田駅、東急多摩川線蒲田駅を除く。

※２ 東急線の入場対象駅の自動改札機から入場し、一度も改札を出場することなく、他社線各駅の自動改札機から出場した場合もポイント加算の対象となります。

本サービス特設サイトはこちら(https://point.tokyu.co.jp/save/railway)

（２）対象期間

２０２６年４月１日（水）から４月３０日（木）までの平日

※ＰＡＳＭＯもしくはＳｕｉｃａ（モバイルＰＡＳＭＯ、モバイルＳｕｉｃａ含む）でのご乗車当日までに、当該ＰＡＳＭＯもしくはＳｕｉｃａのＩＤ番号を「電車とバスで貯まるＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ」にご登録いただく必要があります。

※２０２６年４月１日（水）時点で「電車とバスで貯まるＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ」にご登録済みの方は、２０２６年４月１日（水）の乗車分からポイント加算の対象となります。

※ＰＡＳＭＯ・モバイルＰＡＳＭＯは、株式会社パスモの登録商標です。Ｓｕｉｃａ・モバイルＳｕｉｃａは、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

【ＪＲ東日本 Ｓｕｉｃａ利用承認第８９号】

当該承認は、東日本旅客鉄道株式会社が本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。

東日本旅客鉄道株式会社の都合により、予告なくＳｕｉｃａカードが交換されることがあります。

（３）ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ加算数

１.１日あたり３０ポイントから最大７０ポイントの範囲で、入場駅および入場時間によってポイント加算数が変わります。

※１日に複数回、条件を満たした乗車をされる場合は、最も高いポイントの乗車１回のみがポイント加算対象です。

２.継続ボーナスポイント

１週間のうちに２日以上ご参加いただいた場合は１００ポイントを加算し、

さらに翌週も２日以上ご参加いただいた場合には２００ポイントを加算します。

※サービス実施期間の途中で、お客さま自身で「電車とバスで貯まるＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ」に登録しているＰＡＳＭＯ／ＳｕｉｃａのＩＤ番号を変更した場合は、変更前日までのＰＡＳＭＯ／Ｓｕｉｃａでの乗車回数は引き継がれます。ただし、途中で「電車とバスで貯まるＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ」を退会後、再度登録した場合は、退会前のＰＡＳＭＯ／Ｓｕｉｃａでの乗車回数は引き継がれません。

※サービス実施期間の途中で「電車とバスで貯まるＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ」に登録しているＰＡＳＭＯ/ＳｕｉｃａのＩＤ番号を変更した場合、変更前日までの乗車分は変更前のＰＡＳＭＯ/Ｓｕｉｃａの

乗車データを基に加算され、変更当日以降の乗車分は変更後のＰＡＳＭＯ/Ｓｕｉｃａの乗車データを基に加算されます。

※サービス実施期間の途中で「電車とバスで貯まるＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ」を退会し再度登録した場合、退会前のＰＡＳＭＯ/Ｓｕｉｃａでの同月乗車分は加算対象外となる場合があります。

（４）ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ加算日

・２０２６年４月第１週～第３週の乗車分：ご乗車いただいた対象日の翌週末頃を目安に加算

・２０２６年４月第４週～第５週の乗車分：ご乗車いただいた対象日の翌々週末頃を目安に加算

※ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ事業運営上のメンテナンスや障害発生などにより、本サービスにご参加いただけない場合があります。

※システム障害や天災地変などにより、ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴの加算が遅延、もしくは加算できない場合があります。

（５）本サービス参加方法

１.「電車とバスで貯まるＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ」からお客さまのＰＡＳＭＯもしくはＳｕｉｃａ（モバイルＰＡＳＭＯ、モバイルＳｕｉｃａを含む）のＩＤ番号をご登録ください。（ご登録済みの方は１.の手順は不要です。）

２.ご登録いただいたＰＡＳＭＯもしくはＳｕｉｃａ（モバイルＰＡＳＭＯ、モバイルＳｕｉｃａを含む）で東急線をご利用ください。

※（６）の加算条件を満たす必要があります。

３.後日、本サービス参加回数に応じたＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴが加算されます。

※「電車とバスで貯まるＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ」に登録した当日の乗車分からポイント加算の対象となります。

※２０２６年４月のサービス開始以降、ご乗車いただいた対象日の翌週末時点で「電車とバスで貯まるＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ」を退会している場合、サービス期間中の乗車分は加算されません。

（６）加算条件

１.対象入場駅と対象入場時間

対象駅１.は初電から７時００分まで、もしくは９時３０分から１３時００分まで

対象駅２.は初電から７時２０分まで、もしくは９時３０分から１３時００分までに自動改札機から入場した場合が本サービスのポイント加算対象となります。路線ごとの詳細は以下をご確認ください。

・東横線

＜対象駅１.＞横浜駅～新丸子駅を初電から７時００分まで、

もしくは９時３０分から１３時００分までに自動改札機から入場

＜対象駅２.＞多摩川駅～祐天寺駅を初電から７時２０分まで、

もしくは９時３０分から１３時００分までに自動改札機から入場

※渋谷駅、代官山駅、中目黒駅での入場は本サービスのポイント加算対象外です。

・目黒線

＜対象駅１.＞日吉駅～新丸子駅を初電から７時００分まで、

もしくは９時３０分から１３時００分までに自動改札機から入場

＜対象駅２.＞多摩川駅～不動前駅を初電から７時２０分まで、

もしくは９時３０分から１３時００分までに自動改札機から入場

※目黒駅での入場は本サービスのポイント加算対象外です。

・東急新横浜線

＜対象駅１.＞新横浜駅・新綱島駅を初電から７時００分まで、

もしくは９時３０分から１３時００分までに自動改札機から入場

・田園都市線

＜対象駅１.＞中央林間駅～二子新地駅を初電から７時００分まで、

もしくは９時３０分から１３時００分までに自動改札機から入場

＜対象駅２.＞二子玉川駅～池尻大橋駅を初電から７時２０分まで、

もしくは９時３０分から１３時００分までに自動改札機から入場

※渋谷駅での入場は本サービスのポイント加算対象外です。

・大井町線

＜対象駅１.＞溝の口駅を初電から７時００分まで、

もしくは９時３０分から１３時００分までに自動改札機から入場

＜対象駅２.＞二子玉川駅～下神明駅を初電から７時２０分まで、

もしくは９時３０分から１３時００分までに自動改札機から入場

※大井町駅での入場は本サービスのポイント加算対象外です。

・池上線

＜対象駅２.＞蓮沼駅～大崎広小路駅を初電から７時２０分まで、

もしくは９時３０分から１３時００分までに自動改札機から入場

※五反田駅、蒲田駅での入場は本サービスのポイント加算対象外です。

・東急多摩川線

＜対象駅２.＞矢口渡駅～多摩川駅を初電から７時２０分まで、

もしくは９時３０分から１３時００分までに自動改札機から入場

※蒲田駅での入場は本サービスのポイント加算対象外です。

２.対象降車駅

東横線：渋谷駅・代官山駅・中目黒駅、目黒線 目黒駅、田園都市線：渋谷駅、

大井町線：大井町駅、池上線：五反田駅・蒲田駅、東急多摩川線：蒲田駅、

相互直通運転先の他社線各駅

※東急線の入場対象駅の自動改札機から入場し、一度も改札を出場することなく、

他社線各駅の自動改札機から出場した場合もポイント加算の対象となります。

３.対象券種

・大人用ＰＡＳＭＯ／Ｓｕｉｃａ（通勤定期券）（モバイルＰＡＳＭＯ、モバイルＳｕｉｃａを含む）

※以下の券種は本サービス対象外です。

・大人用ＰＡＳＭＯ／Ｓｕｉｃａ（無記名・記名・通学定期券）

（モバイルＰＡＳＭＯ、モバイルＳｕｉｃａ、障がい者用を含む）

・きっぷ、団体券、磁気定期乗車券

・通信高校、放送大学の回数券

・Ｑ ＳＫＩＰ、ＩＣカード、磁気乗車券のおトクなきっぷ（ワンデーパス、トライアングルパスなど）

・クレジットカード等のタッチ決済

・小児用ＰＡＳＭＯ／Ｓｕｉｃａ（モバイルＰＡＳＭＯ、モバイルＳｕｉｃａを含む）

・ＰＡＳＭＯやＳｕｉｃａ以外のＩＣカード

（７）貯まったＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴの使い方（ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴチャージ）

貯まったＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴを１ポイント＝１円として、ＰＡＳＭＯもしくはＳｕｉｃａに券売機などでチャージしてご利用いた

だけます。

※詳細はこちらをご覧ください。

※１枚のＰＡＳＭＯにチャージできる上限は、すでにチャージされている残額を含めて２０，０００円

（２０，０００ポイント）です。

※ＰＡＳＭＯと相互利用対象であるＪＲ東日本のＳｕｉｃａへのチャージも可能です。

（８）ゆとリズム通勤スタイルの一例

（９）その他注意事項は特設サイト(https://point.tokyu.co.jp/save/railway)をご確認ください。

【参考】

●「電車とバスで貯まるＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ」各種サービスのご利用方法

東急線の乗車ポイント、東急線ＰＡＳＭＯ通学定期券購入ポイントなどを貯めるには、

「電車とバスで貯まるＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ」のご登録が必要です。

「電車とバスで貯まるＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ」のご登録はこちら(https://point.tokyu.co.jp/save/railway?wWeb02=)

●ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴについて

東急グループや全国の加盟店で貯めて使えるポイントサービスです。

ＴＯＫＹＵポイント加盟店で１ポイント１円相当として使用できるほか、マイルとの交換やＰＡＳＭＯへのチャージなどに利用可能です。

※ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴをご利用いただけるカードは以下になります。

・ＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤ

・ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ ＣＡＲＤ

・ＪＡＬカード ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ ＣｌｕｂＱ

・ＡＮＡ ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ ＣｌｕｂＱ ＰＡＳＭＯ マスターカード