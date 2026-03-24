英語力強化プログラム本格導入

旭化成ホームズ株式会社

旭化成ホームズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大和久 裕二）は、ツクルロマン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：関根 謙太）が提供する英語強化プログラム「オフィス留学」を2026年度より本格導入することをお知らせします。

これまで一部のコース・受講者に限定して運用してきましたが、海外事業の拡大に伴い、国際業務の高度化・多様化が進む中、全社的に英語運用能力を強化する必要性が高まっています。こうした背景を踏まえ、2026年4月から旭化成ホームズグループ全社員を対象にプログラムを拡大し、体系的な人材育成を推進することとしました。当社は今後も事業の成長を支える人材投資を継続し、企業価値向上を目指してまいります。

I．英語力強化プログラムの特徴

1．海外住宅事業を担う人材のための、実務型グローバル人材育成

旭化成ホームズの海外住宅事業では、設計・施工・事業管理など多岐にわたる職種の社員が海外拠点の運営に携わっています。現地では、日常のコミュニケーションに加え、業績管理や施工進捗の共有、本社へのレポーティング、労務・総務対応など、事業運営に直結する幅広い業務を英語で行う必要があります。本プログラムは、こうした海外事業の実務遂行に必要な英語コミュニケーション力を体系的に強化することを目的としたものです。単なる語学学習ではなく、海外拠点を自ら動かし成果につなげるための“使える英語力”の習得を目指します。

2．住宅事業の国際展開に直結した実務テーマ

プログラムでは、海外拠点の運営に欠かせない実務テーマをもとに学習を進めます。実際の海外事業の現場で発生するシーンを想定したケーススタディを中心に構成しています。実践的なテーマに基づく学習により、社員は海外パートナーや現地スタッフとの協働の中で求められる“事業を確実に前進させる英語コミュニケーション力”を、ロールプレイなどを通じて身につけることを目指します。

II．プログラム概要

■対象者：旭化成ホームズグループ社員（6,693名）

■目的：海外事業のさらなる拡大を見据え、海外拠点の運営や国際業務に対応できる人材の育成

■内容：海外住宅事業の実務を想定したテーマを基に、英語での実践的なコミュニケーション力を強化する人材育成プログラム。業績・施工進捗の共有、本社への報告、現地スタッフとの業務調整など、事業運営に直結する場面を想定したトレーニングを行う

III．背景

旭化成ホームズは、2024年度の売上9,935億円のうち約2割強を海外事業が占め、北米・豪州を中心に事業を拡大してきました。海外事業の売上は、2021年度の1,463億円（海外人員約1,600名）から、2024年度には約2倍となる2,930億円（海外人員約4,500名）へと大きく成長し、2027年度には4,000億円の達成を目指しています。

このように海外事業の拡大が進む中、海外で活躍できる人材の育成は当社にとって重要な課題の一つでした。そこで2021年度より、ツクルロマンが提供する英語強化プログラムを導入し、2024年度には第4期生が修了しました。本プログラムは1年間にわたり、毎期約10～15名を対象に週4回（グループ・個人）のレッスンを実施。レッスン後の自宅学習も含め、年間で1000時間英語学習に集中的に取り組む内容となっています。

2021年度～2024年度修了者44名を対象に実施した満足度アンケートでは、全体の90％が「満足」と回答しました。また、TOEICスコアは受講前と比較して平均130点アップし、800点以上の保持者は約37名に増加しています。

受講目的については、「将来海外事業に携わりたい」「キャリアアップ」「自己研鑽のため」と回答した人が約半数を占めました。受講者からは、「エリアや職種の異なる社内メンバーとの交流が生まれ、刺激を受けながら学習できた」「英語学習が楽しく、ポジティブに取り組めるようになり、継続する習慣が身についた」といった声が寄せられました。さらに、ネイティブ講師とのマンツーマンレッスンに加え、社内ネットワークの拡がりやコミュニケーション促進といった副次的な効果も見られました。一方で、「修了後も継続して受講できる環境がほしい」「スピーキングに特化したコースがあると嬉しい」「1年間だけでは身に付ききらない部分があった」といった声や要望も上がっています。

こうした声を受け、社員一人ひとりの習熟度に応じて最適な学習環境を提供するため、「TOEIC入門コース」「初級スピーキングコース」「上級スピーキングコース」の3つのコースを体系的に用意することとしました。より実務で活用できる英語力の定着を目指し、プログラムを発展させていきます。

旭化成ホームズグループは、1972 年の創業以来、当社の事業に関わる全ての人びとの「いのち・くらし・人生」を支え続けるLONGLIFE な商品・サービスの提供に努めてまいりました。将来にわたってお客様のくらしに寄り添い、新たな価値を創造し続けるためには、当社グループで働く多様な人財が成長・活躍し、共創力を発揮することが重要であると考えております。当社グループで働く一人ひとりが尊重され、自分らしく活躍できる環境を整備し、より良い商品・サービスを提供することで、未来を託せる人と会社を目指してまいります。

【ツクルロマン株式会社について】

ツクルロマン株式会社は、日本の建設業が培った技術と精神を世界へ広げるべく、建築・土木・不動産業界に特化した英語研修「オフィス留学」を展開しています。言語・文化の壁を越えた人材育成を通じ、建設業界のグローバル課題解決に貢献します。

所在：地東京都渋谷区渋谷2-12-4 ネクストサイト渋谷ビル6階

代表取締役：関根 謙太

設立：2019年3月

事業内容：建設業界向けグローバル人材育成事業

URL：https://tsukuru-roman.co.jp/(https://tsukuru-roman.co.jp/)