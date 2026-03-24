「丸の内ハウス19TH ANNIVERSARY PARTY」開催

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

三菱地所株式会社は、４月24日（金）20：00より、新丸ビル7階丸の内ハウスにて、オープン19周年を記念した、「丸の内ハウス19TH ANNIVERSARY PARTY」を開催します。

イベント特設サイト：https://www.marunouchi-house.com/event/2026/03/22072/

パーティーでは19周年を記念したドリンクやフードメニューをビュッフェスタイルでご用意するほか、日本を代表する DJ やポールダンサー、ドラァグクイーンなどのパフォーマーが一堂に集結します。一流のパフォーマンスとバリエーション豊富な各店のお料理、そしてアニバーサリ―にふさわしい演出で、ご参加の皆様と共に一体感を感じられる、一夜限りの特別な体験をお楽しみいただけます。

テラスからの東京駅丸の内駅舎の眺め 19TH ANNIVERSARY メニュー ANNIVERSARYパーティー過去開催時の様子

また、4月1日（水）～4月23日（木）の期間には、「19TH ANNIVERSARYメニュー」を展開します。

通常のレストランフロアとは異なる、一体型フロアでありながら、ジャンル・スタイルの異なる個性豊かな店舗が集う「丸の内ハウス」ならではの、「寿司×和牛」や「日本×メキシコ」といったジャンルの異なる２店舗同士でコラボした、周年ならではの特別メニューをご提供いたします。店舗同士が垣根を越えて生み出す、このフロアならではの新しい味わいの発見をお楽しみください。

19周年を迎える今年も、丸の内ハウスならではの特別感あふれる体験をお届けいたします。

丸の内ハウス「19TH ANNIVERSARY メニュー」一覧

開催期間：2026年4月１日（水）～4月23日（木）

※価格はすべて税込み表記です。

※価格は変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

「丸の内ハウス19TH ANNIVERSARYパーティー」開催概要

【開催日時】2026年4月24日（金）20：00～24：00

【開催場所】新丸ビル7階 丸の内ハウス

【ホームページ】https://www.marunouchi-house.com/event/2026/03/22072/

【チケット】

＜前売りオンラインチケット＞3,500円（税込）/フリーフード・ドリンクチケット3枚

購入はこちら（https://marunouchihouse19th.peatix.com/）

※販売期日：3月24日（火）14：00～4月23日（木）23：59

＜当日オンラインチケット＞4,500円（税込）/フリーフード・ドリンクチケット3枚

＜当日受付販売チケット＞4,500円（税込）/フリーフード・ドリンクチケット3枚

※フリーフードはなくなり次第終了となります。

チケット販売ページ

協 賛：サントリー株式会社、ペリノ・リカール・ジャパン株式会社（五十音順）

ANNIVERSARYパーティー 過去開催時の様子

一年のうち一夜限り、東京・丸の内の交流拠点、丸の内ハウスがチケット制となる、アニバーサリーパーティーが今年も開催。丸の内ハウス12店舗がドリンクやフードメニューをビュッフェスタイルでご用意するほか、日本を代表するDJ、ポールダンサー、ドラァグクイーンなど、華やかで迫力あるパフォーマンスが次々と登場。テラスエリアでは、ビアガールによるビールの提供（※1）や、 “スモーキーながらもフルーティーな香り高い”スコッチウイスキー「DEACON」POPUPブース（※2）も登場し、一夜限りの特別な体験をお楽しみいただけます。

スコッチウイスキー「DEACON」

※1・※2：ドリンクチケットでの引換えとなります。なお、ドリンクチケット3枚のうち1枚は、「DEACON」ドリンク引換え専用チケットとなります。「DEACON」POPUPブースをはじめとする一部店舗での対象ドリンクのみ引換え可能です。

※内容は変更となる場合がございます。